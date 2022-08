Il prossimo mese, ci sarà il primo concerto tributo dei Foo Fighters in onore di Taylor Hawkins, scomparso improvvisamente a Marzo e per chi volesse ma non potesse partecipare, verrà messo a disposizione il servizio online, entrambi gli eventi infatti, saranno disponibili anche in live streaming.

Il Taylor Hawkins Tribute Concert è un evento di musica dal vivo costellato di star che commemora il defunto batterista dei Foo Fighters, tragicamente morto all’età di 50 anni a Marzo di quest’anno. Con la benedizione della famiglia Hawkins, i Foo Fighters sopravvissuti saranno gli headliner dei due concerti, uno il ​​3 Settembre a Londra e l’altro il 27 Settembre a Los Angeles.

Entrambi i concerti saranno caratterizzati dalle esibizioni di molti ospiti e musicisti che Hawkins ha ispirato, tra cui Geddy Lee e Alex Lifeson dei RUSH, Alanis Morissette, Miley Cyrus, John Paul Jones dei Led Zeppelin, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine dei Brad Wilk, Liam Gallagher degli Oasis, Krist Novoselic dei Nirvana, Shane Hawkins, figlio di Hawkins e molti altri.

Dove verrà trasmesso il concerto tributo a Taylor Hawkins?

Il concerto si potrà guardare in diretta su Paramount+ negli Stati Uniti e su Pluto TV a livello internazionale o sui canali YouTube di MTV Brand a livello globale. Sabato 3 Settembre alle 11:30 ET/16:30 BST.

Inoltre, se non si potrà assistere al concerto tributo di Taylor Hawkins dal vivo, Paramount+ lo trasmetterà anche in streaming on demand a livello globale dopo il 3 Settembre mentre Pluto TV e MTV TV VOD lo trasmetteranno sempre in streaming on demand a partire dalla settimana del 5 Settembre.

I biglietti e le vendite di merchandising di entrambi i concerti Taylor Hawkins Tribute andranno a beneficio del supporto musicale e di MusiCares secondo la richiesta della famiglia Hawkins. Per chi guarderà lo show da remoto e volesse donare lo potrà fare tramite i siti Web di entrambe le organizzazioni in suo onore.

E tu guarderai il concerto in tributo a Taylor Hawkins? Lascia un commento!