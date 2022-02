Ed Sheeran è un cantautore del Regno Unito, classe 1991. Nonostante la sua giovane età, è senza dubbio uno dei cantanti più amati nel mondo grazie al suo talento, ma soprattutto grazie alla sua capacità di emozionare il pubblico con le sue canzoni. È stato il protagonista di brani di successo come Shape Of You, Perfect, Bad Habits, Galway Girl, Castle on the Hill per citarne alcuni.

Sempre sulla cresta dell’onda, ora più che mai, soprattutto dopo il trionfo dei Brit Awards 2022. Di recente abbiamo assistito al suo duetto con Taylor Swift sulle note di una nuova versione di The Joker and the Queen, ma anche alla collaborazione importante con Elton John per il brano di Natale dal titolo Merry Christmas. I duetti entusiasmano il cantante poiché gli danno la possibilità di esplorare nuovi mondi e stili diversi dal suo. Ed ora, infatti, è pronto a tornare sulla scena musicale con Bad Habits, il singolo che ha visto la luce lo scorso giugno come primo estratto del suo settimo album in studio dal titolo = (equals). E proprio come è successo con Taylor Swift e The Joker and the Queen, anche in questo caso è pronto a far tornare in scena un suo brano facendolo diventare un duetto.

Il cantante Ed Sheeran

Questa volta tocca ai Bring Me The Horizon. I rumors si susseguivano già da tempo ed hanno finalmente trovato la conferma in questi giorni. D’altronde, Ed Sheeran e la band avevano già presentato dal vivo Bad Habits sul palco dei Brit Awards ottenendo un grande successo con il pubblico che ha chiesto, fin da subito ed a gran voce, di poter assistere all’uscita di una versione studio. Inutile dirlo, sono stati subito accontentati, d’altronde Ed Sheeran presta molta attenzione alle richieste dei fan e fa il possibile per renderli felici. Al momento la nuova versione di Bad Habits è già possibile pre – ordinarla, invece per quanto riguarda la data di uscita ufficiale dovrebbe arrivare a giorni. Il cantautore inglese ed Oli Skyes, frontman dei Bring Me The Horizon ne hanno parlato proprio ieri su Facetime ed hanno scelto come data del lancio, venerdì 18 febbraio. Come se non bastasse, i due hanno ricordato i momenti vissuti durante i Brit Awards affermando che hanno trascorso momenti davvero adrenalinici, in grado di regalare emozioni a loro stessi, ma anche al loro pubblico. Sono entusiasti di questa nuova avventura e questa nuova collaborazione che ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo.

