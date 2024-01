Ieri sera sono andati in scena i Critics’ Choice Awards. Siamo arrivati alla 29esima edizione del riconoscimento cinematografico e televisivo. Un’occasione imperdibile per i diretti interessati per ottenere i meritati riconoscimenti, ma anche per potersi mettere in mostra con look degni di nota.

Ovviamente non sono mancate le sorprese e la moda, anche questa volta, ha dimostrato di essere la vera protagonista sul red carpet di Santa Monica dove le parole d’ordine sono state eleganza e colori sobri, almeno per la maggior parte dei casi. La vera stella della serata dei Critics Choice Awards è stata Dua Lipa: perfetta in tutto a partire dal make up con un cat eye che la rende ancora più sensuale con lunghe ciglia e labbra voluminose. Il suo brano Dance the Night, colonna sonora del live action Barbie, è stato nominato come migliore canzone e lei ha spiccato su tutti con il suo abito rosso Prada personalizzato con riccioli a cascata e gioielli Tiffany & Co.

Medaglia d’argento per Margot Robbie: ebbene si, per una volta, la bella attrice non ha scelto un outfit rosa, colore che prevale nel suo abbigliamento da quando è stata la protagonista del live action su Barbie. Questa volta, invece, ha puntato sul colore rosso con un abito di Balmain lungo fino ai piedi ed elegante, il tutto impreziosito da un bouquet di rose tridimensionali per lo scollo. Tuttavia anche in questo caso non manca il richiamo a Barbie vintage, ovvero la Barbie Radiant Rose che è nata nel 1996. Sul podio anche Jennifer Aniston che, dopo la morte del collega Matthew Perry, sta tornando a farsi vedere in pubblico: radiosa e bella come sempre, ha scelto di rimanere sui toni eleganti con il colore nero. Una tuta con pantaloni e strascico firmata Dolce & Gabbana, capelli un po’ mossi e scarpe con il tacco. Semplicità è per lei la parola chiave con un corpetto senza spalline e gioielli di diamanti De Beers. Promossa a pieni voti anche Tracee Ellis Ross con il suo abito composto da un top nero con corsetto elasticizzato ed una gonna in georgette, sempre nera e di seta, appartenente alla collezione autunno – inverno 2023 di Fendi Couture.

Margot Robbie Jennifer Aniston Trace Ellis Ross

Passiamo ora ai look bocciati dei Critics’ Choice Awards 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Bocciata Christina Ricci in Atsudo Kudo che è tornata, in questo modo, a vestire i panni di Mercoledì Addams scegliendo un abito in lattice nero con un profondo scollo a cuore, il tutto completato da una clutch di Carolina Herrera e gioielli con diamanti di Bucherer. Non è piaciuto neanche il look di Billie Eilish in Thom Browne: lei che, di solito, osa è, invece, apparsa sottotono con una coda bassa ed un look composto da un abito chemisier bianco e lungo fino ai piedi sotto un tubino nero con corpetto strutturato. Bocciata anche Brit Marling, l’attrice forse ha osato troppo scegliendo un look dal colore giallo, a discapito dei colori sobri scelti dalle sue colleghe. Per lei, invece, outfit dal colore acceso firmato Prada con decolleté in vernice nera.

Christina Ricci Billie Eilish Brit Marling

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile ben rappresentato da famosi attori che hanno posato, anche loro, sul red carpet. Medaglia d’oro per Kieran Culkin che oltre ad aver vinto il premio come migliore attore di una serie drammatica ha vinto anche per il migliore look nel mondo maschile grazie alla scelta di un abito Zegna color verde acqua abbinato a dei braccialetti con perline turchesi ed una spilla antica con motivo a conchiglia del gioielliere Martin Katz. Secondo posto per Colman Domingo in Valentino: un elegante abito personalizzato color senape con un soprabito dorato e le scarpe abbinate perché l’attore ci teneva a dimostrare che non sempre interpreta personaggi oscuri. Sul podio anche Tatanka Means, la star di Killers of the Flower Moon: impeccabile nel suo smoking blu scuro che lo ha portato a raggiungere l’eleganza ai massimi livelli.

Kieran Culkin Colman Domingo Tatanka Means

E se abbiamo tre donne bocciate per i loro look, non sono da meno gli uomini. Il primo a non essere piaciuto al mondo virtuale è stato Tom Holland in Prada: non è stata apprezzata la scelta del colore del suo smoking, completamente marrone, spezzato solo da una camicia di popeline rosa. Bocciato anche Tyler James Williams che non ha osato e questo non è piaciuto al pubblico perché si è presentato con un look di tutti i giorni: abito nero di Thom Browne con fodera a righe color caramello e scarpe abbinate. Concludiamo la lista con Matt Bomer che ha scelto un abito Berluti che ha creato un vivace contrasto con il red carpet visto che il colore del suo look era, infatti, un blu brillante, impossibile da non notare.

Tyler James Williams Matt Bomer

E tu hai seguito la serata dei Critics’ Choice Awards 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!