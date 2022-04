Alla cerimonia dei Grammy Award 2022, svolta a Las Vegas, i Foo Fighters si aggiudicano tre premi e diventano la band americana con più premi di sempre.

Dave Grohl e gli altri membri della band che, in questa occasione avrebbero anche dovuto esibirsi, hanno annullato la loro partecipazione, dopo la recente e improvvisa scomparsa del batterista Taylor Hawkins.

Hawkins è scomparso dopo un attacco cardiaco lo scorso 25 marzo, in un hotel di Bogotá, in Colombia, dove la band si trovava per effettuare una tappa del loro tour in Sud America.

La band si è chiusa nel dolore decidendo di cancellare il tour mondiale compresi tutti gli impegni pubblici.

Anche se non erano presenti alla serata, la band ha trionfato.

Si sono aggiudicati il premio come Best rock performance per la canzone Making a fire, il premio Best rock song per Waiting on a war e infine, il premio, Best rock album per Medicine at midnight, diventando così uno tra i gruppi più premiati nella storia dei Grammy.

Con questi tre Grammy, i Foo Fighters diventano la band americana ad aver vinto più Grammy nella storia della musica, arrivando a ben 15. Nella classifica mondiale, soltanto gli U2 hanno ottenuto più premi di loro.

L’omaggio di Billie Eilish a Taylor Hawkins

Durante la serata dei Grammy Awards 2022, è arrivato un importante e toccante omaggio da parte di Billie Eilish per Taylor Hawkins.

La cantante statunitense ha voluto fare un omaggio al batterista dei Foo Fighters, è salita sul palco per cantare “Happier than ever“, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album e ha indossato una maglietta nera su cui era stampato il ritratto di Hawkins.

Anche la Recording Academy ha voluto omaggiare Taylor Hawkins con un video realizzato con le immagini più belle della carriera del batterista, utilizzando il brano My hero, pubblicato dalla band nel 1997 come sottofondo.

E tu, cosa ne pensi della vittoria dei Foo Fighters? E dell’omaggio a Taylor Hawkins? Ti aspettiamo nei commenti!