Una canzone nata soltanto una decina di giorni fa, con la frenesia e la voglia di venire alla luce subito: ecco la storia che sta dietro al singolo Milano Non Esiste di Ermal Meta.

Una ballad carica di malinconia che ci accompagnerà nella fine di questo piovoso autunno e che, grazie alla voce e al testo di Ermal Meta, viene impreziosita con semplicità e schiettezza.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo di Milano Non Esiste.

Il significato di Milano Non Esiste di Ermal Meta

A spiegare il significato della canzone da oggi in rotazione radiofonica è lo stesso Ermal Meta, che ci descrive così tutto il senso nascosto tra le frasi di Milano Non Esiste.

Milano non esiste parla della frenesia e della velocità con cui ci troviamo a relazionarci ogni giorno all’interno delle nostre vite, a volte sentendoci soli. Racconta la voglia di mettersi in pausa ogni tanto e di guardarsi intorno scegliendo di dedicare la nostra attenzione soltanto a quelle poche cose che riteniamo davvero importanti. Una città può scomparire e in mezzo ad essa possono rimanere due persone. È un sogno, è una scelta. È come mi sono sentito scrivendola. Ermal Meta

Una vera e propria riflessione, carica di una poesia semplice ma importante per la vita di ognuno di noi. E’ l’estrema sintesi delle cose davvero importanti dell’esistenza, quelle poche cose che possono far “scomparire” anche una città intera, e restare come le sole cose fondamentali. Una canzone pregna di malinconia e che suggerisce una vena di tristezza, ma anche la voglia di liberarsi dai pes quotidiani per fare spazio all’essenziale.

Una bellissima canzone, secondo me, con un significato molto importante. E tu cosa ne pensi di Milano Non Eisiste? Ti piace questo nuovo singolo di Ermal Meta? Lascia un commento per farmelo sapere.