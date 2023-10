Charli XCX e Sam Smith pubblicano insieme per Warner Music “In The City“, il nuovo memorabile singolo pop-dance, disponibile da oggi 20 Ottobre su tutte le piattaforme digitali e nelle radio. Il brano è prodotto da ILYA, A. G. Cook, Omer Fedi, George Daniel e Charli XCX.

Charli XCX aveva accennato per la prima volta a una collaborazione con Smith nel suo video per la canzone di Barbie “Speed ​​Drive” all’inizio di quest’anno. Mentre gira su una corvetta rosa, riceve una videochiamata da Smith che vuole conoscere i suoi pensieri sul “nuovo mix”. Nel video Smith dice a Charli XCX: “Dobbiamo sottometterci in modo da poterlo pubblicare”, ma non conferma mai di cosa si tratta.

Sebbene questa sia la loro prima traccia ufficiale insieme, Smith e Charli XCX sono molto vicini da anni; nel 2014, Charli XCX ha coperto la mega hit di Smith “Stay With Me”.

Il significato di “In The City” di Charli XCX e Sam Smith

Charli XCX ha dichiarato che “In The City” è una canzone che parla di trovare le persone che ami veramente e con cui ti connetti attraverso notti selvagge e feste in luoghi magici. Nel brano si parla poi della necessità di sentirsi accettato, della magnificenza di essere accolto in spazi queer e di quelle persone che incontri una volta nella vita.

La traduzione di “In the City” di Charli XCX e Sam Smith

Fluisco attraverso di te come l’acqua

Sì, il mio corpo si muove da un lato all’altro

Sono concentrata sul momento

Tutte le luci sono diamanti nel cielo, sì

E io

Finalmente mi vedo come mi vedi ora

Ci è voluto del tempo

Tempo per vedermi perché io

Non avrei mai pensato di trovarlo

Ma ho trovato ciò che cercavo

Non avrei mai pensato di trovarlo

Ma ho trovato ciò che cercavo

L’ho trovato nella

Nella città, nell’oscurità

Nella città, nell’oscurità

Nella città, nell’oscurità

Nell’oscurità, oscurità, oscurità

Nella città, nell’oscurità

Nella città, nell’oscurità

Nella città, nel tuo cuore

Nell’oscurità, oscurità, oscurità

Sì

Nella città, nell’oscurità

Nella città, nell’oscurità

Nella città, nell’oscurità

Nell’oscurità, oscurità, oscurità

Sapevo dalla notte in cui ti ho incontrata

Sotto le luci di New York City (Mm)

Tesoro, non importa cosa faccia

C’è un angelo che sta al mio fianco

E io

Finalmente mi vedo come mi vedi ora

Ci è voluto del tempo

Tempo per vedermi perché io

Non avrei mai pensato di trovarlo

Ma ho trovato ciò che cercavo

Non avrei mai pensato di trovarlo

Ma ho trovato ciò che cercavo

L’ho trovato nella

Non avrei mai pensato di trovarlo (Trovarlo)

Ma ho trovato ciò che cercavo (L’ho trovato, oh)

Non avrei mai pensato di trovarlo (Oh)

Ma ho trovato ciò che cercavo

L’ho trovato nella (Nell’oscurità)

Nella città, nell’oscurità

Nella città, nell’oscurità (L’ho trovato nell’oscurità)

Nella città, nell’oscurità

Nell’oscurità, oscurità, oscurità (Oh)

Nella città, nell’oscurità

Nella città, nell’oscurità (Oh)

Nella città, nel tuo cuore

Nell’oscurità

L’ho trovato nell’oscurità

L’ho trovato nell’oscurità

L’ho trovato nell’oscurità

