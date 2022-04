Sono stati annunciati oggi, 14 Aprile, i titoli dei film che saranno presentati in gara al Festival di Cannes 2022, inclusi i nuovi film dei registi David Cronenberg e Claire Denis.

Il Festival di Cannes di quest’anno, si svolgerà dal 17 al 28 Maggio e sarà la 75ª edizione dell’evento.

Il presidente del festival, Pierre Lescure e il delegato generale e direttore artistico Thierry Frémaux hanno annunciato in conferenza stampa a Parigi, la formazione ufficiale dei 49 film che verranno proiettati quest’anno.

Una delle novità di quest’anno è il debutto del regista David Cronenberg che parteciperà con il suo nuovo film horror “Crimes Of The Future” , con protagonisti Lea Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen. Il film si svolge in un futuro non così lontano in cui l’umanità si è evoluta e sta imparando ad adattarsi al nuovo ambiente in cui vive.

Il regista di “Border” Ali Abbasi presenterà “Holy Spider” in concorso al Festival, Claire Denis torna a Cannes, invece, con “The Stars at Noon“, insieme a Margaret Qualley.

Gli italiani che partecipano al Festival, quest’anno sono, Mario Martone, con “Nostalgia” con protagonista Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio, invitato nella sezione Cannes Première con i primi episodi della nuova serie tv “Esterno notte”, che segue le vicende del caso Aldo Moro già affrontato nel film “Buongiorno, notte”.

In concorso troviamo anche Valeria Bruni Tedeschi, che però concorre per la Francia, con il suo nuovo film da regista, “Les amandiers”.

Ad aprire il festival sarà, il film fuori concorso, “Z (Comme Z)” di Michel Hazanavicius, una commedia sugli zombie interpretata da Bérénice Bejo e Romain Duris.

I film nella selezione ufficiale del Festival di Cannes 2022

Holy Spider di Ali Abbasi

Les amandiers di Valeria Bruni Tedeschi

Crimes of the Future di David Cronenberg

Tori et Lokita di Jean-Pierre e Luc Dardenne

Stars at Noon di Claire Denis

Frère et sœur di Arnaud Desplechin

Close di Lukas Dhont

Armageddon Time di James Gray

Broker di Hirokazu Kore-eda

Nostalgia di Mario Martone

RMN di Cristian Mungiu

Triangle of Sadness di Ruben Östlund

Haeojil gyeolsim (Decision to Leave) di Park Chan-wook

Showing Up di Kelly Reichardt

Leila’s Brothers di Saeed Roustaee

Boy from Heaven di Tarik Saleh

Zhena Chaikovskogo (Tchaïkovski’s Wife) di Kirill Serebrennikov

Hi-han (Eo) di Jerzy Skolimowski

Per la sezione film fuori concorso al Festival di Cannes 2022 abbiamo:

Z (Comme Z) di Michel Hazanavicius (film d’apertura)

Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski

Elvis di Baz Luhrmann

Novembre di Cédric Jimenez

Three Thousand Years of Longing di George Miller

Mascarade di Nicolas Bedos

