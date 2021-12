Nel ventesimo anniversario dell’uscita italiana del primo film della saga – Harry Potter e la Pietra Filosofale -, l’8 dicembre il celebre film diretto da Chris Columbus (Mamma, ho perso l’aereo, Nine Months – Imprevisti d’amore, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini) sarà nelle sale cinematografiche di tutta Italia per una serata speciale.

Un bellissimo modo, quindi, di celebrare gli otto film della saga di Harry Potter, cominciando da quello in cui hanno fatto il loro esordio i tre attori protagonisti: Daniel Radcliffe (Un disastro di ragazza, Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein, Swiss Army Man – Un amico multiuso) che ha dato il volto a Harry Potter, Emma Watson (Noi siamo infinito, Facciamola finita, La bella e la bestia) la volitiva Hermione Granger e Rupert Grint (Prigionieri del ghiaccio, Charlie Countryman deve morire, CBGB) il fedele Ron Weasley. La pellicola, divenuta una pietra miliare dell’intrattenimento cinematografico degli anni 2000, è stato distribuito nelle sale italiane alla fine del 2001, esattamente vent’anni fa.

Come data è stata scelta la stessa di allora, e proprio nel giorno del 20° anniversario dall’uscita italiana di Harry Potter e la Pietra Filosofale, si rinverdisce ancora una volta il successo dei romanzi tratti dalla penna della scrittrice britannica J. K. Rowling (Il seggio vacante, Very Good Lives. The fringe benefits of failure and the importance of imagination, la Saga di Cormoran Strike), che è riuscita a creare un mondo fantastico, meraviglioso, amato da grandi e piccoli e tramandato, oramai, da diverse generazioni.

Una scena tratta dal film Harry Potter e la Pietra Filosofale

Harry Potter e la Pietra Filosofale, un successo che dura da vent’anni

Harry Potter e la Pietra Filosofale – film sceneggiato da Steve Kloves (In gara con la luna, The Amazing Spider-Man, Cocaine – La vera storia di White Boy Rick), prodotto da David Heyman (Il bambino con il pigiama a righe, Is Anybody There?, C’era una volta a… Hollywood) e distribuito dalla Warner Bros., è l’adattamento cinematografico del libro omonimo, che segna il primo episodio della saga dedicata al maghetto nato e cresciuto a Londra.

La Warner Bros. comprò i diritti del libro già nel 1999, e a quanto è stato rivelato vennero pagati 1 milione di sterline. La produzione del film cominciò nel Regno Unito nel 2000, e Chris Columbus fu scelto per dirigere il film, sbaragliando una lista di registi tra i quali comparivano Steven Spielberg (Indiana Jones e l’ultima crociata, Il mondo perduto – Jurassic Park, Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno) e Rob Reiner (Il presidente – Una storia d’amore, Il primo amore non si scorda mai, Attacco alla verità – Shock and Awe).

J.K. Rowling, coinvolta nella stesura della sceneggiatura del film, ha insistito affinché l’intero cast del film fosse britannico o irlandese così da mantenere l’integrità culturale del libro. Le riprese del film hanno avuto luogo sia presso i Leavesden Film Studios, e sia in alcuni luoghi storici nel Regno Unito.

Il film è stato distribuito nelle sale del Regno Unito e degli Stati Uniti nel novembre 2001, mentre in Italia si è dovuto aspettare dicembre dello stesso anno. Harry Potter e la Pietra Filosofale ha ricevuto critiche molto positive, incassando più di 974 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film, inoltre, è stato candidato a diversi premi, tra i quali gli Oscar per la migliore colonna sonora, migliore scenografia e migliori costumi.

Già nel febbraio del 2019 il film era al quarantasettesimo posto nella classifica dei film con maggiori incassi nella storia del cinema, ed è il secondo grande incasso della serie dietro al film conclusivo della serie stessa, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2. Ma anche tutti gli altri film hanno raggiunto incassi da capogiro.

Harry Potter, i numeri della lunga saga

Harry Potter e la Pietra Filosofale è il primo degli otto lungometraggi che compongono la saga tratta dai sette romanzi. Così come già detto, l’autrice aveva posto condizioni precise rispetto al cast che doveva rispettare regole molto precise. Le prime, principali audizioni hanno avuto luogo in tre parti: inizialmente i candidati dovevano leggere una pagina del libro Harry Potter e la pietra filosofale, se richiamati dovevano improvvisare la scena dell’arrivo degli studenti a Hogwarts, infine dovevano interpretare parecchie pagine dalla sceneggiatura di fronte a Chris Columbus.

Susie Figgis (Full Monty – Squattrinati organizzati, Alice in Wonderland, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali) era stata assunta come direttrice dei casting così da collaborare sia con Chris Columbus e sia con J.K. Rowling durante le audizioni per la scelta degli interpreti di Harry, Ron e Hermione.

I casting vennero aperti pubblicamente per tutti e tre i ruoli, con la partecipazione di soli bambini britannici, l’11 luglio 2000, Susie Figgis abbandona la produzione per il fatto che il regista Chris Columbus non aveva considerato nessuno dei migliaia di ragazzi che entrambi avevano selezionato “convenientemente”. L’8 agosto 2000 gli sconosciuti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint vennero scelti per interpretare rispettivamente Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

I film della saga, oltre a Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001), sono altri sette, nell’ordine: Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005), Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007), Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2009), Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010) e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011).