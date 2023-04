Dua Lipa ha registrato un nuovo singolo per la colonna sonora del film su Barbie che uscirà a Luglio.

La cantante infatti canterà la “sigla” ufficiale del film. “Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken“.

La cantante britannica non smette di lavorare e così ci proporrà un nuovo singolo in concomitanza con l’uscita del nuovo film “Barbie”. Durante la preview nel trailer infatti si sentono delle note appartenenti ad un inedito di Dua Lipa che dunque potremmo ascoltare molto presto.

Il film uscirà il 20 Luglio 2023, pertanto possiamo aspettarci che il singolo verrà già svelato qualche settimana prima. Gli unici indizi che abbiamo è che si tratterà di disco music, e la colonna sonora si è ispirata alla fiaba del Mago di Oz. Vedremo se sarà un nuovo successo per Dua Lipa, che potrebbe ancora una volta diventare regina dell’estate.

Oltre a ciò la famosa cantante ha confermato di essere al lavoro anche sul sequel di “Future Nostalgia”.

Dua Lipa singolo “Barbie” e il suo ruolo nel film

Dua Lipa prenderà quindi parte a “Barbie” di Greta Gerwig anche in qualità di popstar.

Abbiamo visto al cantante, in un post pubblicato su Instagram nei panni di una sirena con una parrucca blu elettrico e una didascalia che recitava: “Questa Barbie è una sirena”. Per Dua Lipa questo ruolo nel film di Gerwing insieme a Margot Robbie e Ryan Gosling segnerà il suo debutto come attrice.

Insieme a loro America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya ed Helen Mirren.

E tu cosa ne pensi del singolo di Dua Lipa in “Barbie”? Lascia un commento!