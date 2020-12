Mi chiamo Alessandro Aru e sono un golosone incurabile… una malattia che mi porta ad assaggiare di tutto, anche la cucina più strana del primo ristorante che mi capita a tiro su Glovo o Deliveroo, le applicazioni più famose che permettono di ordinare il cibo e riceverlo comodamente a casa o in ufficio.

Da 7 anni circa vivo a Milano e ti assicuro che c’è l’imbarazzo della scelta, trovi quasi tutte le cucine del mondo. Ora siamo in piena emergenza coronavirus e l’asporto è diventato un servizio sempre più usato dalle persone.

Quali sono le più importanti applicazioni che offrono il servizio di consegna a domicilio?

Glovo

Deliveroo

Just Eat

MyMenu

Uber Eats

I due servizi di food delivery che uso di più sono Deliveroo e Glovo.

La parte che preferisco di Deliveroo o Glovo è l’abbonamento Prime che, previo esborso di 9 euro circa al mese (Deliveroo) e 8 euro Glovo, ti garantisce la consegna gratuita degli ordini. Una figata, soprattutto se come me, la sera hai poca voglia e tempo di cucinare.

La parte che mi piace meno di Glovo è quella relativa alla “ricerca del ristorante“. Quando clicco sull’icona cibo e poi sui ristoranti mi appaiono quasi sempre gli stessi locali di Milano e in questo modo faccio fatica a trovarne di nuovi interessanti. Anche tu riscontri lo stesso problema, vero? Si lo so, è un po’ frustante… Ma niente paura! Ci sono io a fare da filtro o da cavia, dipende da come vogliamo metterla. Proverò i ristoranti su Glovo o Deliveroo di Milano e successivamente scriverò una mini recensione per dirti se il locale mi è piaciuto o sarebbe meglio evitarlo.

Sei pronto? Allora tutti a tavola!

Cosa ti piacerebbe mangiare oggi?

Cucina Asiatica

Kami Sushi – Rimandato

Non metto il bocciato a Kami Sushi solo perché l’uramaki Philadelphia (salmone, avocado e philadelphia) non era affatto male, mi è piaciuto. Però l’altro prodotto che ho ordinato, l’edamame, era uno tra i peggiori che io abbia mai mangiato. Sapeva di dentifricio o forse più precisamente di chewing gum brooklyn alla menta. Non sono riuscito a mangiarne più di 7… siamo più verso il bocciato che il rimandato a dire la verità. Quanto ho pagato quest’ordine? 12 euro e 50 centesimi. Ma non credo che ordinerò nuovamente da loro.

Lanzhou Ramen – Bocciato

Pensa, avevo già provato a ordinare da questo ristorante un altro giorno ma l’ordine non era arrivato perché il rider aveva annullato il tutto… un segno del destino? Può darsi! Ma decido comunque di affrontare la sorte ed effettuo lo stesso ordine preciso dell’altra volta. Ahimè oggi il rider ha deciso di punirmi e consegnarmi il cibo. Alga di montagna cinese in insalata, insalata di sedano, riso noumi con pollo e ravioli di carne di maiale alla piastra… praticamente sono riuscito a mangiare solo quest’ultimo piatto! Visto cosa succede a sfidare il destino?

Fusho – Sushi Burrito – Promosso

Questo locale ha conquistato tutti i milanesi per il suo concept originale. Non si era mai visto un sushi in formato burrito. Però se ci pensi bene l’idea è geniale. I milanesi adorano il sushi e il sushi burrito è un sushi in formato gigante. Lo ordino spesso perché da poco hanno aperto una sede vicino a casa e quindi mi arriva dopo 10 minuti.

Yazawa – Japanese BBQ Restaurant – Promosso

Il loro Yakiniku Don è strepitoso. E’ vero, costa 28 euro… ma li vale tutti. Questo piatto è solitamente composto da manzo alla griglia servito in una salsa composta da salsa di soia mescolata con sake, mirin, zucchero, aglio, succo di frutta e olio di sesamo e viene servito con verdure condite in una ciotola di riso. E’ stato reso popolare da una catena di fast food di Yoshinoya.

Pizza

Marghe – Rimandato

Mi secca non dare il promosso a Marghe perché è una delle mie pizzerie preferite di Milano ma il servizio di consegna a domicilio non ha funzionato. La pizzeria si trova a 5 minuti da casa mia ma il cibo è arrivato dopo 40 minuti, 15 in ritardo rispetto all’orario di consegna prestabilito dall’applicazione Deliveroo. La pizza è quindi arrivata molto fredda e se la pizza napoletana arriva fredda è la fine. L’impasto era gommoso, il cornicione immangiabile. Non so se dare più colpe a Marghe o a Deliveroo, però oggi la pizza, se pur di bell’aspetto, non ha saputo confermare gli standard qualitativi a cui mi aveva abituato. Riproverò ad ordinarla un’altra volta in futuro.

Viveca – Promosso

Viveca è una pizzeria in zona Porta Venezia. A dire il vero non prepara solo pizze, fa un po’ di tutto. Oggi però avevo voglia di una pizza e ho ordinato una bella margherita e gli onion rings, i classici anelli di cipolla fritti. L’ordine l’ho fatto tramite Deliveroo ed è arrivato nei tempi prestabiliti. Odio mangiare la pizza d’asporto perché inevitabilmente arriva tiepida e mai calda. Quella di Viveca ha retto un po’ e ho apprezzato l’impasto, sottile e croccante. Gli onion rings hanno perso la croccantezza per strada e sono arrivati in versione gommosa 😀 Tutto sommato la pizza non era male.

Marì – Promosso

Marì prepara una pizza che mi piace molto, ma durante il servizio d’asporto perde un po’ la sua bontà. Nell’ordine, effettuato tramite Deliveroo, ho preso le stesse identiche cose che ho mangiato di persona nel locale: Pizza con Pomodoro San Marzano DOP, origano di collina, aglio, olio evo bio e poi la loro buonissima ricotta fritta. La ricotta non la consiglio da asporto perché i fritti perdono la croccantezza e non si può apprezzare il contrasto tra croccante e morbido. La pizza resta comunque apprezzabile, ma vi consiglio di mangiarla da loro. Si trovano in zona Porta Venezia.

Berberè – Bocciato

Proprio così, sto bocciando la famosa pizzeria Berberè. Come è possibile dirai? Hai mai provato a ordinare le loro pizze da asporto? La pasta fa concorrenza alla big babol. La farina semi integrale non è adatta a questo servizio. Appena la pizza si sfredda è un casino. L’ho mangiata nel loro locale in zona Isola e da loro la qualità è nettamente superiore.

Crosta – Promosso

Per me Crosta è la miglior pizzeria di Milano e anche da asporto le loro pizze sono un autentico successo. A casa la pizza arriva dopo 20 minuti e mantiene comunque la bontà della pizza appena sfornata. E’ già la terza volta che ordino da loro e per ora – incrocio le dita – mi sono sempre trovato benissimo. Complimenti a Simone Lombardi.

Cucina Italiana

Il Solferino – Bocciato

Ho ordinato da Il Solferino uno dei piatti tipici milanesi: l’ossobuco con il risotto allo zafferano. Com’è andata? Consegna secondo l’orario stabilito dall’app, ma il cibo era freddo e la porzione davvero scarsa. Un po’ di risotto ai lati e 3 pezzetti di ossobuco. Cioè per 28 euro mi sarei aspettato qualcosina di più.

Muu House – Steak & Grill – Bocciato

Ho pagato 24 euro una porzione misera di prosciutto “Patanegra 48 mesi Blazquez Riserva.” Il prosciutto spagnolo costa… il problema è che il prosciutto spagnolo che ho ricevuto non era della stessa qualità di altri prosciutti spagnoli mangiati da me in Spagna oppure in ristoranti o altri locali di Milano. Un po’ più sotto potrete vedere un altro prosciutto spagnolo… però molto più buono, ordinato da Albufera. Ma poi che ci sta a fare quella valeriana?

Fratelli Torcinelli – Promosso

Da Fratelli Torcinelli ho ordinato una “Grigliata mista” e la “Cicoria Ripassata.” La grigliata mista era buonissima e comprendeva le bombette, i torcinelli e un pezzo di zampina. I torcinelli sono super e, se si chiamano così, un motivo ci sarà.

Giannasi dal 1967 – Rimandato

Il pollo di Giannasi è un’istituzione a Milano. Giannasi è un chioschetto in zona Porta Romana che sforna polli – venduti a un prezzo competitivo – come se non ci fosse un domani. C’è sempre tanta fila attorno al locale e complice la chiusura di molti ristoranti per via del coronavirus, Giannasi ha deciso di iniziare il servizio a domicilio. A domicilio però la qualità non mi è sembrata la stessa… ho ordinato un pollo alla griglia e una porzione di patatine fritte. Le patatine erano immangiabili, gommose e senza sale. Mentre il pollo l’ho trovato un po’ stopposo, anche se la marinatura è sempre eccellente. Da riprovare.

Scapece – Gastronomia Italiana – Promosso

I giudizi positivi dati dagli utenti a questa gastronomia mi hanno convinto ad ordinare da loro. Avevo voglia di qualche buon fritto e ho preso: polpette di melanzane e basilico, crocchè di patate, un’arancina rossa e un fiore di zucca ripieno. Fiori di zucca buoni ma non eccelsi. La pastella fatta bene ma il ripieno non mi ha fatto impazzire. Ottimo il crocchè di patate e anche le melanzane al basilico. Buona anche l’arancina ma ammetto che ne ho mangiate di migliori. Nel complesso il mio ordine da Scapece è stato positivo. Il costo? 16 euro.

The Meatball Family – Promosso

Non ho ordinato solo le polpette, ma un piatto di spaghetti con le polpette, i loro spaghetti meatball. Sono 5 polpettine di black angus che accompagnano una bella porzione di spaghetti con formaggio, sugo di pomodoro e basilico. La pasta non era proprio da 10… però ho apprezzato tantissimo le polpette. Tenere e dal sapore ottimo… credo che ne ordinerò una bella porzione la prossima volta. Diego Abatantuono ha fatto centro con questa catena.

Mercato Del Pesce – Bocciato

Si, boccio il mercato del pesce, una pescheria con cucina in Via Sammartini, non lontano dalla stazione centrale di Milano. Lo boccio perché oggi (7 maggio 2020) ho provato il loro servizio da asporto con Deliveroo. Ordine arrivato puntale ma attenzione… nell’app c’è scritto: Gran misto di pescato a la plancha 300 grammi circa. A me ne sono arrivati 200 grammi circa… capisco togliere, ma non così e poi è sempre meglio abbondare. Ingannare il cliente è una cosa che non sopporto… anche perché il cibo non era tanto. Il pesce non era nemmeno male, forse un po’ secco… mangiato là è molto più buono, però questa cosa del scrivo una cosa e te ne do un’altra non la sopporto.

La Fresca – Bocciato

La Fresca è un ristorante italiano che si trova in Viale Monza, al numero 16. Il loro cavallo di battaglia è ovviamente la pasta. Ti danno la possibilità di comporre l’ordine. Puoi scegliere la tipologia di pasta, con o senza glutine e poi il condimento, che va dalla classica passata al pomodoro al ragù alla bolognese di controfiletto fatto in casa. Ho deciso di assaggiare proprio il ragù e come pasta le pappardelle. L’ordine è arrivato nei tempi prestabiliti ma la pasta non mi è piaciuta affatto. Le pappardelle formavano un blocco unico. Le sollevavo tutte con la forchetta… chissà che colla hanno utilizzato per tenerle così insieme… potrebbe servirmi per la mensola. Il ragù non mi è dispiaciuto… ma mangiarlo con una pasta migliore sarebbe stato meglio. Ho utilizzato Deliveroo per questo ordine.

Pasta à Gogo – Promosso

Pasta à Gogo si trova in Viale Abruzzi 89, proprio all’uscita della metro Loreto. Ho provato diverse volte la loro pasta e mi è sempre piaciuta. L’ultima ai broccoli – stagionale – con l’aggiunta di guanciale. Forse l’avrei tolta un minuto prima dalla pentola e avrei usato una confezione leggermente più grande perché ho dovuto travasare la pasta in un piatto per girarla meglio… però nel complesso non mi hanno mai deluso.

Gialle & Co – Promosso

Ti piace la patata? Pure a me… Riesco a mangiare i carboidrati senza dover riempirmi di pane o pasta. A dirti la verità, quando ho letto Gialle & Co non avevo capito che fossero patate ripiene, mi sono fidato delle recensioni. E ho fatto bene. Cioè, in parte. Perché la Semper Green mi è piaciuta un sacco mentre la Mamma’s un po’ meno. Sono i nomi delle Gialle che ho ordinato. Gli ingredienti sono meglio bilanciati nella prima piuttosto che nella seconda. Carina comunque l’idea. Le Gialle costano in media 8 euro circa.

131 CHICKEN EXPERIENCE – Promosso

Io adoro il pollo e a cena lo mangerei in qualsiasi modo. Quindi, un ristorante che si chiama 131 CHICKEN EXPERIENCE, si prende in poco tempo la mia attenzione. Il menu offre tanti piatti in cui sbizzarrirsi. Ho ordinato il pollo al curry con riso, un piatto che personalmente adoro. Dopo 45 minuti è arrivato a casa il corriere. Faccio l’unboxing e mi ritrovo due cuscinetti di carta stagnola che avvolgono il cibo. Ma ragazzi, due contenitori non li avevate in ristorante? Ovviamente mi sono sporcato dopo 2 secondi. Ho travasato il tutto in un piatto e poi ho iniziato a mangiare. Il piatto mi è piaciuto, il pollo era saporito e tenero. Sicuramente proverò qualcos’altro in futuro.

L’orto di Brera – Rimandato

Il nome del locale non incoraggia di certo i carnivori. Nell’orto di Brera anche gli hamburger sono per vegetariani, dopotutto parliamo di un fruttivendolo travestito da ristorante. Da loro ho ordinato il cous cous vegetariano e lo sformatino agli spinaci. Mentre il cous cous era troppo crunchy e dopo un po’ i miei denti hanno chiesto aiuto, lo sformatino agli spinaci mi è piaciuto e ti dico la verità, avrei voluto fare il bis. Benino ma non benissimo!

Santa Polenta – Bocciato

Adoro la polenta e non sono un polentone. Un locale che si chiama Santa Polenta ovviamente richiama la mia curiosità. Certo, i puristi come me storceranno il naso all’idea di mangiare la polenta con il cheddar, ma Milano è diventata talmente turistica che molti locali hanno sposato il business e detto ciaone alla tradizione.

Hamburger & Panini

Bjork, Swedish Brasserie – Promosso

Ho deciso di inserire Bjork, Swedish Brasserie in questa categoria hamburger e panini dato che ho ordinato un buon salmon burger da loro tramite deliveroo, però forse gli sta stretta, considerando la varietà di piatti che preparano. Il loro focus è il pesce… merluzzo e salmone da leccarsi i baffi. Però se la cavano molto bene anche con le tartare di manzo. La loro cucina è molto healthy e creativa. Questi sono gli ingredienti del mio hamburger: Salmon burger da 150 grammi con champignon, pomodoro, formaggio cheddar, insalata e maionese alle aringhe. Come contorno patate dippers. Il panino mi è piaciuto un sacco e anche le patate erano cotte a puntino. Costo? Ho pagato 14 euro questo ordine da Bjork e a mio avviso il prezzo è giusto. Qualche mese fa sono stato da loro per un brunch domenicale e ho potuto apprezzare la qualità del loro pesce nordico. Se il pesce è buono ci sta spendere qualche euro in più.

Hamerica’s – Promosso

In questo periodo di quarantena sono stati pochi i ristoranti di Milano – che offrono il servizio a domicilio – a darmi soddisfazioni. Uno di questi è Hamerica’s. Nel loro sito dicono che propongono il vero cibo Americano in Italia e per dargli credito ho deciso di ordinare un hamburger che strizza proprio l’occhio agli USA: il New York Burger. Per non farmi mancare nulla ho scelto il formato medio con 220 grammi di carne, cotta ovviamente al sangue. Il costo totale è di 18 euro e 50 centesimi. Non poco, ma la porzione era davvero abbondante e comprendeva anche delle patatine fritte, che andavano salate leggermente di più. Il sapore dell’hamburger mi è piaciuto e si avvicina un po’ a quello dei panini Americani. Avvicina perché oltre i confini si possono trovare hamburger ancora più buoni. Detto questo, un ottimo hamburger, credo che lo ordinerò nuovamente.

Willy’s Burger – Rimandato

Preso d’assalto da quelli che vanno al cinema Plinius, Willy’s Burger è un piccolo locale che sforna panini come se non ci fosse un domani. E’ vicinissimo a casa mia e ho deciso di provarlo… per la seconda volta! Ma soprattutto ho deciso di ordinare un doppio hamburger, il magnum P.I. 320 grammi di carne con cheddar, maionese, ketchup, insalata, bacon e cipolla…. a completare il tutto le loro patatine. Lo ricevo in 15 minuti e inizio ad addentarlo. Purtroppo la carne non è tenerissima e anche il sapore non mi ha fatto impazzire… molto buone le patate, ma non basta.

Burbee – Promosso

Da Burbee ordino sempre lo stesso tipo di hamburger e non è presente nella lista, si tratta di una ricetta che utilizzo spesso anche in casa. Dovrebbero rinominare il panino in “Ale Wonder” e proporlo nel menu principale 😛 Black Angus rigorosamente al sangue con insalata, bacon e gorgonzola. La mia ricetta prevede anche 2 strisce di mela tagliate finemente ma nel loro hamburger componibile puoi inserire massimo 3 ingredienti oltre la carne. Vi assicuro, è una prelibatezza e quelli di Burbee lo sanno fare davvero bene. Peccato per il prezzo, mi è costato 18 euro. Con 9 euro preparo 4 hamburger utilizzando gli stessi ingredienti.

BBQ Valdichiana – Bocciato

Vi dico subito qual è il problema così tagliamo la testa al toro. Ho ordinato il loro panino bbq con carne di chianina e di cinta senese, provola fresca, pomodoro, lattuga, pancetta croccante e salsa bbq. La colpevole è stata proprio la salsa bbq. A me personalmente piace ma il panino non ci deve affogare. Praticamente era un brodo di salsa bbq con il resto degli ingredienti. Per la prossima volta nelle note scriverò 20320 volte: “meno salsa bbq please”.

Porcobrado – Promosso

Porcobrado è uno street food toscano che propone panini con carne di cinta senese. Ve lo descrivo con 4 sillabe: “fa-vo-lo-so”. La carne è tenerissima… probabilmente è stata cotta a lungo e il panino – in formato tartaruga – è inebriato dal succo della stessa. Lo ordino sempre con le loro patate… un connubio vincente!

Rosticceria Pizzeria Golfo Di Mondello – Bocciato

Cosa prendo in una rosticceria Palermitana? Ovviamente il pani cca’ meusa (panino con la milza) e un’arancina. Il panino con la milza l’ho mangiato diverse volte, loro lo servono insieme al limone e lo stesso si sente tantissimo… sinceramente non mi è piaciuto. Neanche la qualità della milza mi è sembrata elevatissima, un po’ mi ha nauseato. Meglio l’arancina ma anche in questo caso nulla di che…troppo giallognola (uso di coloranti alimentari?) e il cotto con la mozzarella non erano di alta qualità.

Burgez – Promosso

Si, ho ordinato dal Mc Donald’s italiano fondato pochi anni fa da Simone Ciaruffoli. Burgez presenta hamburger di alta qualità che strizzano l’occhio agli hamburger dei fast food d’oltreoceano. Il pane arriva proprio dagli States mentre la carne da un produttore di Pero. Se paragonati a quelli che mangiamo da Mc o Burger Kings direi che non c’è paragone… gli hamburger di Burgez costano si leggermente di più, ma sono anche molto più buoni.

Five Guys – Promosso

Ti dico una cosa: l’hamburger di Five Guys è stato eletto da molti abitanti di New York come il migliore dell’area metropolitana nei primi anni ’90. Quindi, quando sono sbarcati in piazza San Babila a Milano, ho colto la palla al balzo. Ho ordinato da asporto uno dei loro hamburger. A differenza di molti utenti che usano TripAdvisor e che gli hanno dato voti bassi, a me il loro hamburger è piaciuto molto. Dopotutto usano solo frigoriferi e non congelatori e per friggere l’olio di arachidi.

Tramé – Bocciato

Il concept di Tramé funziona alla grande: creare un vasto assortimento di tramezzini che gli consentono di verticalizzarsi su un solo prodotto con più varianti. Peccato che proprio le varianti non siano sempre impeccabili. Ho ordinato il tramezzino con i tentacoli di polpo, ricotta di bufala campana, rucola e lime… non sono riuscito a mangiarlo. Gli ingredienti non erano per nulla ben bilanciati. Gli altri tramezzini non erano così malvagi e sto parlando dei classici tonno e uova o tonno e pomodoro. Ma pagare 3 euro e 50 centesimi un tramezzino tonno e uova mi sembra abbastanza inappropriato.

Cucina Messicana e Spagnola

Pampa – Promosso

Non è la prima volta che ordino cibo a domicilio da Pampa, però è la prima volta che faccio una foto del piatto. Ho preso un Lomito Pampa, un panino composto da entrecôte di manzo argentino del peso di 150 grammi, formaggio, lattuga, pomodoro e maionese. Il tutto avvolto da un pane tenerissimo che assomiglia a una focaccia alta morbida. Di solito prendo le empanadas ma anche la carne e gli hamburger in generale non sono male. E’ un peccato che insieme al panino non ci siano delle patate di accompagnamento, soprattutto perché il costo ammonta a 12 euro e 90 centesimi.

Albufera – Promosso

Ho ordinato la Paella De Mariscos da Albufera, un ristorante spagnolo in via Settembrini a Milano. Ho speso 25 euro per questa Paella e sinceramente mi aspettavo una porzione più abbondante. E poi non so te, ma in quest’ultimo periodo, i ristoranti ci provano gusto a riscaldare il cibo. Mi ha dato l’impressione di essere stato riscaldato. Io cucino ogni giorno e adoro cucinare, riconosco i sapori da un chilometro di distanza e posso quasi assicurare che quel riso è stato riscaldato. Nel complesso il piatto mi è piaciuto ma non so re riordinerò nuovamente da loro. 25 euro non sono pochi eh. Ho ordinato nuovamente da loro… del buonissimo Jamon de bellota 100% iberico DOP. Ho pagato 23 euro ma mi è piaciuto un sacco. Ho riscoperto il sapore del vero prosciutto spagnolo. Con la paella non mi avevano convinto del tutto ma con il Jamon hanno recuperato parecchio terreno.

Burrito Brothers – Rimandato

Non è il mio locale preferito per mangiare Nachos e Burritos a Milano però non mi sono trovato così male. Ho ordinato il formato combo burrito a 15,90 euro che comprende il Burrito Manhattan, i Nachos snack Jamaica con Cheddar e Bacon, un’Acqua naturale da 50cl e la crema di cheddar a parte. In quest’ultima ho trovato dei pezzetti di riso (segno di riutilizzo?) e questo mi ha portato a rimandarlo.

La casa iberica – Bocciato

Ho bocciato La Casa Iberica solo per il rapporto prezzo/quantità. Ho speso 12 euro e 50 centesimi per 3 crocchette minuscole e una piccola empanada de gallega. Buono eh, ma poi ho dovuto cucinare di nuovo 😀

Viva Nachos – Promosso

Viva Nachos è uno street food messicano di marca italiana. Qui si possono mangiare ottime pietanze che fondono spesso le idee gastronomiche delle due nazioni. Un esempio? I nachos con la salsa al parmigiano reggiano. Ovviamente il mais è il protagonista assoluto: nachos croccanti e serviti con tante salse sono il pezzo forte del locale. Ordino spesso da loro e mi trovo sempre bene.

Gelato

Quando sento la parola gelato mi viene in mente questo divertente video, però mangiarlo è ancora meglio. Ho notato che su Deliveroo è pieno di ottime gelaterie e quindi mi sono sbizzarrito con gli ordini.

Artico – Promosso

Per ora Artico è la mia gelateria preferita tra quelle che offrono il servizio da asporto a Milano. Ho preso i gusti fragola, melone e nocciola. Il sapore è molto fedele alla vera frutta o alla nocciola e anche la consistenza mi è piaciuta molto.

La gelateria della musica – Promosso

Questa vaschetta di gelato è vegan allo stato puro e buonissima allo stato puro. Fragola senza latte, pistacchio al latte di riso e melone senza latte. Tutti e 3 i gusti li ho trovati molto buoni. Sono un fan della gelateria della musica e anche a domicilio non hanno commesso errori. Il gusto che mi è piaciuto di più? Il melone senza latte… da provare.

Terra Gelato – Rimandato

Da Terra Gelato ho ordinato una vaschetta da 500 grammi con: pistacchio siciliano classico della famiglia Marullo; mango di qualità superiore Alphonso e semi di chia; fragola. Forse il gusto fragola è proprio quello che mi è piaciuto di più. Del gelato di Terra non mi ha convinto la consistenza… l’ho trovato poco cremoso… forse è stata usata troppa acqua? E anche il sapore del pistacchio non mi ha entusiasmato. Mi ha ricordato più il torrone che il pistacchio. Il costo? 13 euro.

Gelateria Concordia – Promosso

Quando mi trovo nei pressi di Piazza Concordia vado spesso a mangiare un gelato da loro. La cosa che mi indispettisce è l’elevato numero di gusti disponibili. Tra me penso: come faranno a mantenere una qualità elevata pur proponendo così tanti gusti? Beh, ci riescono. Ammetto che non è la mia gelateria preferita di Milano però il gelato è buono e non da quella sensazione di ghiacciato o di chimico. Ho ordinato una vaschetta con i gusti pesca, fragola e pistacchio vegan… quest’ultimo spettacolare. Non me lo sarei aspettato…

Grom – Bocciato

Ho ordinato da Grom perché nei giorni festivi c’erano meno opzioni ma la mia voglia di gelato era comunque tanta. Ho preso la vaschetta da 500 grammi con i gusti: crema come una volta, fiordilatte e yogurt. Rispetto ad altri gelati ho trovato quello di Grom troppo freddo e la struttura per niente liscia o cremosa. Dava una sensazione di ghiaccio, il che è negativo.