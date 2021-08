Proprio in queste ultime ore la cantante Billie Eilish ha rilasciato il suo nuovo album dal titolo Happier Than Ever, e presentato la title track come primo singolo estratto. Un brano molto inteso che ancora una volta vede la collaborazione musicale del fratello di Billie, FINNEAS, che grazie al sound e alla voce ci fa viaggiare molto lontano.

Per presentare il singolo è stato pubblicato anche il video ufficiale di Happier Than Ever, che puoi vedere in cima all’articolo, una clip molto semplice ma intensa che vede Billie Eilish cantare a squarciagola sotto la pioggia la sua canzone.

Il significato del testo di Happier Than Ever di Billie Eilish

Nonostante la sua giovane età, Billie Eilish ha dimostrato più volte, con i suoi testi, di essere una donna capace di portare a galla tematiche e problemi molto importanti.

Con Happier Than Ever, le Eilish decide di parlare delle relazioni tossiche, e del bisogno di troncarle per poter salvare se stessi. Come dice lo stesso testo “Quando sono lontano da te / Sono più felice che mai”, la canzone racconta la presa di coscienza, difficile da raggiungere, di chi capisce di stare meglio in assenza di qualcuno che si credeva importante. Il bisogno di poter rinascere e ripartire, come individuo, e non come parte di una coppia malata, tossica.

Come ha raccontato la stessa Billie Elish:

L’intera canzone è semplicemente più simile a niente di specifico di quello che è, semplicemente non sei felice di stare con loro. Non riesco nemmeno a spiegarlo.

E tu cosa ne pensi di Happier Than Ever e del suo significato? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi la traduzione per intero della canzone che trovi qui sotto.

Traduzione

Quando sono lontana da te

Sono più felice che mai

Vorrei poterlo spiegare meglio

Vorrei che non fosse vero, mmh

Dammi un giorno o due

Per pensare a qualcosa di intelligente

Per scrivere una lettera a me stessa

Per dirmi cosa fare, mmh-mm

Leggi le mie interviste?

O vai oltre la mia strada?

Quando hai detto che eri di passaggio

Ero anche sulla tua strada?

Lo sapevo quando te l’ho chiesto (quando te l’ho chiesto)

Sii calmo su quello che ti stavo dicendo

Faresti l’opposto di quello che hai detto che avresti fatto (quello che hai detto che avresti fatto)

E finirei per avere più paura

Non dire che non è giusto

Chiaramente non eri consapevole di avermi reso triste, oh

Quindi se vuoi davvero saperlo

Quando sono lontana da te (Quando sono lontana da te)

Sono più felice che mai (sono più felice che mai)

Vorrei poterlo spiegare meglio (Vorrei poterlo spiegare meglio)

Vorrei che non fosse vero, mmmh

Mi hai chiamato di nuovo, ubriaco nella tua Benz

Guidando a casa sotto quell’influenza

Mi hai spaventata a morte ma sto sprecando il fiato

Perché ascolti solo i tuoi fottuti amici

Non mi riferisco a te

Non mi riferisco a te, no

Perché non mi tratterei mai così di merda

Mi hai fatto odiare questa città

E non parlo un cazzo di te su internet

Mai detto niente di male a nessuno

Perché quella robaccia è imbarazzante, eri il mio tutto

E tutto ciò che hai fatto è stato rendermi fottutamente triste

Quindi non sprecare il tempo che non ho

E non cercare di farmi stare male

Potrei parlare di ogni volta che ti sei presentato in tempo

Ma avrei una linea vuota perché tu non l’hai mai fatto

Non ho mai badato a mia madre o ai miei amici, quindi…

Chiudili tutti fuori per te perché ero un ragazzino

Hai rovinato tutto bene

Hai sempre detto che sei stato frainteso

Hai reso tutti i miei momenti tuoi

Cazzo, lasciami stare in pace