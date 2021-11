Il produttore del film Garcia ha detto che il colpo di scena è sempre stato parte del piano.

Avvertenza: di seguito sono presenti spoiler sul finale di “Red Notice”.

Dwayne Johnson è una delle più grandi star del cinema degli ultimi anni e ha la tendenza a interpretare l’eroe in quasi tutto ciò che fa. Ma il suo nuovo film su Netflix “Red Notice” cambia le carte in tavola nell’atto finale e ricontestualizza l’intero film preparando un tavolo allettante per un potenziale sequel.

Di seguito approfondiamo quel finale a sorpresa che offre uno spiraglio sul probabile arrivo di “Red Notice 2”.

Red Notice: le uova di Cleopatra sono un vero artefatto?

No, le uova di Cleopatra non sono mai esistite. Nemmeno una delle tre.

Le uova di Cleopatra assomigliano alle uova Fabergé, riccamente decorate e create in Europa tra il 1885 e il 1917, ma con un tocco di storia antica per renderle più epiche ed emozionanti.

Anche se Cleopatra e Antonio potrebbero non essersi scambiati le uova, erano realmente innamorati. Un recente articolo di National Geographic descrive nei dettagli il sontuoso banchetto che Cleopatra aveva preparato per il loro primo incontro. Il testo descrive una sala per banchetti ricoperta di oro e gemme preziose dove Cleopatra decorava costosi divani per gli uomini di Antonio.

Alcuni regali scambiati dalla coppia potrebbero essere stati troppo difficili da rubare anche per i due ambiziosi ladri. Ad esempio, una volta le ha regalato un enorme pezzo di costa mediterranea in quella che oggi è la Turchia, difficile da metterla in un’auto per la fuga.

Il colpo di scena di Red Notice

Quando inizia “Red Notice”, Johnson viene presentato come un profiler dell’FBI di nome John Hartley. Arresta il ladro Nolan Booth (Ryan Reynolds) quando sta tentando di rubare una delle uova di Cleopatra. Ma dopo che Booth viene spedito in prigione, l’Interpol scopre che l’uovo recuperato è scomparso. Gli spettatori sanno che la ladra Sarah Black (alias l’Alfiere) l’ha preso mentre Hartley stava trasferendo il manufatto, ma Hartley ora è stato accusato di un crimine che non ha commesso ed è stato mandato in prigione insieme a Booth. L’unico modo che ha John per ripulire la sua fedina è recuperare le ultime due uova prima che Black – che opera come l’oscuro ladro noto come “l’Alfiere” – metta le mani sulle uova prima di loro.

Mentre “Red Notice” si avvia verso la sua conclusione, Booth rivela che suo padre (con il quale ha avuto una relazione complicata) ha trascorso tutta la sua vita cercando di rintracciare il terzo uovo mancante di Cleopatra. A quanto pare, il padre di Booth ha sempre avuto la chiave della sua posizione in un orologio, e lui e Hartley sono riusciti a localizzarla nella giungla sudamericana, per poi essere scoperti sia dall’Interpol che da Sarah Black.

Il trio formato da Hartley, Booth e Black scappano dagli agenti guidando un’auto dei nazisti verso un burrone e, quando Booth emerge con l’uovo, nota che Hartley non è ancora arrivato. Fa un gesto difficile lasciando l’uovo incustodito sulla spiaggia per cercare di salvare la vita del suo amico, che però lo chiama dalla spiaggia per tranquillizzarlo.

È qui che viene rivelato che Hartley e Black hanno sempre lavorato insieme. “Siamo entrambi L’Alfiere”, rivela Black mentre il film ci mostra gli eventi precedenti per ragguagliarci sulle mosse dei due partner. “Le ho passato il primo uovo a Bali”, spiega Hartley. “Ha preso il secondo uovo da Sotto Voce e il terzo uovo, beh, l’unico modo per recuperarlo era servirci del tuo aiuto.”

Booth è dispiaciuto a dir poco, e chiede ad Hartley se tutte le loro disavventure fossero costruite, inclusi i segreti che hanno condiviso sui loro padri. “No, era vero”, risponde Hartley. “Mio padre era un truffatore e lo odiavo. Quindi ho deciso di essere migliore di quanto non sia mai stato lui, di batterlo al suo stesso gioco”.

Hartley e Black lasciano Booth legato a un albero e cavalcano verso il tramonto con il terzo uovo al seguito. Finale?

Non proprio.

La scena finale del film vede Hartley e Black sorpresi da Booth mentre si godono il tramonto su una lussuosa barca in Sardegna, dopo aver venduto le tre uova per 300 milioni di dollari. A quanto pare, Booth è fuggito dall’Interpol e ora ha un nuovo lavoro da proporre Hartley e Black, uno che non possono rifiutare dato che Booth ha aiutato l’Interpol a recuperare tutti i loro soldi e gli agenti si stanno avvicinando alla loro posizione proprio in questo momento. “C’è un nuovo colpo”, propone Booth. “Sarà un lavoro per tre.”

Alla fine del film, vediamo Booth, Hartley e Black che camminano verso il Louvre, apparentemente pronti per una rapina ancora più grande e pericolosa.