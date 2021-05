La voce e la musica di Florence + The Machine fanno da colonna sonora al film Disney “Crudelia”. Il pluripremiato gruppo britannico interpreta infatti il brano “Call me Cruella” presente all’interno del film, nella colonna sonora originale e nell’album con le musiche originali pubblicati dalla Walt Disney Records e da Virgin Records – Universal Music Italia.

In merito alla collaborazione per “Call me Cruella”, Florence ha affermato:

“Alcune delle prime canzoni che ho imparato a cantare erano Disney. E i cattivi spesso avevano i pezzi migliori. Quindi contribuire a creare e interpretare un brano per Crudelia è la realizzazione di un sogno d’infanzia. Sono davvero grata a Nicholas Britell e a Disney per avermi concesso così tanta libertà creativa e per avermi dato fiducia con la meravigliosa follia di Cruella”.

Il due volte candidato all’Academy Award e vincitore dell’EMMY, compositore e pianista Nicholas Britell ha commentato:

“Sono un grande fan di Florence, quindi è stata una vera gioia collaborare con lei per ‘Call me Cruella’. Con questa canzone e con le musiche di Crudelia, l’obiettivo era quello di abbracciare davvero l’estetica grezza del rock nella Londra degli anni Sessanta e Settanta. Abbiamo registrato tutto usando l’intera attrezzatura vintage e il nastro analogico agli Abbey Road e agli AIR Studios di Londra, fondendo elementi orchestrali con chitarre e bassi elettrici, organi, tastiere e batterie”.

“Crudelia” è attualmente al cinema e in streaming a partite dal 26 maggio nelle sale italiane e dal 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni ’70, Crudelia (interpretata da una stratosferica Emma Stone) segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

Nel cast troviamo anche Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste e Mark Strong. Il film è diretto da Craig Gillespie, da una sceneggiatura di Dana Fox e Tony McNamara e da un soggetto di Aline Brosh McKenna e Kelly Marcel & Steve Zissis, basato sul romanzo “La carica dei 101” di Dodie Smith. Crudelia è prodotto da Andrew Gunn, Marc Platt e Kristin Burr, p.g.a., mentre Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff e Glenn Close sono i produttori esecutivi.

Testo di “Call me Cruella”

(Verse 1)

Cruella De Vil, Cruella De Vil

She’s born to be bad

So run for the hills

Cruella De Vil, Cruella De Vil

The fear on your face

It gives me a thrill

Who wants to be nice?

Who wants to be tame?

All of your good guys

They all seem the same

Original, criminal, dressed to kill

Just call me Cruella De Vil



(Verse 2)

Call me crazy, call me insane

But you’re stuck in the past

And I’m ahead of the game

A life lived in penance, it just seems a waste

And the devil has much better taste

And I tried to be sweet, I tried to be kind

But I feel much better now that I’m out of my mind



(Verse 3)

Well, there’s always a line at the gates of Hell

But I go right to the front ‘cause I dress this well

Rip it up, leave it all in tatters

Beauty is the only thing that matters

The fabric of your little world is torn

Embrace the darkness and be reborn

Cruella De Vil, Cruella De Vil

The fear on your face

It gives me a thrill

Traduzione di “Call me Cruella”

(Strofa 1)

Crudelia De Mon, Crudelia De Mon

È nata per essere cattiva

Quindi corri per le colline

Crudelia De Mon, Crudelia De Mon

La paura sul tuo viso

Mi dà un brivido

Chi vuole essere gentile?

Chi vuole essere addomesticato?

Tutti i tuoi bravi ragazzi

Sembrano tutti uguali

Originale, criminale, vestito per uccidere



(Strofa 2)

Chiamami solo Crudelia De Mon

Chiamami pazza, chiamami pazza

Ma sei bloccato nel passato

E sono davanti al gioco

Una vita vissuta in penitenza, sembra solo uno spreco

E il diavolo ha un gusto molto migliore

E ho cercato di essere dolce, ho cercato di essere gentile

Ma mi sento molto meglio ora che sono fuori di testa



(Strofa 3)

Beh, c’è sempre una fila alle porte dell’Inferno

Ma vado dritto davanti perché mi vesto bene

Strappalo, lascialo tutto a brandelli

La bellezza è l’unica cosa che conta

Il tessuto del tuo piccolo mondo è strappato

Abbraccia l’oscurità e rinasci

Crudelia De Mon, Crudelia De Mon

La paura sul tuo viso

Mi dà un brivido