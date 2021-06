Il Festival di Cannes 2021 sta per arrivare. Dopo la cancellazione dell’evento dell’anno scorso per via della pandemia di Covid-19, finalmente la prestigiosa kermesse sta per tornare portando con sé tanto buon cinema.

Proprio nelle ultime ore, infatti, sono stati annunciati tutti i titoli dei film che saranno presentati in gara quest’anno, nel periodo che va dal 6 al 17 luglio 2021. Il presidente della giuria sarà il regista Spike Lee.

Leggendo la lista dei film che parteciperanno, che ti mostriamo più sotto, non possiamo far a meno di gioire per la presenza di Tre Piani, il film di Nanni Moretti con protagonisti Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher.

Non passano inosservati nemmeno i film come The French Dispatch di Wes Anderson, Tout S’est Bien Passe di François Ozon oppure A Hero di Asghar Farhadi.

Per quanto riguarda la presenza femminile tra i registi in gara, su 23 titoli abbiamo soltanto 3 donne… si tratta di Mia Hansen-Løve, Catherine Corsini e Julia Ducournau.

I film che saranno nella selezione ufficiale del Festival di Cannes 2021

Annette di Leos Carax

The French Dispatch di Wes Anderson

Benedetta di Paul Verhoeven

A Hero di Asghar Farhadi

Tout S’est Bien Passe di François Ozon

Tre Piani di Nanni Moretti

Titane di Julia Ducournau

Red Rocket di Sean Baker

Petrov’s Flu di Kirill Serebrennikov

France di Bruno Dumont

Nitram di Justin Kurzel

Memoria di Apichatpong Weerasethakul

Lingui di Mahamat-Saleh Haroun

Paris 13th District di Jacques Audiard

The Restless di Joachim Lafosse

La Fracture di Catherine Corsini

The Worst Person in the World di Joachim Trier

Compartment No. 6 di Juho Kuosmanen

Casablanca Beats di Nabil Ayouch

Ahed’s Knee di Nadav Lapid

Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island di Mia Hansen-Løve

The Story of My Wife di Ildikó Enyedi

Per la sezione fuori concorso del Festival di Cannes 2021 invece abbiamo i seguenti titoli:

De Son Vivant di Emmanuelle Bercot

Emergency Declaration di Han Jae-Rim

The Velvet Underground di Todd Haynes

Stillwater di Tom McCarthy

Speriamo che questa edizione del Festival sia di buon auspicio per la ripresa del settore cinematografico che con la crisi pandemica ha particolarmente sofferto.

E tu cosa ne pensi dei film della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2021? Lascia un commento per dire la tua.