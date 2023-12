I Maneskin sono sempre più sulla cresta dell’onda. Il gruppo pop rock di Roma è nato nel 2016 ed è composto da Damiano David, Victoria De Angelis (definita da John Taylor dei Duran Duran come la migliore bassista del mondo), Ethan Torchio e Thomas Raggi.

La band sta vivendo un periodo di successi a livello mondiale. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano Zitti e Buoni ed il successivo trionfo all’Eurovision Song Contest è iniziata la loro ascesa che ha permesso loro di essere conosciuti proprio ovunque: collezionano record su record, successi mondiali e collaborazioni importanti (una delle ultime quella con Dolly Parton sulle note di Jolene). In poco tempo, infatti, sono diventate una delle band più amate a livello internazionale. Protagonisti di brani come Beggin’, I Wanna Be Your Slave, Gossip, The Loneliest fino a Torna a casa e La paura del buio per citarne alcuni. Inutile negarlo, stanno vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Sono appena stati protagonisti del Rush! World Tour che li ha portati ad esibirsi in America, Asia ed Australia fino a fare ritorno in Europa.

Foto del gruppo musicale i Maneskin

La data finale del loro tour mondiale è andata in scena all’AO Arena di Manchester e, senza dubbio, è stata una delle date più attese visto che la cittadina inglese ha una forte vocazione rock. Si sono esibiti sulle note di tutti i loro più grandi successi, ma anche di brani meno conosciuti. Tuttavia, hanno voluto anche rendere omaggio agli Oasis, una delle band più amate nel Regno Unito e nel mondo intero. Damiano, infatti, ha interpretato la canzone Don’t Look Back in Anger, uno dei cavalli di battaglia della band. Ha voluto anticipare questa esibizione in modo simpatico affermando:

“Questa città ha dato i natali a tanti ottimi artisti, ma c’è un gruppo che ci piace particolarmente. Siamo sicuri che se mai un giorno vedranno questa cover penseranno che farà schifo”.

Ovviamente il pubblico è andato in delirio ed è stato conquistato dalla bravura dei Maneskin. Nel frattempo, sui social network stanno girando tutti i video dell’esibizione di Don’t Look Back in Anger in modo tale che anche gli Oasis possano vederli e dire la loro. D’altronde si tratta di un’esibizione perfetta, impossibile da criticare e che ci dimostra, ancora una volta, la grandezza della band di Roma. Ed ora è arrivato il momento per loro di godersi un po’ di tranquillità dopo il grande successo mondiale del tour sono pronti per tornare a casa, in vista del Natale, e ricaricare le batterie in modo tale da partire più carichi che mai con l’inizio del nuovo anno.

E tu eri a conoscenza dell’esibizione di Damiano per omaggiare gli Oasis? Secondo te la cover di Don’t Look Back in Anger piacerà alla band inglese? Ti aspettiamo nei commenti!