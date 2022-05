Jason Derulo, cantautore e ballerino statunitense, è tornato venerdì 20 aprile 2022 ad incantare i suoi fan con il nuovissimo brano intitolato “Slidin’“.

Del resto è passato un po’ di tempo da che abbiamo potuto ascoltare un suo pezzo: l’ultimo, il singolo Lifestyle in collaborazione con Adam Levine, risale infatti al 2021.

In “Slidin’“, Derulo canta insieme al rapper statunitense Kodak Black.

Significato della canzone

“Slidin‘” racconta il tentativo del cantante di sedurre una ragazza, la sua volontà di “scivolare in lei“.

La donna però non sembra essere della medesima intenzione, come si nota in particolare dall’ultima parte della canzone (“Non farmi aspettare a lungo… non sprecare questo amore“).

Traduzione del testo

[Intro: Jason Derulo, Kodak Black]

Ooh (Ayy, Kodak, yeah)

Scivola, scivola, scivola (Ayy)

Scivola, scivola, scivola (Scivola e scivola)

Ooh, oh (Scivola, scivola)

Jason Derulo (Yeah, Kodak)

[Verso 1: Jason Derulo, Kodak Black]

Controlla, posso dire che hai quello che voglio

Perché posso vedere quella cosa da davanti (Oh, yeah)

(Possiamo vederlo da davanti, sì)

Sei il tipo che spende quando gli altri non lo fanno

Indipendente, baby, hai il tuo perchè (Oh, sì)

[Pre-ritornello: Jason Derulo]

Come, ooh, nessuno può farlo come te

Quindi, baby, puoi dirmi cosa fa? Ragazza

Perché aspetterò tutta la notte

[Ritornello: Jason Derulo]

Scivola, scivola, scivola

C’è qualcosa nell’acqua che vale la pena di provare

Immergiamoci, immergiamoci, immergiamoci

Non farmi aspettare così a lungo

Scivolerò, scivolerò, scivolerò dentro

Sembra che tu voglia davvero provarlo

Tuffati, tuffati, immergiti

Non farmi aspettare così a lungo

[Verso 2: Jason Derulo]

Risponderò a tutte le tue chiamate a vista

Possiamo volare ad Acapulco per la notte (Oh)

Posso dirti su quella merda di boss che mi piace

Ragazza, quando hai detto che avresti pagato il conto, mi hai fatto cantare come se fossi un’idiota.

[Pre-ritornello: Jason Derulo]

Ooh, nessuno può farlo come te

Allora, baby, puoi dirmi cosa fa? Ragazza

Perché aspetterò tutta la notte

[Ritornello: Jason Derulo, Kodak Black]

Scivola, scivola, scivola

C’è qualcosa nell’acqua che vale la pena provare

Immergiamoci, immergiamoci, immergiamoci

Non farmi aspettare così a lungo (Voglio scivolare dentro)

Scivolerò, scivolerò, scivolerò dentro

Sembra che tu voglia provarlo davvero

Immergiamoci, immergiamoci, immergiamoci

Non farmi aspettare così a lungo

[Verso 3: Kodak Black, Jason Derulo]

Ayy, sembra che ci sia una vibrazione, ma non lo so fino a quando non vibro anche io

Mi metterò dietro, stringerò le cosce e scivolerò e scivolerò su di essa

Ho una Rolls Royce fuori dalla porta, bae, potresti anche andarci con lei

Lei sa che una volta che ha avuto a che fare con me, dovrà lasciarmi tuffare in essa

Mi piace fare cose che ti fanno sorridere (Yeah)

Dì solo che mi stai prendendo per il culo, bae, e io smetterò di fare cazzate (Yeah)

Lo sai, se ti faccio fuori, devo farti fuori

Stanotte, devo farla fuori prima di cavalcare, di sicuro (Stanotte)

Bae, non farmi aspettare, sono un vero giocatore, non voglio giocare

E tu devi avere l’aspetto che hai, il sapore che hai

E se il conto è a posto, allora forse porterò un conto a posto

Non ho intenzione di fare il lavoro, ma devo fare il lavoro prima di venire (Ooh, scivola)

[Ritornello: Jason Derulo, Kodak Black]

Scivola, scivola, scivola

Sembra che tu voglia davvero provarci (Sembra che tu voglia davvero provarci)

Immergiamoci, immergiamoci, immergiamoci

Non farmi aspettare così a lungo

[Outro: Jason Derulo & Kodak Black]

Dovremmo scivolare così che tu possa scivolare via, baby

Non sprecare questo amore, mi hai fatto aspettare (No, no, no, no)

Scivola via, baby

Non farmi aspettare così a lungo (Don’t make me wait, baby)

Sfuggi, baby

Non sprecare questo amore, sto aspettando (Ooh, non farmi aspettare)

Sfuggi, baby

Non farmi aspettare così a lungo.

–

Avete ascoltato questo brano? Ditecelo nei commenti!