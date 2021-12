Dwayne Johnson ha pubblicamente rifiutato la richiesta della star della serie “Fast & Furious” Vin Diesel di rientrare nel franchise d’azione per il decimo capitolo.

A novembre, Diesel ha esteso un invito a Johnson su Instagram, implorandolo di riprendere il suo ruolo come l’agente segreto Lucas Hobbs per il prossimo capitolo della serie.

“Il mondo attende il finale di ‘Fast 10′”, ha scritto Diesel. “Come sai, i miei figli si riferiscono a te come zio Dwayne in casa. Non c’è vacanza in cui loro non ti inviano gli auguri… ma è arrivato il momento. L’eredità attende. Ti ho detto anni fa che avrei mantenuto la mia promessa fatta a Pablo. Ho giurato che avremmo raggiunto il finale che è il 10° capitolo!”

In una nuova intervista alla CNN, Johnson ha risposto alla richiesta, criticando Diesel per aver espresso un invito sui social dopo che i due avevano già raggiunto un accordo in privato.

“Ho detto direttamente a [Diesel] che non sarei tornato nel franchise. Sono stato fermo ma cordiale con le mie parole e ho detto che avrei sempre sostenuto il cast e fatto il tifo per il successo del franchise, ma che non c’era alcuna possibilità che sarei tornato”, ha spiegato Johnson. “Il recente post pubblico di Vin è un esempio del suo modo di manipolare le persone. Non mi è piaciuto che abbia menzionato i suoi figli nel post, così come la morte di Paul Walker. Lasciali fuori. Ne avevamo parlato mesi fa e siamo arrivati ​​a un’intesa chiara”.

Tuttavia, Johnson ha continuato a esprimere i suoi auguri alla famiglia “Fast & Furious” prima della loro prossima, e apparentemente ultima, uscita.

“Il mio obiettivo è sempre stato quello di concludere il mio fantastico viaggio con questo incredibile franchise con gratitudine”, ​​ha detto Johnson. “È un peccato che questo dialogo pubblico abbia confuso il tutto. Indipendentemente da ciò, sono fiducioso nell’universo ‘Fast’ e nella sua capacità di offrire costantemente divertimento al pubblico… Auguro davvero ai miei ex co-protagonisti e membri della troupe tanta fortuna e successo nel prossimo capitolo.”

Johnson si è unito al franchise di “Fast & Furious” con “Fast & Furious 5” del 2011. All’inizio, l’agente Hobbs era un antagonista di Dominic Toretto, interpretato da Diesel, anche se il personaggio di Johnson in seguito deciderà di allearsi alla famiglia di eroi che sfidano la fisica. Johnson si è ritirato dalla serie principale dopo la sua apparizione in “The Fate of the Furious” del 2017, collaborando con Jason Statham in uno spin-off della serie dal titolo “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”.

“Fast & Furious 9” è stato uno dei pochi film di successo se pensiamo alle uscite cinematografiche della scorsa estate, dato che ha incassato $ 173 milioni a livello nazionale e $ 721 milioni in tutto il mondo. “Fast & Furious 10” uscirà nelle sale il 7 aprile 2023. Diesel tornerà a recitare nel suo ruolo e gli altri membri del cast della serie Tyrese Gibson, Sung Kang, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster e Michelle Rodriguez dovrebbero seguirlo. Anche il regista di “F9” Justin Lin tornerà per il seguito.

