Jessica Mauboy ha annunciato il suo nuovo singolo “Give You Love” in collaborazione con il collega pop star e coach di The Voice Australia Jason Derulo. Il brano

farà parte del quinto album in studio, “Yours Forever”, una raccolta di 14 tracce che uscirà a Febbraio del prossimo anno.

Secondo Mauboy, l’album presenterà il viaggio dell’artista alla ricerca della scoperta di sé e dell’empowerment. “Yours Forever sono io nel mio io più vero, a mio agio nella mia pelle, senza confrontarmi o cercare di essere qualcuno o qualcosa che tutti si aspettano che io sia.” ha detto la cantante.

Il nuovo singolo è stato scritto e registrato in patria. “Nel cuore del disco, volevo condividere la mia esperienza nel disfare i momenti difficili in cui tutti ci imbattiamo nella vita. Per me, è stata la sensazione di non essere degna e di arrivare a un punto di conoscenza, una conferma che sono abbastanza “, aggiunge.

“Yours Forever” segue l’album “Hilda” del 2019, che ha raggiunto la vetta della classifica degli album ARIA ed è stato nominato per l’album dell’anno agli ARIA Awards 2020.

L’anno prossimo, Mauboy sarà in tournée in Australia a sostegno del suo nuovo album, esibendosi in 22 date nelle città regionali e metropolitane. Si dirigerà anche in Nuova Zelanda per uno spettacolo unico ad Auckland alla fine della corsa.

Il significato di “Give You Love” di Jessica Mauboy

Il singolo, creato con l’aiuto del cantautore emergente WILSN, è nato durante le riprese della prossima stagione di The Voice Australia e mette al centro i momenti difficili della vita che ognuno di noi deve affrontare.

“Jason è un cantante così incredibile e ha un’anima e uno spirito così profondi. È cresciuto cantando in chiesa e aveva una formazione classica, quindi non avevo dubbi che avrebbe suonato alla grande in questa canzone speciale”, dice Mauboy. “È un onore collaborare con Jason, amiamo il lavoro l’uno dell’altro e ci rispettiamo come artisti”.

Derulo è stato altrettanto felice di duettare con Jessica. “È stato un piacere lavorare fianco a fianco con Jess come coach in The Voice e mi sento incredibilmente fortunato che Jess abbia pensato a me per questa canzone”. rivela. “Mi sono divertito così tanto a metterci il mio giro e a stabilire la voce quando ero a Sydney. Spero che tutti possano sentire il calore e lo spirito in “Give You Love”.

La traduzione di “Give You Love” di Jessica Mauboy

Se il tuo cuore è vuoto, lascia che ti dia amore

Se le tue gambe non ti terranno, lascia che ti venga a prendere

Se le tue mani sono frammenti e stai a malapena trattenendo i tuoi sogni

Quando ti senti basso, lascia che ti dia amore (mm-hmm)



Nessuno sa quanto costa un sogno, sì

Il sangue e il sudore e le lacrime che hai perso

Tutti dicono che lo fai sembrare facile, mm

Ma piccola, so quanto fosse difficile



Quindi se il tuo cuore è vuoto, lascia che ti dia amore

Se le tue gambe non ti terranno, lascia che ti venga a prendere

Se le tue mani sono frammenti e stai a malapena trattenendo i tuoi sogni

Quando ti senti basso, lascia che ti dia amore (mm-hmm)



Tutti sanno che la lotta è reale (reale), uh

Ma non conoscono il dolore che provi (il dolore che provi, sì, sì), Uh sì

E tutti dicono che lo fai sembrare facile

Ma quando la strada si fa male, lasciami prendere il volante, sì

Quindi se il tuo cuore è vuoto, lascia che ti dia amore

Se le tue gambe non ti terranno, lascia che ti venga a prendere (ooh-ooh, sì)

Se le tue mani sono frammenti e stai a malapena trattenendo i tuoi sogni

Quando ti senti basso, lascia che ti dia amore (sì)



Quindi continuiamo a continuare, continuiamo a mantenere

Sì, continuiamo a continuare, continuiamo a continuare

Quindi continuiamo (continuiamo) a mantenere (continua), continuate a mantenere ‘

Sì, continuiamo a continuare, continuiamo a continuare



Quindi se il tuo cuore è vuoto, lascia che ti dia amor

Se le tue gambe non ti terranno, lascia che ti venga a prendere

Se le tue mani sono frammenti e stai a malapena trattenendo i tuoi sogni

Quando ti senti basso, lascia che ti dia amore

Se il tuo cuore è vuoto, lascia che ti dia amore

Se le tue gambe non ti terranno, lascia che ti venga a prendere (su)

Se le tue mani sono frammenti e stai a malapena trattenendo i tuoi sogni

Quando ti senti basso, lascia che ti dia amore (darti amore)

Quando ti senti basso, lascia che ti dia amore

