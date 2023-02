Sono sempre più amati gli eventi di portata mondiale come, ad esempio, i Grammy Awards che sono andati in scena ieri sera a Los Angeles poiché ci permettono di essere aggiornati sulle ultime novità e non solo. D’altronde sono noti per essere gli Oscar della Musica ed i personaggi famosi che vi hanno preso parte erano davvero i più amati a livello mondiale.

Purtroppo, però, questa volta le previsioni non sono state rispettate: è sufficiente pensare che i nostri Maneskin escono a mani vuote nonostante fossero i favoriti per il Grammy come Miglior nuovo artista dell’anno, premio che è stato assegnato invece a Samara Joy, cantante jazz. La regina indiscussa è stata, senza dubbio, Beyonce che ha fatto incetta di premi con cinque Grammy Awards conquistati durante la serata di ieri raggiungendo così quota 32 Grammy da inizio carriera, un primato che apparteneva a Georg Solti, direttore d’orchestra venuto a mancare nel 1997. Ovviamente si tratta di occasioni in cui anche l’occhio vuole la sua parte e ci permette di dire la nostra sui look dei vari protagonisti. D’altronde si sa che chi calca il red carpet ha studiato i vari outfit già da mesi prima e vuole apparire al meglio anticipando o seguendo le mode del periodo. Vediamo insieme i promossi della serata di ieri, ma anche i bocciati. Senza dubbio la regina della serata, in tutti i sensi, è stata Beyonce che si aggiudica anche lo scettro come regina della moda con il suo abito firmato Gucci argento metallizzato con apposite balze (sempre color argento) ed un bustier color nude a fare da contrasto, il tutto completato da lunghi guanti neri proprio come le dive di un tempo. Medaglia d’argento per Jennifer Lopez che ha presentato il primo premio della serata ed è apparsa come una vera e propria stella che brilla: si è affidata a Gucci ed ha scelto un vestito blu cobalto ricoperto da strass con un lungo strascico e con maniche a gioiello, ma soprattutto ad attirare l’attenzione uno spacco all’altezza della coscia che mette in risalto la sua perfetta forma fisica. Sul gradino più basso del podio troviamo Taylor Swift che, come la collega Jennifer Lopez, ha scelto un abito a due pezzi di colore blu notte e si è affidata a Roberto Cavalli: lunga gonna a tubino con strascico e la parte superiore a maniche lunghe che, però, lascia scoperta la pancia rendendola sensuale, ma senza esagerare proprio come è il suo modo di essere. Spazio anche a Paris Hilton per la sua prima uscita da neo mamma dove ha deciso di indossare un abito Celine lungo fino ai piedi, pieno di strass che lascia, però, intravedere il senso, l’ereditiera stessa aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una storia dove aveva diversi vestiti tra cui scegliere ed alla fine ha deciso di brillare.

Jennifer Lopez Taylor Swift Paris Hilton

Anche Lourdes Leon, figlia di Madonna, ha conquistato ed è apparsa raffinata ed elegante con un lungo abito a tubino firmato Area (brand statunitense) rosso con abbinata una mini bag dello stesso colore, capelli lisci ed un trucco un po’ dark che ha comunque convinto. Ultimo look femminile promosso è quello di Anitta, una delle più attese della serata e non ha deluso le aspettative: ha scelto un look total black con un abito Atelier Versace pieno di ricami ed inserti in pelle, ad impreziosire il tutto i gioielli di Tiffany & Co. Ed infine spazio anche ad un rappresentante del mondo maschile, d’altronde anche gli uomini sono sempre alla moda e pronti a stupire e lo sa bene Harry Styles che in occasione dei Grammy Awards ha indossato ben tre outfit di cui i primi due in grado di far parlare: una tuta colorata di EgonLab che è stata realizzata con ben 250.000 Swarovski in nove colori diversi, una sorta di Arlecchino in versione glamour; poi ha scelto di continuare a brillare con il secondo cambio, ovvero un tuta piena di paillettes e frange in color argento. Infine il look con cui ha ritirato il Grammy Awards per l’album dell’anno e si tratta di un look decisamente più sobrio firmato Gucci con una giacca bianca e pantaloni color kaki, ma senza tralasciare un dettaglio brillante grazie al top di paillettes argentato che indossava sotto la giacca da smoking.

Lourdes Leon Anitta Harry Styles

Passiamo infine ai tre look non apprezzati durante i Grammy Awards di ieri sera. Ci teniamo a precisare che non si tratta di opinioni personale, ma sono le decisioni del mondo virtuale che non ha perso tempo ed ha detto la sua. Primo personaggio bocciato è stata Lizzo che, come Harry Styles, ha scelto tre look diversi tutti firmati Dolce e Gabbana. Fa piacere sapere che abbiamo scelto il nostro paese per una serata così importante, ma purtroppo non è riuscita a convincere. Una mise arancione e voluminosa con un mantello di fiori di seta in versione 3d ed un corsetto pieno di brillanti Swarovski. Poi un vestito in raso nero con le cosiddette maniche a prosciutto, ma quello che proprio non è piaciuto è stato l’outfit scelto per ritirare il suo Grammy Awards: un vestito argentato con maniche a sbuffo troppo voluminose. Bocciata anche Madonna che si è presentata con un look total black e come accessorio ha scelto un frustino sadomaso. Infine flop anche per Camila Cabello che ha scelto il brand PatBo by Patricia Bonaldi: una lunga gonna nera con spacco all’altezza della coscia, ma a non convincere è stata la parte superiore, un nude completo con un top reggiseno gioiello.

Madonna Camila Cabello

E tu hai seguito la serata dei Grammy Awards? Concordi sui look promossi e bocciati? Ti aspettiamo nei commenti!