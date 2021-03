Il documentario Dancing with the Devil non solo alza il velo sugli avvenimenti più recenti della vita della cantante, ma svela anche delle verità sconvolgenti sul suo passato. Demi Lovato ha infatti rivelato di aver subito uno stupro in giovane età e di aver perso la verginità in occasione di questo violento episodio.

Si sapeva che Dancing with the Devil avrebbe toccato dei tasti dolenti della vita di Demi Lovato, ma credevamo tutti che il racconto della sua overdose fosse il climax drammatico della storia. Invece no. La cantante ha infatti scioccato tutti, rivelando di essere stata stuprata e di come questo, comprensibilmente, abbia complicato e aggravato problemi e fragilità già presenti in lei.

Demi Lovato in Dancing With The Devil.

La violenza è avvenuta quando Demi aveva quindici anni, presumibilmente mentre girava il film Camp Rock. La cosa che ha reso ancora più difficile superare quel trauma, racconta la cantante, è stato dover continuare a vedere la persona che l’aveva stuprata e soprattutto realizzare che non ha dovuto in nessun modo pagarne le conseguenze (la speranza è che possa pagarle oggi).

Demi Lovato ha voluto rivelare di aver subito questo stupro anche per un motivo molto preciso: incoraggiare chiunque subisca queste violenze a parlarne apertamente, senza vergogna. La star ha raccontato infatti di essersi sentita responsabile per l’accaduto, essendo stata sua la decisione di seguire lo stupratore in camera, che ha poi consumato la violenza nonostante lei gli avesse detto che aveva cambiato idea e che voleva andarsene. Ma il messaggio deve essere chiaro: la vittima di uno stupro non può mai considerarsi colpevole di nulla.

In seguito alla violenza sono iniziati gli episodi di autolesionismo e di bulimia, che hanno minato fortemente la sua salute.

Oltre a questo episodio, Demi Lovato ha rivelato di aver subito anche un altro stupro, avvenuto la notte stessa in cui andò in overdose. E questa volta il carnefice è stato il suo stesso spacciatore, che l’aggredì proprio mentre lei era incosciente e la lasciò a terra mentre lottava tra la vita e la morte a causa del mix di droghe e che aveva assunto.

Che la vita della star non fosse un’esistenza da sogno lo si era già capito, ma forse nessuno sospettava che ci fossero tanti eventi così drammatici, oltre a quello della notte in cui rischiò la vita.

Dancing with the Devil uscirà il 23 marzo in esclusiva su YouTube.