L’attore dell’ultimo film di No Time To Die, 53 anni, ha appena recitato nel suo quinto e ultimo film della serie di 007.

Parlando con Bruce Bozzi nel suo podcast SiriusXM Lunch With Bruce, Craig ha dichiarato: “Vado nei bar gay e uno dei motivi per cui ci vado è perché non mi capita spesso di litigare nei bar gay.”

L’attore ha detto che secondo lui i bar gay “sono un buon posto dove andare”, aggiungendo: “Tutti quei bar erano tranquilli. Tutti. Non dovevi davvero dichiarare la tua sessualità, andava bene. Ed era un posto molto sicuro dove stare.”

Craig, che è sposato con l’attrice Rachel Weisz dal 2011, ha ammesso che c’erano anche dei vantaggi nell’essere un uomo interessato alle donne in un bar gay.

Ha detto: “Potevo incontrare molte ragazze lì perché molte ragazze erano lì esattamente per il mio stesso motivo.”

“C’era una specie di, sai, di secondo fine.”

Craig ha anche ricordato una serata al bar gay Roosterfish a Venice Beach, in California, nel 2010 con il suo amico e conduttore di podcast Bozzi.

La coppia ha spiegato che erano usciti perché Craig voleva parlare di come stava cambiando la sua vita, ma hanno finito per essere “beccati” insieme mentre erano al bar e hanno involontariamente causato l’attenzione dei media.

Craig ha detto: “Per me è stata una di quelle situazioni divertenti, sai, siamo stati ‘beccati’, il che è stato un po’ strano perché non stavamo facendo nulla di sbagliato.”

“Quello che è successo è che stavamo passando una bella serata e stavo parlando della mia vita e di come stava cambiando e ci siamo ubriacati e io ho pensato, ‘oh, andiamo in un bar, andiamo là.”

La star del cinema è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk Of Fame la scorsa settimana.