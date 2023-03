Ed Sheeran ha dichiarato che non solo sta già pianificando i suoi prossimi cinque album musicali ma che sta lavorando ad una raccolta di brani che verrà pubblicata solo dopo la sua morte. L’artista britannico sta dunque già pensando ad un lascito musicale che verrà costantemente aggiornato e che verrà condiviso solo quando non ci sarà più.

“Voglio procedere a rilento con la creazione di questo disco, che tra virgolette dovrà essere perfetto, durante tutta la mia vita. Aggiungerò ogni tanto qualche canzone. E nel testamento ricorderò che deve essere pubblicato solo quando non ci sarò più”.

L’annuncio è avvenuto in una recente intervista alla rivista Rolling Stone a proposito del suo prossimo album la cui uscita è prevista il 5 Maggio 2023, che segnerà la chiusura del cerchio del ciclo di cinque album.

L’idea di questo stravagante progetto è partita proprio dalla collaborazione con Aaron Dessner di The National durante la stesura del nuovo album. Dopo aver scelto 14 brani per l’ultimo disco, Sheeran ha detto di averne estratti altri tre che sembravano “troppo gioiosi” e che sarebbero stati perfetti per un diverso viaggio musicale. Non c’è ancora una pianificazione di registrazione delle canzoni che comporranno l’album postumo, ma è ferma la decisione di rilasciare questo disco.

Ed Sheeran e i suoi prossimi cinque album: il difficile periodo di depressione

Nel proseguo dell’intervista Ed Sheeran ha anche commentato i continui pensieri sul suicidio e la lotta con la depressione nata dalla scomparsa dei carissimi amici Jamal Edwards e Shane Warne.

“Era come se non volessi più vivere… già questi sono pensieri tristi, e poi per giunta è arrivata anche la vergogna. E sembra egoista soprattutto pensando che sono anche un padre. Ero davvero imbarazzato. Da dove vengo, non è abitudine parlare di questi sentimenti, le persone in Inghilterra pensano che sia strano andare da un terapeuta. Ma io credo che sia davvero utile poter parlare con qualcuno e sfogarsi e non sentirsi colpevole per questo”, così aveva parlato riguardo alla sua depressione.

Venerdì 24 Marzo inoltre Ed Sheeran rilascerà il suo ultimo singolo dal titolo “Eyes Closed”, mentre dal prossimo 3 Maggio su Disney+ sarà disponibile “Ed Sheeran: The Sum of It All”, autobiografica docuserie divisa in quattro parti che racconterà l’ascesa a superstar della musica globale di un bambino con la balbuzie.

“Sono sempre stato molto riservato nella mia vita personale e privata; l’unico documentario che abbia mai realizzato è stato quello incentrato sul mio modo di scrivere canzoni. Spero che alla gente piaccia”.

