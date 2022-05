Due mesi fa circa ho provato la colazione di Tema – Variazioni sul gusto, una nuova apertura in quel di Milano e, qualche giorno dopo, ho ordinato la loro pizza alla pala. Non mi sono fermato. Ho ordinato la loro pizza alla pala diverse altre volte. Si, Tema – Variazione sul gusto in poco tempo è riuscita a conquistarmi. L’unica domanda che mi pongo è la seguente: perché ha già chiuso? Qualcosa non tornava vista la sua assenza su Deliveroo e ora ho letto su Google che è stata chiusa temporaneamente. Eppure l’attività mi sembrava partita alla grande. Prodotti buoni, locale interessante e recensioni degli utenti più che positive.

Cosa non ha funzionato allora? Il costo delle materie prime? Un business plan sbagliato? Nulla di tutto ciò. Infatti su Instagram la pagina del locale spiega che torneranno a breve, ancora più belli. Sarà vero? Spero di si. Francesca e Chiara non mi tradite.

Tema – Variazioni sul gusto è, o meglio dire era, una bakery contemporanea in Via San Gregorio 23 a Milano. Offriva ottime colazioni e pizze alla pala sia sul posto che da asporto. Era gestita da giovani ragazze che ci sapevano davvero fare. Avevo già l’intenzione di assaggiare diverse delle loro prelibatezze ma mi hanno rovinato l’abbuffata. Riaprite solo per me!!! 🙁

Per la colazione avevo provato una rivisitazione moderna del mio dolce preferito: il tiramisù. Risultato: spettacolo. Il guscio di cioccolato sottilissimo racchiude una super crema allo mascarpone. Che dire della pizza. Lievitazione perfetta e sapori di casa. Con Tema avevo trovato una delle mie pizze preferite alla pala di Milano. Addirittura superiore a Crosta, che non era propriamente semplice da battere.

E tu hai provato Tema – Variazioni sul gusto? Fammi sapere se ti è piaciuta o meno attraverso i commenti.