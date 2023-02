Francesca Michielin torna con un nuovo brano inedito intitolato “Un Bosco”. La canzone è un estratto del prossimo album dell’artista veneta intitolato “Cani sciolti” che sarà pubblicato il prossimo 24 Febbraio.

La nuova hit è disponibile da oggi, Venerdì 17 Febbraio 2023, su Spotify e tutte le principali piattaforme di ascolto digitale.

Esattamente come i singoli precedenti, anche “Un Bosco” tratta temi autobiografici. La maturità artistica della cantante è infatti espressa attraverso i sentimenti vissuti e gli amori passati, con la cornice di un ambiente che può diventare insopportabile. Il risultato è una ballad fiabesca, che innalza il brano come la canzone-manifesto dell’intero disco.

Il brano è stato scritto dalla stessa Francesca Michielin che ne è anche produttrice insieme a E.D.D.B e CROMA.

Nei prossimi giorni la cantautrice sarà disponibile per incontrare i propri fan e rilasciare autografi: il 24 Febbraio sarà a Padova per un firmacopie al Mondadori Bookstore, il 28 Febbraio a Roma alla Discoteca Laziale mentre il 6 Marzo sarà a Milano alla Feltrinelli di Piazza Piemonte.

Il significato del testo di “Un Bosco” di Francesca Michielin

Il testo di “Un Bosco” si connota di una sfumatura intima e personale, impreziosita dall’accompagnamento al pianoforte. L’artista descrive attraverso un paesaggio naturale il comprensibile smarrimento che arriva quando si tenta un ritorno alle origini.

Quando si visitano i luoghi del passato si prova un senso di protezione in contrasto con una sorta di smarrimento. Le parole sono delicate ma riescono a suggerire forti emozioni. L’artista ripercorre alcuni ricordi vissuti con l’amore dell’epoca. Ed è così che per superare le difficoltà dell’oggi si immagina la città come un tranquillo bosco incontaminato.

Sono tanti i rimandi all’età adolescenziale con una punta di nostalgia ma con la consapevolezza che la crescita sia inevitabile.

Il testo di “Un Bosco” di Francesca Michielin

Quando cammino in centro

io mi immagino un bosco

ormai l’hai capito, stare qui non ci riesco

così mi distraggo un po’, mi dimentico di te

come latte dentro al frigo, ti ho scordato e sei scaduto

guardami negli occhi davvero

non so che dirti, non sono più quella che ero

tu sopra un’onda artificiale

io nata in un fiume capisci non posso restare

Ho bisogno che tu mi passi a prendere sotto casa

due caschi puoi scendere, come nel 2012

piccoli brividi, il cuore pronto ad illudersi

portami e non pensare sempre

dentro al parco che canta

come nel 2012

tempo di crederci, poi non importa

come andrà

come andrà

Quando sto andando in centro

vorrei fermarmi un secondo

dire scendo alla prossima

fermate un po’ il mondo

perché stare qui mi ha reso più insicura

volevo solo dirti che non ho paura

vorrei chiamare almeno un posto casa

intanto aspetto te

Ho bisogno che tu mi passi a prendere sotto casa

due caschi puoi scendere, come nel 2012

piccoli brividi, il cuore pronto ad illudersi

portami e non pensare sempre

dentro al parco che canta

come nel 2012

tempo di viverci, tanto lo sai già

come andrà

come andrà

