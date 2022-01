Se siete fan della saga di Star Wars saprete certamente che i momenti finali della Battaglia di Yavin, ovvero una delle più grandi battaglie della Guerra Civile Galattica che comporta la distruzione della prima Morte Nera e una delle più grandi vittorie dell’Alleanza Ribelle, rappresentano alcuni dei minuti più spettacolari e tesi della storia del cinema.

Luke Skywalker – interpretato dall’attore Harrison Ford (L’impossibilità di essere normale, Indiana Jones e il tempio maledetto, Il richiamo della foresta) – un ragazzo di campagna nato e cresciuto a Tatooine, sognatore, diventato il capo della Ribellione, si trova a manovrare il suo X-Wing all’interno delle strette trincee che coprono la superficie della Morte Nera nel disperato tentativo di distruggere la stazione. Il fallimento significa la distruzione di Yavin 4 e di tutti sul pianeta, incluso ciò che resta dell’Alleanza Ribelle.

È un momento incredibilmente alto ed emozionante che è fondamentale non solo per il personaggio di Luke, ma per l’intera trilogia di Star Wars, una delle saghe più amate di sempre, come vi abbiamo raccontato qui. C’è però un particolare che non è mai stato rivelato fino ad oggi: Joe e Anthony Russo – i due noti fratelli registi, sceneggiatori, produttori televisivi e produttori cinematografici statunitensi – che conducono il programma di approfondimento “Pizza Film School” nel quale parlando diffusamente di cinema, hanno fatto una incredibile rivelazione!

La rivelazione di Joe e Anthony Russo durante lo show “Pizza Film School”

A quanto pare, infatti, invitato in trasmissione per discutere di The Empire Strikes Back e, per estensione, della sua associazione Star War, l’attore Mark Hamill (La notte in cui si spensero le luci in Georgia, Sulla strada, a mezzanotte, Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!) – che nella saga ha interpretato Luke Skywalker -, ha inaspettatamente deciso di fare un’importante rivelazione: esiste una scena tagliata che amplifica l’emozionante finale del film.

I Russo hanno messo alla griglia la star su tutti i tipi di argomenti relativi alla saga, dalla struttura della trama ai dettagli dietro le quinte, e nel corso della conversazione si è parlato anche dei contenuti cancellati, e sono emerse scene che avrebbero fatto parte del primo atto della saga.

È questa scena, infatti, che si verifica all’inizio del film, che aiuta a rivelare esattamente ciò che ispira Luke a realizzare quell’inquadratura da un milione che porta alla distruzione della Morte Nera. Ma qualcosa non è così come tutti i fan dela saga lo hanno visto! C’è un taglio che in realtà avrebbe reso tutto molto diverso, e pare che alla luce di questa scena cancellata,è chiaro che non è stato solo l’ormai famoso discorso d’incoraggiamento del Maestro Jedi che ha contribuito a portare Luke alla vittoria.

Nella versione originale di Star Wars, tutto il pubblico vede l’amico d’infanzia di Luke, Biggs Darklighter, che si presenta sotto forma di alcune brevi scene verso la fine del film. Ma Biggs una volta aveva un ruolo molto più importante da svolgere nella storia. In una scena eliminata, Luke lo incontra per caso mentre raccoglie quei convertitori di alimentazione dalla stazione Tosche. L’attore di Biggs Garrick Hagom ha elaborato la scena in una citazione ottenuta da Empire nel 2005:

“Dopo aver lasciato la stazione [Tosche], Luke e Biggs escono e parlano della Forza e gli dico che c’è una causa per cui dobbiamo combattere. È una scena che ha una certa intensità perché Luke non può venire con me, lui deve tornare indietro e lavorare nella fattoria di suo zio. Per come è il film ora, Luke non ha più un legame familiare o lo stesso percorso. Ma è una scena piuttosto loquace a cui suppongo non appartenga davvero un film d’azione”.

Ma tutto quel parlare rivela parecchio sul legame formativo tra i due ragazzi di Tatooine. Spiega anche come Biggs abbia trovato l’Alleanza Ribelle, poiché confida a Luke che ha intenzione di abbandonare la nave per evitare di essere arruolato nell’Impero. Forse ancora più importante, sottolinea il fatto che il sogno di Luke di unirsi alla Ribellione è nato dalla sua amicizia con Biggs. Questo rende il loro successivo incontro prima della battaglia su Yavin 4 ancora più fatale – e straziante – poiché anche il primo volo di Biggs con Luke è destinato a essere l’ultimo.

La saga senza questa scena inizia a sembrare un po’ carente; almeno, per quanto riguarda un aspetto importante della crescita di Luke come personaggio. Parlando con i fratelli Russo, Hamill ha elaborato l’effetto che la conversazione cancellata tra Luke e Biggs ha avuto anche sul finale del film, nonché uno dei momenti più iconici della trilogia.

“Nell’assalto finale alla Morte Nera, veniamo presi di mira a destra e a manca… ma la cosa che mi motiva a spegnere il dispositivo di mira e ad affidarmi completamente alla Forza, è la morte di Biggs Darklighter. Tu vedermi imbattermi in lui appena prima di uscire … Questo è ciò che porta Luke a spegnere il dispositivo di puntamento, quando perde il suo migliore amico. Fu in seguito che decisero di doppiare la voce di Obi-Wan dicendo “Luke, usa il Forza”, ed è allora che decide”.

A questo punto della sua storia Luke ha perso tutti quelli che considerava una famiglia per l’Impero, da suo zio e sua zia, a Obi-Wan. Quando Biggs muore – spazzato via da Vader, che in seguito scopre essere suo padre – Luke si ritrova completamente solo, avendo perso un’altra figura simile a un mentore. Eppure, in un simile momento di totale perdita e angoscia, fa l’esatto contrario di cedere alla paura. Radunando la sua fede nella Forza per strappare una vittoria inimmaginabile dalle fauci della sconfitta, non è motivato dalle parole di Obi-Wan, ma dalla perdita di Biggs. La scena eliminata pone giustamente maggiore enfasi sul peso della sua morte e sul suo effetto galvanizzante su Luca. Alla fine la scena si traduce in una riunione emotiva tra i due nell’atto finale del film e crea un arco narrativo molto più appagante sia per Hamill che per i personaggi del Gabon.

E voi cosa ne pensate? La scena che è stata tagliata avrebbe davvero potuto cambiare tutto, oppure no?