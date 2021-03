Hannah Montana è una delle serie televisive che hanno caratterizzato l’adolescenza di molti di noi. In onda dal 2006 al 2011 ha fatto sognare e cantare con la protagonista Miley Cyrus che, nel frattempo, è riuscita ad ottenere fama a livello mondiale e diventare famosa. Nonostante questo, per molti resterà sempre la ragazzina protagonista di Hannah Montana.

Oggi è un giorno importante poiché si festeggia l’anniversario della prima puntata di Hannah Montana andata in onda proprio il 24 marzo 2006. Per festeggiare questa ricorrenza, Miley Cyrus ha scritto una lettera a mano e l’ha affidata al suo profilo Instagram:

“Ciao Hannah, è passato un pò. Quindici anni per essere esatti. Da quando sono scivolata per la prima volta in quella frangetta bionda nel migliore tentativo di mascherare la mia identità. Poi sono scivolata in un accappatoio rosa con HM sopra al cuore. Non sapevo allora che quello sarebbe stato il posto dove saresti vissuta per sempre. Non solo nel mio, ma anche nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Abbiamo attraversato tutto insieme, tu ed io. Abbiamo condiviso un sacco di prime volte, di ultime volte e di alti e bassi”.