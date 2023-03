I Negramaro, Elisa e Jovanotti uniscono le loro voci nel nuovo singolo intitolato “Diamanti”.

Il brano sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 17 Marzo nato per celebrare i 20 anni di carriera dei Negramaro.

Tre diamanti, tre amici, tre artisti della musica italiana in un brano inedito per il ventennale della band guidata da Giuliano Sangiorgi.

Questa canzone segna la prima collaborazione di questi tre super artisti uniti tutti insieme. Negli scorsi anni avevano già collaborato a due a due, come Giuliano Sangiorgi e Jovanotti in “Cade la pioggia” e “Safari”, ed Elisa e Negramaro in “Basta così” e “Ti vorrei sollevare”.

Significato di “Diamanti” dei Negramaro, Elisa, e Jovanotti

“Diamanti” è un pezzo scritto a sei mani, quelle di Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti. È una ballad sull’amicizia, prodotta da Sixpm ed Andro che racconta un mondo parallelo in cui le relazioni superano ogni limite.

“E mica sto piangendo, è solo vento negli occhi e non ho un cazzo da dirti. Tanto so che mi inganni non indossi i diamanti e mi giuri di odiarmi“, sono alcuni dei versi del nuovo brano.

“Dritto alla meta come l’amore che non è in fondo a nessuna strada. È in ogni passo, in ogni sconquasso, ogni colpo di coda. Di questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare. Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare“, si legge nel testo.

Da un lato si respirano le atmosfere rock dei Negramaro, seguite poi dall’ipnotica vocalità di Elisa e infine il travolgente rap di Jovanotti, è questa la formula di “Diamanti”.

Per festeggiare questi 20 anni di successi, i Negramaro torneranno anche sul palco con “n20 TOUR”, 9 appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani.

La partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 Giugno 2023 alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 Luglio al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre all’Arena di Verona.

E tu, sei curioso d sentire “Diamanti” dei Negramaro con Elisa e Jovanotti? Lascia un commento!