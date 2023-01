I Maneskin hanno appena il nuovo singolo dal titolo “Gossip” che vede la collaborazione di Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora.

La canzone farà parte del prossimo ed attesissimo album, “RUSH!” il cui rilascio è previsto per il 20 Gennaio 2023, ma già disponibile in il pre-ordine/pre-save.

“RUSH!” è prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin ed è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo. Nel progetto discografico troviamo anche i singoli già pubblicati “Supermodel”, “Mammamia” e la più recente “The Loneliest”.

Il videoclip, scritto e diretto da Tommaso Ottomano, sarà disponibile on line dalle ore 18:00 sul canale ufficiale Youtube della band.

Il leader della band, Damiano, ha espresso parole di stima ed elogio per la disponibilità alla collaborazione del chitarrista.

“L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band!”

Victoria, bassista del gruppo, ha rivelato che la canzone era già in cantiere da un po’ ma proprio l’intervento di Morello ha sbloccato il progetto.

“Questa canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto, ma su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più”.

Morello, da parte sua, inizialmente si era detto scettico nel collaborare con un gruppo italiano ma la diffidenza si è subito diradata appena lì ha ascoltati dal vivo.

“Quando mi hanno parlato di una band italiana che fa rock ho pensato: ‘Ma davvero? Ma dai’. E invece vederli suonare dal vivo mi ha sconvolto. La loro carica rock, la loro potenza, la loro sensualità, sono indiscutibili, meritano di essere uno dei più grandi punti di riferimento del rock ‘n’ roll per le nuove generazioni. Ho suonato in studio con loro a Hollywood, sono grandiosi, suonano benissimo, scrivono canzoni bellissime, sanno creare una connessione forte e autentica col loro pubblico, chiunque abbia modo di vederli suonare dal vivo lo può dire: il pubblico va in delirio! Mi ricordano alcune tra le più grandi band degli anni ’90”.

Il significato di “Gossip” dei Maneskin

Il testo di “Gossip” ha il solito stile graffiante delle precedenti canzoni del gruppo. Fin dalle prime battute, il significato appare palese. Una denuncia dell’intero star system americano. I Maneskin lo definiscono come un circoin cui ogni desiderio può essere tramutato in realtà a patto di soddisfare le regole del gioco.

Per vivere appieno il sogno americano, come lo chiamano i Maneskin, basta semplicemente sottostare ad alcune facili e terribili regole dello show business. E allora ecco denunciare gli interventi di chirurgia plastica, o i tentativi di insabbiare scomode sotto il tappeto, dietro il sorriso mentre si sorseggia un gin tonic.

Damiano e compagni puntano il dito contro la superficialità di un mondo che vuole apparire ciò che non è. È facile diventare una star del cinema nella città delle bugie: basta stare alle regole, ricorrere alla chirurgia estetica e sorridere.

La traduzione di “Gossip” dei Maneskin

Benvenuti nella città delle bugie

Dove tutto ha un prezzo

Sarà il tuo nuovo posto preferito

Puoi essere una star del cinema

E ottenere tutto quello che vuoi

Basta mettere un po’ di plastica sul tuo viso

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la merda sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh

Continua a bere e a comportarti bene

Non importa se la tua giornata è blu (triste, ndr)

Nessuno ama una faccia cupa, solo

Prendi le tue pillole e balla tutta la notte

Non pensare affatto, questo è il consiglio

Quindi dai, proviamo, è solo un assaggio

Questo posto è un circo, vedi solo la superficie

Nascondono la merda sotto il tappeto

Non puoi vedere che stanno fingendo, non saranno mai nudi

Basta riempire il tuo drink con gin tonico, questo è il sogno americano, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, quindi

Sorseggia i pettegolezzi, bevi fino a soffocare

Sorseggia i pettegolezzi, bruciati la gola

Non sei iconico, sei proprio come tutti loro

Non comportarti come se non lo sapessi, oh

