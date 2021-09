Mancano pochi mesi e tornerà in scena l’Eurovision Song Contest. Uno degli eventi più amati a livello europeo, ma non solo (è sufficiente vedere l’entusiasmo degli australiani ogni anno), ma la prossima edizione sarà ancora più amata da noi italiani. Infatti, sarà proprio la nostra nazione ad ospitare l’evento musicale grazie alla vittoria dei Maneskin con la canzone Zitti e Buoni ottenuta sul palco di Rotterdam.

Nell’attesa di conoscere chi saranno i presentatori dell’Eurovision Song Contest (si parla di Chiara Ferragni e di Alessandro Cattelan, ma non sono arrivate ancora conferme), arriva una voce fuori dal coro. Un evento amato da tutti, ma che vede una voce contraria: quella delle etichette inglesi. Stando a quanto riporta il Daily Mail, diverse etichette inglesi avrebbero chiesto alla BBC di boicottare l’Eurovision Song Contest e di non mandarlo in onda. Il motivo? Una sorta di pregiudizio anti britannico che le etichette inglesi hanno potuto notare soprattutto durante l’ultima edizione dell’Eurovision dove James Newman, il rappresentante dell’Inghilterra, non ha ricevuto nessun punto ne dal pubblico ne dalla giuria. Tanto che un rappresentante della BMG, coloro che hanno finanziato l’avventura di Newman a Rotterdam, afferma:

“James Newman è stato umiliato lo scorso anno, non c’era modo che la sua fosse la canzone peggiore della serata. La BBC non può aspettarsi che assecondiamo le loro richieste come agnelli al macello”.

Eurovision Song Contest

Il quotidiano rivela che un rappresentante delle etichette inglesi avrebbe affermato che per il loro paese non ci sarebbe nessuna possibilità di portarsi a casa il titolo, neanche se a presentarsi sul palco fosse Paul McCartney, ex Beatles e molto amato dal pubblico. Stando a loro, questo pregiudizio nei confronti della musica inglese è aumentato dopo la Brexit. Difficilmente, però, la BBC prenderà in considerazione questa opportunità visti gli ottimi risultati che ottiene, anno dopo anno, grazie alla messa in onda dell’Eurovision Song Contest.

Nel frattempo, a noi non resta altro che aspettare e vedere in quale città italiana andrà in onda l’Eurovision Song Contest. Nonostante abbiano avanzato la loro candidatura ben 17 città dal Nord al Sud della nostra penisola, sembra essere in vantaggio la città di Torino poiché risponde a tutti i requisiti richiesti rubando, così, lo scettro a Milano vista, fin da subito, come possibile vincitrice.

E tu cosa ne pensi di questa accusa da parte delle etichette inglesi? Avevi seguito l’esibizione di James Newman lo scorso anno? Ti aspettiamo nei commenti!