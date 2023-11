La bellezza è soggettiva dicono: eppure ci sono dei valori oggettivi che possono aiutarci a capire quali siano gli uomini più belli di quest’anno. Ebbene sì, grazie a ricerche scientifiche sempre più dettagliate in grado di comparare migliaia di persone e misurare i canoni di bellezza (come ad esempio le giuste proporzioni del viso) siamo in grado di dirvi con più precisione possibile chi siano gli uomini più belli del 2023.

Impossibile sceglierne solo uno, direte voi. Il 2023 è stato inoltre un anno ricco di sorprese e novità per tutti i cantanti, attori e personaggi famosi che vi stiamo per presentare: tenetevi pronti, preparate i pop-corn oppure latte e biscotti e fateci sapere se siete d’accordo. Manca qualcuno secondo voi nella lista?

Henry Cavill

(Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

Possiamo dire che Henry Cavill abbia concluso in bellezza il suo percorso da Witcher: come sapete infatti, l’ultima stagione uscita è stata l’ultima in cui abbiamo avuto l’onore di vederlo interpretare il cacciatore di mostri. E come sempre si sa che The Witcher si guarda “per la trama”…e che trama!

Henry Cavill si aggiudica un posto assicurato nella nostra classifica degli uomini più belli di quest’anno. E non disperate, sembra che presto lo potremo rivedere sul grande schermo come protagonista del remake di “Highlander”.

David Beckham

Non potevamo dimenticarci di David Beckham, che quest’anno ha fatto parlare di sè grazie anche alla docuserie TV dedicata alla sua vita, firmata Netflix. Voi l’avete vista?

Jeon Jungkook

I BTS hanno scaldato i nostri cuori per anni, ma ora che i 7 ragazzi si sono presi una pausa per dedicarsi alla loro carriera da solisti non possiamo che apprezzarli uno ad uno per la loro creatività e musicalità unica. Questo è stato senz’altro l’anno di Jeon Jungkook: il più giovane dei membri della band sudcoreana più famosa di sempre ha letteralmente spopolato, segnando la storia e toccando numeri di ascolto mai visti prima, in alcuni casi superando anche cantanti occidentali.

Jungkook non è solo talento, ne possiamo ammirare la bellezza anticonvenzionale per i canoni coreani: con i suoi tatuaggi, piercing e lo stile inconfondibile è entrato nel cuore di tutti.

Ascolta la sua recente “3D“, un featuring con Jack Harlow.

Micheal B. Jordan

Per il secondo anno di fila troviamo anche Michael B. Jordan: l’attore e regista continua a fare strage di cuori e ad essere considerato universalmente uno degli uomini più belli del mondo. Stiamo tutti pazientemente aspettando Creed 4, che lui stesso dirigerà.

Harry Styles

Non poteva mancare il nostro Harry Styles, anche lui ormai un veterano di questa classifica. Ma come è possibile rimanere indifferenti di fronte al suo fascino inglese e la sua bellissima voce?

Potrei però distruggere i sogni di molti annunciandovi che recentemente si è rasato i capelli…abbiamo dunque dovuto dire addio ai suoi bellissimi boccoli. Vi piace comunque anche con questo nuovo look un po’ più aggressivo?

Robert Pattinson

Robert Pattinson è invece un evergreen, la sua bellezza misteriosa ed evocativa non può mai mancare. E mentre aspettiamo di vederlo presto in nuovi progetti, ce lo possiamo godere come modello annunciato da Dior.

Henry Golding

Henry Golding non è forse il nome più famoso su questa classifica ma è davvero tanto amato, i suoi tratti ci hanno fatto rimanere a bocca aperta in “Crazy and Rich”. E’ ad oggi considerato uno degli uomini più belli del mondo.

Chris Evans

Chi è attento ricorderà che la corona lo scorso anno la portava proprio lui: l’uomo più sexy del 2022, Chris Evans, non poteva di certo mancare anche quest’anno. Amato da tutti, è la prova vivente che l’occhio azzurro e il capello biondo non passano mai di moda e fanno sempre automaticamente pensare al principe azzurro.

Distruggerò qualche sogno dicendovi che recentemente ha confermato di essersi sposato in gran segreto con la fidanzata Alba Baptista. Ma possiamo comunque continuare ad ammirarlo nei suoi numerosi progetti firmati Marvel!

Regé-Jean Page

Se mi dite che non lo stavate aspettando, state mentendo! Ritorna naturalmente anche Regé-Jean Page, amatissimo protagonista della prima stagione di Bridgerton (a proposito, state allerta perchè a breve dovrebbe uscire la terza stagione) e che ha rubato i cuori di tutti, non solo di Lady Whistledown. Secondo canoni scientifici, è stato più volte decretato oggettivamente l’uomo più bello del mondo.

Patrick Dempsay

Ma arriviamo qui: è lui, secondo People, l’uomo più sexy del 2023: Patrick Dempsay, per anni protagonista di Grey’s Anatomy ma non solo, abbiamo potuto ammirarlo in diverse pellicole, tra cui anche “Come per disincanto”, il sequel Disney che ha fatto molto parlare di sè. Siete d’accordo? Oppure avreste dato a qualcun altro la corona quest’anno? Fatemi sapere nei commenti!

