Nella notte tra giovedì e venerdì (ora italiana) è andato in onda negli USA il primo episodio della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, il longevo medical drama creato e prodotto da Shonda Rimes.

A differenza di molte altre serie tv, Grey’s Anatomy riesce sempre a sopravvivere agli spoiler, creando così sempre pathos e suspence nei suoi milioni di fan sparsi per tutto il mondo. E così è stato anche per la première della diciassettesima stagione, composta da due episodi “All tomorrow’s parties” e “The center won’t hold”, incentrati sulla pandemia da coronavirus che ha colpito tutto il mondo.

* Attenzione spoiler *

In questi due nuovi episodi c’è stato un ritorno del tutto inaspettato che ha sconvolto i telespettatori. Si tratta di Derek Sheperd, interpretato da Patrick Dempsey, uno dei personaggi più amati di tutta la serie e in generale di tutti gli show americani. Il Dott. Stranamore (così chiamato dagli specializzandi del Grey Sloan Memorial Hospital) era uscito di scena nel 2015 durante l’undicesima stagione, quando la sua morte a causa di un incidente stradale sconvolse cast, attori e amanti di Grey’s Anatomy. Shonda Rimes è famosa per amare i colpi di scena e le tragedie, presenti in tutte le sue serie tv. Far tornare in vita un personaggio ormai morto da anni, però, sarebbe stato troppo anche per lei. Allora come è possibile che Derek sia tornato?

La spiegazione è molto semplice. Durante un sogno, Meredith Grey (ex moglie del Dott. Sheperd interpretata da Ellen Pompeo) rivede l’ex marito su una spiaggia. Negli ultimi minuti della première di Grey’s Anatomy, la dottoressa Grey viene infatti trovata nel parcheggio dell’ospedale priva di sensi. Trasportata immediatamente in ospedale, sogna appunto di incontrare Derek al quale riesce anche a dire “Mi manchi”.

Non vedremo più il dottor Sheperd in un camice bianco dire “E’ una bella giornata per salvare delle vite” né lo vedremo mai più giocare con Zola, Bailey e il piccolo Ellis, però le scene che vedremo non sono un flashback ma sono state girate davvero in questi mesi, così come testimoniano le foto uscite sui profili social di Grey’s Anatomy!

In Italia la serie uscirà il prossimo 24 novembre. Manca pochissimo e anche noi potremo vedere, finalmente, di nuovo Derek Sheperd!