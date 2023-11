Harry Styles è un cantautore della Gran Bretagna classe 1994. Ha fatto il suo esordio nel mondo musicale nel 2010 con la band dei One Direction con cui ha conquistato i cuori di tutti i giovani del mondo, vendendo oltre 50 milioni di copie. Nel 2017 ha deciso di intraprendere la carriera da solista che lo ha visto voce e protagonista di brani di successo come Sign of the Times, Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar per citarne alcuni.

Ma ha anche alle spalle una carriera da attore di tutto rispetto che lo ha visto prendere parte a film come Dunkirk (nel 2017), Eternals (nel 2021), Don’t Worry Darling (nel 2022) e My Policeman (nel 2022). Ed ora pare che Harry Styles sia pronto per tornare sul set. Rumors sempre più insistenti, infatti, lo vorrebbero come new entry nel cast della terza stagione di The White Lotus. La serie tv, creata da Mike White, inizialmente era nata come miniserie ed ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel luglio 2021 attirando l’attenzione del pubblico e della critica ed arrivando ad ottenere un indice di ascolti positivo che non ci si aspettava.

The White Lotus ha all’attivo, per il momento, due stagioni per un totale di 13 episodi. Si basa sulle vicissitudini professionali, ma anche personali degli ospiti di un resort durante il corso dalla durata di una settimana. La prima stagione è stata girata alle Hawaii, la seconda in Sicilia, mentre per la terza si volerà in Thailandia. Ma Harry Styles ne prenderà parte? Se ne parlava già dalla scorsa primavera quando Variety ha lanciato lo scoop, voci poi confermate da DeuxMoi, il profilo di gossip che molto raramente sbaglia qualcosa. Ed ora, a mettere ulteriore carne sul fuoco, ci pensa anche Leon Sjogren, il conduttore radiofonico australiano che ha affermato:

Il cantante Harry Styles

“Sappiamo che stanno cercando qualcuno per interpretare uno yogi: perché secondo voi Harry di recente si è rasato i capelli?”.

Ed, in effetti, il cantante inglese negli ultimi giorni si è presentato con un nuovo look: una testa rasata che, ovviamente, non è passata inosservata facendo diventare il look subito virale. Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato, ma neanche smentite. Dopo il tour mondiale che si è concluso nel nostro paese, precisamente a Campovolo, Harry Styles è pronto per tornare a recitare? Di certo non è né il primo né sarà l’ultimo che affianca alla carriera da cantante quella di attore. Non ci resta altro che aspettare e vedere se, nei prossimi giorni, arriveranno delle notizie certe. Una cosa è certa, nella terza stagione di The White Lotus troveremo ancora Natasha Rothwell che è un volto ricorrente già dalla prima stagione. Inutile dirlo, i fan del cantante sperano che la sua partecipazione venga confermata, in questo modo potranno vedere cosa ci riserverà il suo ingresso a The White Lotus.

E tu hai già visto The White Lotus? Ti piacerebbe se ci fosse anche Harry Styles nella nuova stagione? Ti aspettiamo nei commenti!