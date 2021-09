Tanto amore e tanta complicità nel singolo di Fedez dal titolo Meglio del Cinema, una canzone dedicata alla moglie del rapper, Chiara Ferragni. Una donna che non ha bisogno di presentazioni, conosciuta forse anche più di suo marito, ma che in questa dolce ballad ci viene mostrata nei tratti più intimi della sua vita.

Con Meglio del Cinema Fedez torna a cantare come solista, dopo i due precedenti successi presentati in compagnia di Achille Lauro e Orietta Berti, Mille, e Francesca Michielin, Chiamami per nome.

Meglio del Cinema è stata presentata per la prima volta da Fedez in occasione del terzo anniversario di matrimonio con Chiara, nella magnifica cornice del Lago di Como, su una piattaforma galleggiante ideata dallo stesso rapper. Un esplosione di romanticismo, insomma, che farà battere più di un cuore.

Significato del testo di Meglio del Cinema di Fedez

La vera forza di questo singolo, che non brilla di originalità per quanto riguarda l’accompagnamento, sta tutta nel testo, un testo incredibilmente dolce, sincero, che fa sorridere anche i meno romantici.

Nelle strofe della canzone Fedez racconta la sua storia e la sua vita con Chiara, rivolgendosi direttamente a lei, in un monologo molto intimo, legato alla quotidianità. L’inizio, ad esempio ci regala una scena quotidiana, legata al momento in cui Chiara si strucca, restando però, come canta il rapper, sempre la più bella.

E’ un inizio che ci rivela subito quanto la canzone voglia raccontarci del lato inedito del loro rapporto, fatto di momenti semplici, di gest quotidiani, di emozioni espresse nel privato.

Non mancano riferimenti alla vita pubblica di Chiara Ferragni, agli attacchi subiti sui social, i momenti belli e i momenti brutti. Fino ad arrivare al ritornello che è una vera e propria dedica all’amore e alla vita insieme, fatta anche di litigi, che però diventano scene più belle di quelle di un film cinematografico:

Giuro mi fai venire voglia di futuro

mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

e litigare con te è meglio del cinema Dal testo di Meglio del Cinema

Una canzone semplice ma molto bella, che ha commosso Chiara Ferragni e tutti i suoi fan.

