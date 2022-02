Taylor Swift è una cantautrice della Pennsylvania classe 1989, Ed Sheeran è un cantautore del Regno Unito classe 1991. Nonostante la giovane età di entrambi, godono già di un grande successo internazionale diventando due dei volti più amati dal loro pubblico, ma anche dal pubblico mondiale grazie ai loro singoli che sono diventati successi cantati da tutti come Shape Of You, Perfect, Bad Habits, Galway Girl, Castle on the Hill per Ed Sheeran e Blank Space, Shake It Off, Wildest Dreams, Lover e Back To December per Taylor Swift.

Ed ora questi due nomi sono pronti per far impazzire il pubblico con un nuovo duetto. Non è certo un mistero che Ed Sheeran e Taylor Swift sono grandi amici da anni e quando ne hanno l’occasione amano collaborare nella loro vita professionale regalando magia ed emozioni ai loro fan. Sheeran è reduce dal trionfo dei Brit Awards 2022 dove, tra le tante dichiarazioni, si è lasciato sfuggire che in settimana sarebbe arrivata una nuova collaborazione con la Swift ed oggi debuttano sulla scena musicale con The Joker and the Queen, brano contenuto nel quinto album del cantante inglese dal titolo = (equals) ed uscito lo scorso ottobre.

Una collaborazione che in molti si aspettavano visto che, da mesi, i due hanno lascaito messaggi subliminali che non sono passati inosservati ai più attenti: nel video di I Bet You Think About Me di Taylor Swift la ragazza disegna il segno di uguale (come riferimento al titolo dell’album di Sheeran) su una torta nuziale. Da parte sua, nel video di Overpass Graffiti compare il nome della Swift sia su un giornale che sulla giacca di pelle che Sheeran indossa. D’altronde, tra i due vi è una stima reciproca profonda con Taylor Swift che rivela dell’amico:

“La cosa che mi piace di più è lui come persona. Siamo passati entrambi attraverso tanti cambiamento, ma tra di noi le cose sono rimaste le stesse. E’ una di quelle amicizie in cui l’amicizia non cambia anche quando la vita va avanti. E’ un amico davvero meraviglioso. E’ sempre presente quando ho bisogno di parlare”.

Da parte sua, Ed Sheeran ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram scrivendo:

“Io e Taylor ci siamo incontrati per la prima volta ed abbiamo scritto e registrato la nostra prima canzone insieme nel 2012, dieci anni fa, sono così onorato di averla in questo brano. Non solo lei è la miglior cantante e scrittrice al mondo, ma è anche una mia amica davvero stretta, sono così fortunato ad averla nella mia vita”.

Il significato di The Joker and the Queen

The Joker and the Queen è una ballata delle incertezze, in forma remix. Nella versione originale, ovvero quella solista, Ed Sheeran fa riferimento al fatto che la moglie Cherry avrebbe potuto innamorarsi di chiunque altro migliore di lui visto che lui, quando si sono conosciuti, non stava certo vivendo uno dei momenti migliori della sua vita. Nonostante questo, è riuscita a vedere il meglio in lui ed ha deciso di non lasciarlo, ma al contrario di stargli accanto soprattutto nei momenti più difficili. Nella versione duetto con Taylor, la cantante veste i panni della moglie e lo rassicura, trovando una risposta a tutte le sue incertezze.

I cantanti Taylor Switf ed Ed Sheeran

Il video di The Joker and the Queen

Una delle cose che attira maggiormente l’attenzione, è che per il video di The Joker and the Queen sono stati scelti gli stessi attori che avevano interpretato la versione più giovane di Taylor Swift e di Ed Sheeran nel loro duetto del 2013 sulle note di Everything Has Changed. Troviamo Ava Ames e Jack Lewis che sono cresciuti e che, ad inizio video, guardano vecchie foto prese proprio dal primo video musicale. Ora si trovano al college, ma sentono la mancanza l’uno dell’altra mentre vivono la loro vita tra partite di basket, la scuola e le feste.

E tu hai già sentito il nuovo duetto di Ed Sheeran e Taylor Swift? Cosa ne pensi della loro collaborazione? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione di The Joker and the Queen.

La traduzione di The Joker and the Queen

Come potevo saperlo?

E’ una cosa pezzesca,

Ti ho mostrato la mia mano

Ed ancora mi fai vincere

E chi ero io per dirlo

Che era questo che doveva essere?

La strada che era rotta

Ci ha portato insieme.

E so che potresti innamorarti di mille re

E cuori che ti darebbero un anello di diamanti

Quando mi piego, vedi il meglio di me

Il burlone e la regina

Sono stata ingannata prima

Se non avessi indovinato

Quindi ho tenuto le mie carte chiuse

Nel mio giubbotto infallibile

Ma hai chiamato il mio bluff

E hai visto tutti i miei racconti

E poi sei andato a carte scoperte

E siamo partiti insieme.

E so che pensi ciò che

Rende un re

Sia l’oro, un palazzo e anelli di diamanti

Quando mi piego, vedi il meglio di me

Il burlone e la regina

E so che potresti innamorarti di mille re

E cuori che ti darebbero un anello di diamanti

Quando sono passato, hai visto il meglio di me

Il burlone e la regina

Il pagliaccio e la regina.