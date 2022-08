Damiano David dei Maneskin è, senza ombra di dubbio, uno dei volti più amati a livello mondiale. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo ed all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni, i Maneskin hanno ottenuto il successo a livello globale e Damiano piace non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere.

Se per quanto riguarda la sua vita professionale è spesso sopra le righe, è totalmente il contrario per quanto riguarda la sua vita privata che protegge in tutti i modi. È felice al fianco della fidanzata Giorgia Soleri, ma non sono mai stati protagonisti di gossip o di altro. Tuttavia, ora arriva una notizia che ha attirato l’attenzione ed ha fatto emozionare i suoi fan. Damiano e Giorgia, infatti, hanno trascorso alcune ore all’Oasi felina di Pianoro, in Emilia Romagna, ed alla fine hanno scelto un gattino da portare a casa con loro ed hanno deciso di chiamarlo Ziggy Stardust, in omaggio a David Bowie. I due lo hanno comunicato attraverso i loro social network pubblicando un video del loro primo incontro con il gattino. Ciò che ha fatto commuovere è il fatto che si tratta di un gattino bianco e cieco da un occhio. Damiano David e Giorgia Soleri si erano avvicinati all’Oasi felina di Pianoro nell’ottobre 2021 in seguito ad un incendio che aveva provocato la morte di otto gatti e non sono mancate donazioni ed aiuto fino alla visita di persona dopo le loro vacanze trascorse in Puglia. Un gesto che ha commosso l’Oasi stessa che ha raccontato:

Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri con il loro gattino Ziggy Stardust

“Oggi siamo emozionati perché dobbiamo raccontarvi una storia speciale. Alcune settimane fa avevamo pubblicato la storia di Mattia, un micio arrivato in Oasi con tanti problemi di salute. Non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite soprattutto nella zona del collo. Dopo aver pubblicato la sua storia avevamo ricevuto un messaggio da due ragazzi che si erano presentati come Giorgia e Damiano: dicevano di essere due grandi amanti di gatti, che avevano visto la storia di Mattia e che volevano adottarlo. Abbiamo iniziato a parlare con loro e abbiamo capito che avevamo davanti due persone che amano davvero i gatti e poi abbiamo scoperto che erano Giorgia Soleri e Damiano David. Volevano essere sempre informati sulle condizioni di Mattia e non appena le condizioni di Mattia sono migliorate abbiamo fissato il giorno del nostro incontro. Qualche giorno fa, senza nessun clamore, abbiamo ricevuto la visita di due ragazzi splendidi e semplici. Quando sono venuti da noi hanno voluto visitare tutta l’Oasi e conoscere tutti i mici nostri ospiti. Poi quando hanno conosciuto Mattia è stato amore a prima vista. Mattia aveva proprio bisogno di essere adottato e quando ha visto Giorgia e Damiano si è letteralmente buttato tra le loro braccia. Di questa storia vorremmo rimanesse che due persone sensibili hanno deciso di dare una casa ad un gatto adulto, disabile, maltrattato e con un difficile passato alle spalle. Ci auguriamo che quello che hanno fatto Giorgia e Damiano possa essere da esempio per tanti e che tante altre persone decidano di adottare gatti adulti. Quindi, buona vita a Giorgia, Damiano e a Ziggy Stardust. Si, Il nuovo nome di Mattia è Ziggy Stardust, il personaggio inventato da David Bowie, che come Mattia aveva gli occhi di colore diverso”.

