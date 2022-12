Cyndi Lauper nella giornata di ieri, Martedì 13 Dicembre 2022, si è esibita alla Casa Bianca cantando il brano “True Colors” per celebrare la firma da parte del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sul Respect for Marriage Act.

Il documento infatti si pone di proteggere il matrimonio tra persone dello stesso sesso e interrazziale ai sensi della legge federale.

L’artista statunitense ha espresso profonda emozione per l’emanazione di una legge così importante: “Questa volta, l’amore vince”.

Senza una base musicale, Cyndi Lauper ha cantato a squarciagola il suo famoso ritornello “Don’t be fear” supportato solo da chitarra acustica e da un dulcimer. Sul finire della performance, dopo una lunga nota acuta, il pubblico è scoppiato in un applauso prima che la Lauper, pugno in aria, dicesse: “Potere a tutta la gente”.

Il brano “True Colours” è stato rilasciato nel 1986 ed era stato fortemente ispirato dal suo amico Gregory Natal, morto a causa delle complicazioni dell’HIV/AIDS.

Nel 2008 Cyndi Lauper aveva fondato il “True Colours Fund”, un’organizzazione no-profit focalizzata sullo sradicamento dei giovani senzatetto LGBTQ+.

Non solo Cyndi Lauper che ha cantato “True Colors”, anche Sam Smith era presente alla Casa Bianca e ha cantato “Stay With Me”

Per l’occasione è apparso alla cerimonia anche il cantante Sam Smith che ha intonato il brano “Stay With Me”. Questa traccia infatti ha aiutato Smith a diventare un famoso artista queer nel 2014, mentre più recentemente, il cantante è diventato il primo artista pubblicamente non binario a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100 con il brano “Unholy” in duetto con Kim Petras.

“Oggi firmo il Respect for Marriage Act, un disegno di legge fondamentale sui diritti civili che onora il coraggio e il sacrificio di generazioni di coppie che hanno combattuto per l’uguaglianza del matrimonio e la parità di diritti”, ha affermato il presidente Biden.

È da notare che tale provvedimento è stato approvato al Congresso anche grazie al decisivo sostegno di rappresentanti del partito repubblicano.

Con questa legge si elimina la precedente esclusiva per cui il matrimonio doveva essere l’unione di un uomo e una donna e si vieta agli ufficiali di stato civile di discriminare le coppie “a causa del loro sesso, razza, etnia o origine”.

Negli Stati Uniti i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono legittimati fin dal 2015, ma l’abrogazione dei diritti per l’aborto approvata lo scorso Giugno aveva fatto temere ad una revisione anche dei diritti sulle unioni gay.

