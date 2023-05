“Dance The Night” è il nuovo brano di Dua Lipa registrato per la colonna sonora del film “Barbie”, nei cinema italiani da fine Luglio. Questo di Dua Lipa è il singolo principale per la colonna sonora del prossimo film di Greta Gerwig. In questa pellicola Dua Lipa farà anche il suo debutto come attrice interpretando la Barbie Sirena.

La canzone così come l’album è disponibile su tutte le piattaforme di streaming online.Il pezzo, è stato prodotta da Mark Ronson, Andrew Wyatt e i Picard Brothers.

La popstar ha condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 88 milioni di follower una breve clip per annunciare l’uscita del brano, tratta dal videoclip ufficiale della canzone. Immediatamente il filmato è diventato virale e ha subito entusiasmato il pubblico, ottenendo oltre 2 milioni di “mi piace” in meno di 24 ore.

Il significato di “Dance The Night” di Dua Lipa

“Dance The Night” di Dua Lipa parla di una persona che si presenta come forte e fiduciosa, con l’unico desiderio di far festa, nonostante possa sentire dolore e sofferenza dentro di sé. L’artista vuole infatti trasmettere l’idea che può ballare e divertirsi nonostante le difficoltà che si possono attraversare. Il pezzo esprime un senso di resilienza e di vivere il momento presente senza lasciarsi abbattere dalle avversità.

Ironico e dai colori fluo, il video della canzone di Dua Lipa che ci fa pregustare le atmosfere del film. Vera e propria chicca: compare anche la regista Greta Gerwig in un cameo alla fine del video.

La traduzione di “Dance The Night” di Dua Lipa

Bello, puoi trovarmi sotto le luci

Con i diamanti sotto gli occhi

Alza il ritmo, non vuoi semplicemente

Divertirti con me?

Ho messo i miei vestiti attillati

Puoi vedere il mio battito stanotte

Posso sopportare il calore, fidati

È il momento di brillare

Perché ogni storia d’amore va e viene

Non me ne importa niente

Quando arriva la notte, non piango

Tesoro, nessuna possibilità

Potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare

Guardami ballare, ballare tutta la notte

Il mio cuore potrebbe bruciare, ma non lo vedrai sul mio viso

Guardami ballare, ballare tutta la notte (Ah-huh)

Continuo a far andare la festa, nessun capello fuori posto

Ultimamente mi sono avvicinata al limite

Ma continuo a sembrare al meglio

Sto sul ritmo, puoi contare su di me

Non perdo neanche un passo

Perché ogni storia d’amore va e viene

Non me ne importa niente

Quando arriva la notte, non piango

Tesoro, nessuna possibilità

Potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare

Guardami ballare, ballare tutta la notte

Il mio cuore potrebbe bruciare, ma non lo vedrai sul mio viso

Guardami ballare, ballare tutta la notte (Ah-huh)

Continuo a far andare la festa, nessun capello fuori posto

Quando il mio cuore si spezzerà (Non lo vedranno mai, mai)

Quando il mio mondo trema (Mi sento viva, mi sento viva)

Non seguo la strada sicura, lo sai? (Ah-huh)

Potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare

Anche quando le lacrime scorrono come diamanti sul mio viso

Continuo a far andare la festa, nessun capello fuori posto (Sì, posso farlo)

Anche quando le lacrime scorrono come diamanti sul mio viso (Sì, posso farlo, sì, posso farlo)

Continuo a far andare la festa, nessun capello fuori posto

Guardami ballare, ballare tutta la notte (Ah-huh)

Il mio cuore potrebbe bruciare, ma non lo vedrai sul mio viso

Guardami ballare (Ballare), ballare tutta la notte (Ah-huh)

Continuo a far andare la festa, nessun capello fuori posto

Quando il mio cuore si spezzerà (Non lo vedranno mai, mai)

Quando il mio mondo trema (mi sento viva, mi sento viva)

Non gioco sul sicuro, non lo sai di me? (Ah-huh)

Potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare

Ballare tutta la notte

E tu hai già ascoltato “Dance The Night” di Dua Lipa? Lascia un commento!