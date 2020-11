Netflix offre di giorno in giorno sempre più prodotti interessanti per intrattenere tutti i suoi iscritti, con un catalogo in continua evoluzione. A volte si perdono ore anche soltanto per dare un’occhiata alla vetrina e decidere cosa vedere, per questo vogliamo darti una mano a scegliere presentandoti le migliori serie tv su Netflix.

Non resta che farti spazio tra i tuoi generi preferiti e cercare la serie tv più adatta a te!

Serie TV thriller

FREUD

Restando in tema di psicologia, ecco un’altra serie che non può assolutamente mancare nella lista delle migliori da vedere. A differenza di quello che ci si può aspettare, Freud non parla della classica figura del padre della psicoanalisi; in una Vienna a cavallo tra Ottocento e Novecento, il protagonista della storia è un giovane Freud, medico mal visto dai colleghi e dedito ad una vita fatta di cocaina ed eccessi. Saranno una serie di omicidi che metteranno in moto la trama, quando il giovane Freud inizierà ad usare i suoi metodi di psicoanalisi per aiutare la polizia.

Tra i protagonisti della serie tv troviamo gli attori Robert Finster, Ella Rumpf, Georg Friedrich, Christoph F. Krutzler.

TABULA RASA

Se, come me, ami le serie TV dalle sfumature mistery, questa è quella giusta. Nella trama di Tabula Rasa la protagonista è una donna che soffre di amnesia che si ritrova ad essere elemento cruciale di una misteriosa scomparsa. Dalla prima all’ultima puntata il mistero cresce insieme alle supposizioni che nascono spontanee nella mente dello spettatore.

Ancora in produzione, per il momento la serie è composta da una sola stagione da guardare praticamente tutta d’un fiato.

Prodotta in Belgio, la serie ha tra i suoi protagonisti gli attori Veerle Baetens, Stijn Van Opstal, Jeroen Perceval, Gene Bervoets.

YOU

Per chi ha voglia di un thriller psicologico particolarmente intrigante che permette letteralmente di entrare nella mente di uno stalker, You è la serie adatta. Il protagonista della storia è un brillante libraio che, uscito da poco da una storia importante, s’infatua follemente di un’aspirante attrice. L’interesse diventa sin da subito maniacale, tanto da arrivare a commettere crimini orribili per raggiungere il proprio obiettivo amoroso.

Al momento You è composta da due stagioni, mentre una terza, già confermata da Netflix, arriverà per il 2021.

Il cast della serie è composto da Penn Badgley, Ambyr Childers, Victoria Pedretti e Jenna Ortega.

HOUSE OF CARDS

Se vi piacciono i thriller di matrice politica, pieni di intrighi e giochi di potere, questa è la serie che fa al caso vostro. La trama si concentra sulla storia di Frank Underwood, un Democratico eletto nel Quinto distretto congressuale della Carolina del Sud che vede soffiarsi da sotto il naso il posto da segretario di Stato che gli era stato promesso dal nuovo presidente. Frank dà così inizio, insieme a sua moglie Claire, ad una serie di intrighi e macchinazioni per giungere ai vertici del potere.

La storia è tratta da un’omonima miniserie televisiva prodotta dalla BBC, a sua volta tratta da un libro di Michael Dobbs.

Un motivo in più per vederla è che nel ruolo del protagonista troviamo l’attore Kevin Spacey affiancato da Robin Wright, Michael Kelly, Jayne Atkinson e molti altri.

Serie TV d’Azione

LA CASA DI CARTA

Un’altra serie tv che non potete assolutamente perdere è la spagnola La Casa di Carta. Un vortice di azione e suspense che vi terrà attaccati allo schermo della tv di puntata in puntata.

La storia parla dell’organizzazione e messa in opera di una delle più grandi e creative rapine mai ideate, quella ai danni della Fábrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid.

Se non l’avete ancora vista, dovete per forza recuperare! Sin dal primo episodio vi sentirete sovversivi come i personaggi protagonisti, tutti molto interessanti e ben scritti, e adrenalinici dal primo all’ultimo minuto. La serie si compone di due stagioni, divise a loro volta in due parti.

Nel cast troviamo i nomi di Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Miguel Herrán e Chino Darín.

PEAKY BLINDERS

Per chi ha voglia di una storia gangster in costume, con Peaky Blinders ci troviamo a Birmingham dopo la Prima Guerra Mondiale. I protagonisti della storia sono gli Shelby, una famiglia di gangster che mantiene il controllo del proprio quartiere impartendo obblighi e incutendo paura. La forza della famiglia di malavitosi inizia a cedere quando in città arriva un poliziotto di Belfast, il Capo Ispettore Chester Campbell, deciso a ripulire il quartiere dalla criminalità.

Nelle 5 stagioni disponibili, troviamo un gran numero di personaggi, interpretati, tra gli altri, da attori come Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sam Neill, Annabelle Wallis.

SUBURRA

La prima serie tv italiana prodotta da Netflix è un misto di thriller e di azione che vi catapulterà nel vivo della malavita della Capitale. I protagonisti della storia sono una serie di politici, criminali e persone comuni, tutti immischiati il quello che dovrebbe essere l’assegnazione degli appalti per la costruzione del Porto Turistico di Roma a Ostia.

La trama costituisce un prequel della storia mostrata nell’omonimo film e nel precedente romanzo al quale è ispirato.

Le stagioni di Suburra che potete vedere su Netflix sono 2, e la terza è stata già confermata e arriverà, probabilmente entro il 2021.

Diretta, tra gli altri, da Michele Placido, Suburra ha un cast formato da attori come Alessandro Borghi, Claudia Gerini, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini.

Serie TV di Fantascienza

BLACK MIRROR

Se state cercando una serie disturbante, misteriosa ma coinvolgente date un’occhiata a Black Mirror. Il telefilm può essere considerato estremante intelligente, profondo ricco di suspence ma anche fortemente satirico. Il teleromanzo mostra una società quasi futuristica riflettendo gli aspetti negativi del mondo contemporaneo.

Dalla gratificazione dei like nei social networks al cyberbullismo al comportamento delle masse in periodo di elezioni, Black Mirror mostra una spaventosa ma vera faccia dell’umanità. Ogni episodio del programma lascia una profonda riflessione nell’animo dello spettatore che assiste alle scene quasi con perplessità.

THE OA

Ecco la serie amata da tutti ma compresa da pochi. Creata da Britt Marling, The OA si concentra sul personaggio principale Prairie Johnson, una ragazza cieca che recupera la vista dopo essere scomparsa per diversi anni.

Come Stranger Things, The OA potrebbe essere considerato un pezzo d’arte esistenziale. Nonostante a volte possa risultare disorientante, il programma ha una storia profonda e convincente. Se siete dei fan di Stranger Things non potrete sicuramente perdere questo capolavoro di serie!

Il cast della serie è composto da Brit Marling, Emory Cohen, Scott Wilson, Phyllis Smith, Alice Krige.

LOST IN SPACE

In un futuro prossimo, gli abitanti della Terra saranno costretti ad abbandonare il pianeta per raggiungere una colonia dall’altra parte dell’universo. Il privilegio non è per tutti, ma soltanto per i più intelligenti e ingegnosi. Tra questi, la famiglia Robinson, che a bordo della propria navicella si avvia in questa nuova avventura. Purtroppo durante il viaggio la nave subisce dei danni precipitando su un pianeta sconosciuto dove il più piccolo dei figli farà la conoscenza di un particolare robot. Sarà l’inizio dei guai o di una proficua amicizia?

Una storia che, malgrado le premesse apparentemente banali, saprà tenervi col fiato sospeso sin dai primi minuti, sia nella prima che nella seconda stagione.

Il cast è composto da Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Taylor Russell, Mina Sundwall.

ALTERED CARBON

Nel 2384 gli uomini hanno imparato a combattere la morte con la IDU (Immagazzinamento Digitale Umano), un sistema che codifica l’identità, la memoria e le esperienze di ogni persona e la comprime in una pila corticale che può passare da corpo a corpo, permettendo alle persone di continuare a vivere. Ovviamente il processo non è alla portata di tutti, ma solo delle persone più ricche… Questo è solo l’inizio di una storia che saprà catturare tutti gli appassionati del genere e che non mancherà di emozionarvi.

La storia è un adattamento del romanzo cyberpunk Bay City di Richard K. Morgan e vede nel cast la presenza di Joel Kinnaman, Anthony Mackie, James Purefoy, Martha Higareda, Chris Conner.

ANOTHER LIFE

Per gli appassionati di viaggi interstellari, ecco la serie tv che stavate aspettando! La protagonista della storia è Niko Breckinridge, comandante di una nave spaziale che ha il compito di raggiungere il pianeta di uno strano artefatto alieno giunto misteriosamente sulla Terra. Accanto a lei il marito e scienziato Erik Wallace che insieme al suo team tenterà di comunicare con l’artefatto e tentare una connessione.

In attesa di una continuazione, godetevi la prima emozionante stagione. Non ve ne pentirete!

Nel cast della serie tv sono presenti, tra gli altri, gli attori Katee Sackhoff, Justin Chatwin,Selma Blair, Samuel Anderson.

DARK

Siete pronti a viaggiare nel tempo? Nella serie tv tedesca Dark non mancherà di farlo. La vicenda prende le mosse dalla scomparsa di tre persone che porteranno, grazie alle ricerche, a scoprire inquietanti misteri e oscuri segreti legati alla piccola cittadina di Winden. Saranno diversi i personaggi che riusciranno a muoversi su piani temporali diversi, senza però aver modo di modificare gli eventi o di prevenirli.

La serie è composta per il momento da due stagioni che vedono la partecipazione di un cast composto da: Sebastian Rudolph, Ella Lee, Louis Hoffmann, Angela Winkler e molti altri.

STAR TREK

Non poteva mancare nella lista delle migliori serie tv presenti su Netflix la prima è più iconica del genere della fantascienza, Star Trek. Sulla piattaforma di streaming si trovano diverse serie del franchise, a partire dalla Serie Classica, passando per The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise e Discovery; non manca nemmeno la serie animata.

Se siete appassionati del genere e non vi siete ancora imbarcati nell’avventura spaziale più famosa della tv, è il momento di iniziare! Vi si aprirà un mondo intero di storie, prequel, spin-off e sequel da perdere il fiato, e sarete pronti all’esplorazione di strani, nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima… Provare per credere.

Serie TV di genere Drammatico

LOST

Probabilmente la serie tv più vista e amata della storia, i protagonisti sono un gruppo di persone che si adattano a vivere su un’isola deserta dopo essere sopravvissuti ad un disastro aereo. Ben presto l’isola però inizia a dimostrarsi molto particolare, piena di misteri e sconosciuti pericoli. Riusciranno i sopravvissuti a difendersi dalle stranezze che li circondano e, allo stesso tempo, a creare un’organizzazione civile per poter vivere insieme?

Se sei tra i pochi che non ha ancora visto Lost, non c’è altro tempo da perdere. Nel cast troverai, tra gli attori più famosi, Matthew Fox, Evangeline Lilly, Josh Halloway, Dominic Monaghan e Terry O’Quinn.

BREAKING BAD

Se avete Netflix e amate i toni thriller conditi con un pizzico di black humour é probabile che abbiate già visto questo show iconico. Walter White, un professore di chimica del liceo, vive una vita ordinaria e poco soddisfacente quando gli viene diagnosticato un cancro polmonare terminale.

Rendendosi conto di non poter provvedere al benessere economico della propria famiglia, Walter decide di utilizzare le proprie conoscenze della chimica per aprire un laboratorio che produce metanfetamina. La serie racconta, dunque, le varie ironiche peripezie di un uomo che, nella disperazione, decide di darsi alla criminalità.

Nel cast troviamo i nomi di Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul, Dean Norris, Bob Odenkirk.

BETTER CALL SAUL

Per tutti i fan di Breaking Bad, Saul non ha bisogno di presentazioni. La storia di un avvocato molto atipico, incredibilmente furbo e intelligente, pronto a tutto pur di restare in piedi e portare avanti la sua attività. Serie spin-off di Breaking Bad, la storia di Saul Goodman saprà appassionare anche chi non è già dentro a quell’universo. Scritta magistralmente da Vince Gilligan e Peter Gould, farà appassionare al legal anche chi di solito non ama il sottogenere.

Con Bob Odenkirk nei panni del protagonista, il resto del cast è formato da Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando e molti altri.

SHERLOCK

Sono tanti gli adattamenti tratti dai romanzi e dai racconti di Sir Arthur Conan Doyle sul personaggio di Sherlock Holmes, ma questa serie tv è la migliore in assoluto. Innanzitutto cambia l’ambientazione che, per quanto molto particolare, ci riporta ai giorni nostri. Altra particolarità è il montaggio delle scene, totalmente al servizio di quei dettagli che sono il punto distintivo del modo di fare di Sherlock Holmes. Di puntata in puntata sembra quasi di vedere con gli occhi stessi del protagonista.

Una serie ben fatta e recitata alla perfezione grazie ai due protagonisti, Benedict Cumberbatch nei panni di Sherlock Holmes e Martin Freeman in quelli del celebre assistente John Watson. Elementare, no?

NARCOS

Narcos é una di quelle serie imperdibili per i Netflix users di tutto il mondo. Il telefilm é diviso in tre stagioni e tratta del narcotraffico colombiano. Le prime due tranche sono principalmente incentrate sulla vita del famosissimo gangster e trafficante di cocaina Pablo Escobar. Il programma parte dal debutto di Pablo nel mondo della droga mostrando poi il declino e la morte professionale e personale del criminale.

La terza stagione continua con la storia del Cartel de Cali (ovvero il cartello di Cali). Tale organizzazione, gestita da Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela durante gli anni ’70, viene considerata molto più fruttuosa del cartello di Medellin (gestito ai tempi da Pablo Escobar stesso). Nonostante le imprecisioni segnalate dal figlio del grande Lord della cocaina, Narcos rimane una delle crime series più entusiasmanti e travolgenti della storia.

Il cast è formato da Wagner Moura nei panni di Pablo Escobar, Boyd Holbrook, Pedro Pascal, Damián Alcázar.

SELF-MADE

Una mini serie da divorare tutta d’un fiato? Sicuramente quella tratta dalla vera storia di Madame C.J. Walker, la prima afro americana e prima donna statunitense a diventare milionaria grazie alle sue sole forze e la sua intraprendenza. Una storia che parla non solo di riscatto razziale, ma anche di rispetto e forza delle donne. Madame Walker infatti fu la prima rappresentante e agente di bellezza per prodotti dedicati ai capelli delle afro americane.

Una storia bellissima, da groppo in gola, interpretata dalla meravigliosa Octavia Spencer nel ruolo della protagonista. Accanto a lei vediamo i nomi di Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Garrett Morris, Kevin Carroll.

MESSIAH

La più strana e ambiziosa serie degli ultimi tempi che pone un interessante interrogativo: cosa accadrebbe se, da un giorno all’altro, nel mondo di oggi di facesse avanti un uomo dichiarandosi il nuovo Messia? Ciarlatano, impostore, terrorista o davvero un nuovo profeta in grado di compiere miracoli e aiutare le persone bisognose?

Con la serie tv Messiah il viaggio è assicurato, una profonda riflessione per noi stessi, per il nostro mondo e, una serie che saprà appassionare in un modo tutto suo. Da vedere!

Nel cast troviamo i nomi di Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi, John Ortiz e Tomer Sisley.

MAD MEN

Un’altra serie tv iconica è sicuramente Mad Men. La storia è ambientata negli Stati Uniti nel 1960 e racconta di un gruppo di pubblicitari, e in particolar modo delle vicende del direttore creativo dell’agenzia, Don Draper. La serie, con una scrittura e una regia che hanno fatto scuola, mostra i cambiamenti sociali in atto in quel particolare periodo storico, quando il fumo non era ancora giudicato pericoloso per la salute e veniva esibito liberamete sui cartelloni pubblicitari di tutto il mondo.

Un modo per tuffarsi in una storia interessante e poter riflettere su tempi relativamente recenti che però hanno cambiato radicalmente la storia e la cultura contemporanea.

Nel cast della serie sono presenti attori come Jon Hamm, Elisabeth Moss, January Jones, Bryan Batt.

CHIAMATEMI ANNA

Per i più romantici non può mancare questa bellissima serie tv tratta dal romanzo Anna dai capelli rossi, la meravigliosa storia che molti di noi ricorderanno anche grazie al celebre cartone animato. Eppure non bisogna pensare a questa serie come una semplice trasposizione del libro o dell’animazione; Chiamatemi Anna è molto di più, è una storia che si fa portatrice di molti messaggi importanti e attuali, sviscerati grazie al racconto della nuova vita di un’orfana adottata dai fratelli Marilla e Matthew Cuthbert che vedranno la loro vita cambiare per sempre.

A vestire i panni di Anna c’è l’attrice Amybeth McNulty. Accanto a lei troviamo i nomi di Geraldine Jame, R.H. Thomson e Dalila Bela.

HOMELAND

Quando un sergente torna dopo otto anni di prigionia in Iraq, tutti in patria lo accolgono come un vero e proprio eroe. Eppure qualcuno non crede alla sua versione dei fatti, tra questi un’agente della CIA che è convinta che il sergente è ormai una spia del nemico, lasciato andare per riportare importanti informazioni.

La donna, senza l’appoggio dei suoi superiori, conduce un’approfondita indagine per tentare di stanare la verità. Ad appoggiarla sarà solo il suo vecchio, e ormai fuori servizio, mentore e amico.

Nel cast della serie troviamo i nomi di Claire Danes, Mandy Patinkin, Maury Sterling, Linus Roache e molti altri.

VIS A VIS

Altra serie tv spagnola molto interessante, che questa volta ci porta in carcere. La protagonista è una giovane donna molto ingenua che spinta dal suo capo si ritrova a commettere numerosi crimini in seguito ai quali viene arrestata. La serie parla quindi della sua esperienza in carcere, dove imparerà presto che per sopravvivere dovrà fare grandi cambiamenti.

La serie è composta da quattro stagioni e vede nel cast la presenza di Maggie Civantos, Molina Najwa Nimri, Carlos Hipólito, Roberto Enríquez.

L’ALTRA GRACE

Per chi ama le miniserie tratte da avvenimenti realmente accaduti, ecco un’altra storia da non perdere. Si tratta della vera storia di una domestica, Grace Marks, immigrata irlandese in Canada, accusata nel 1843 di omicidio del proprio datore di lavoro. La serie ci viene raccontata dalla stessa Grace che, in seduta con uno psicologo, cerca di provare la sua innocenza raccontando le ingiustizie subite e la sua difficile vita.

Nonostante si discosti leggermente da quelli che furono i fatti realmente accaduti, L’Altra Grace è davvero una serie tv molto piacevole che vede tra i suoi interpreti protagonisti Sarah Gadon, Edward Holcroft, Zachary Levi e Paul Gross.

Serie TV di genere Storico

THE CROWN

La storia dei reali inglesi non smette mai di intrattenere il pubblico. Uscita nel novembre 2016, la serie The Crown racconta la storia privata della famiglia Windsor affrontandola dal punto di vista della Regina Elisabetta II. Partendo dal 1947 il programma descrive la triste dipartita di Re Giorgio il quale lascia spazio a una giovane ed inesperta Elisabetta che passo dopo passo dimostrerà il proprio valore al popolo britannico. The Crown é un astuto drama storico creato da Peter Morgan.

La serie é splendida sia da un punto di vista visuale che per la storia stessa.

Di fatto, grazie alla performance nel telefilm, Claire Foy ha vinto un Golden Globe per l’interpretazione impeccabile della Regina Elisabetta II. Inoltre, la seconda stagione del programma uscirà l’8 dicembre. Dunque, se siete fanatici delle storie drammatiche non perdetevi questa serie!

Il cast è composto da Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Eileen Atkins, Jeremy Northam.

MARCO POLO

Un viaggio esotico ed emozionante sulla via della Seta, la storia del giovane Marco Polo che, nel 1274, lascia Venezia in compagnia del padre e dello zio per raggiungere l’Oriente. Il viaggio lo condurrà fino nel cuore del potente impero mongolo e alla corte di Kublai Khan. Lasciato in ostaggio dal padre e dallo zio per potersi garantire un passaggio sulla via della seta, Marco avrà modo di immergersi sempre più a fondo nella tradizione e nella cultura asiatica.

Un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio che non mancherà di emozionarvi.

La serie è composta da due stagioni (più uno speciale natalizio) e vede nel cast la presenza di Lorenzo Richelmy, nei panni di Marco Polo, Benedict Wong. Joan Chen, Rick Yune e molti altri.

VIKINGS

Se non l’avete ancora vista ne avete sicuramente sentito parlare. Questa serie racconta, in modo romanzato, la storia e le gesta di Ragnarr Loðbrók, un navigatore vichingo che è tra i primi a navigare verso occidente, attraverso le pericolose acque del Mar del Nord insieme ai suoi fidati compagni. Se volete una buona dose di combattimenti, razzie e anche un bel gruppo di uomini dal fascino barbaro, siete di fronte alla serie tv giusta.

Sei stagioni che sono un crescendo di coinvolgimento ed emozioni. Se l’inizio vi sembrerà dai tempi lunghi e lenti, non scoraggiatevi e date il tempo alla serie di portarvi nel vivo dell’azione.

Tra gli attori che compongono il cast ricordiamo Travis Fimmel nei panni di Ragnar, Katheryn Winnick, Clive Standen, Jessalyn Gilsig.

FRONTIERA

Passiamo al diciottesimo secolo in Canada con Frontiera, una serie tv con protagonista Jason Momoa nei panni di Declan Harp un fuorilegge metà irlandese e metà nativo americano che si occupa della vendita di pelli locali. Dopo la terribile morte della moglie, Declan decide di intraprendere una guerra contro la Compagnia della Baia di Hudson per poter conquistare totalmente il monopolio del mercato di pellame.

Nonostante molti ritengano che la narrazione non sia particolarmente accattivante, la ricostruzione del periodo storico e delle battaglie intraprese per difendere il mercato locale è molto accurata e meno banale di quanto ci si possa aspettare. Le tra stagioni di Frontiera sono disponibili su Netflix.

Accanto al bellissimo Momoa, il resto del cast è formato da Landon Liboiro, Alun Armstrong, Jessica Matten, Zoe Boyl.

BLACK SAILS

Siete più propensi alla vita di mare in piena libertà e alla ricerca di avventure? Ecco un’ottima serie tv che fa per voi. Siamo nel 1715, durante quella che è considerata l’età dell’oro della pirateria. I protagonisti della vicenda sono i pirati della nave Warlus e del capitano James Flint che navigano alla ricerca di un galeone spagnolo che trasporta un estimabile tesoro della Compagnia delle Indie Occidentali.

Tra i protagonisti della storia troviamo gli attori Toby Stephens, Hannah New, Luke Arnold, Jessica Parker Kennedy e Tom Hopper.

Serie TV Fantasy

THE WITCHER

Basata sulla Saga Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, The Witcher è una serie che si ambienta in un modo popolato da elfi, nani, folletti e altre creature magiche, con protagonista un cacciatore di mostri, Geralt. Durante la sua vita solitaria e piena di battaglie, Geralt incrocia il suo destino con quello di una giovane principessa e di una potente strega, e tutto cambia per sempre per la sua vita.

Un fantasy epico, dove i tre personaggi principali dovranno imparare a convivere e a condividere insieme un importante viaggio. La storia è nota ai gamer per via di un videogioco tratto dalla medesima saga.

Il protagonista della serie ha il volto di Henry Cavill; accanto a lui gli altri attori del cast sono Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey.

VAN HELSING

Per un fantasy dai toni più dark, eccoci in un prossimo futuro dove i vampiri hanno preso il sopravvento e sono aumentati a dismisura nel mondo. La protagonista, Vanessa Van Helsing, si sveglia da un coma durato diversi anni e si ritrova in un mondo post-apocalittico che stenta a riconoscere. La speranza del mondo sta tutta in lei e nel suo sangue, l’unico che può riportare i vampiri indietro e farli tornare umani. Inutile dire che tutti i vampiri avranno come unico obiettivo quello di eliminare Vaessa e con lei il percolo di venire sterminati.

Il cast della serie è formato da Kelly Overton nei panni della protagonista, Missy Peregrym, Jonathan Scarfe, Christopher Heyerdah.

DRACULA

Dai creatori di Sherlock, ecco la serie tv su una delle figure gotiche più amate di tutti i tempi, il conte Dracula. La storia ha inizio nel 1987, quando Dracula decide di lasciare la sua patria per spostarsi nella ridente Londra vittoriana alla ricerca di nuove vittime. Nonostate i suoi lunghi anni, il conte vampiro può godere come sempre del suo carisma e delle sue doti di ammaliatore.

Una storia senza tempo, un grande classico al suo ennesimo adattamento, ma questa volta in una veste molto originale data dal genio di Mark Gatiss e Steven Moffat.

Il cast della serie vede come protagonista l’attore Claes Bang. Accanto a lui Dolly Wells, John Heffernann e molti altri.

LUCIFER

Stanco di stare chiuso negli inferi come signore del male, Lucifer decide di andare nel mondo e aprire un night club a Los Angeles insieme alla sua alleata Mazikeen. Sebbene l’incipit della storia possa sembrare abbastanza bizzarro e ai limiti del ridicolo, la serie di Lucifer è un piacevole urban fantasy composto da ben 5 stagioni. Sarà nella sua nuova vita fuori dagli inferi, infatti, che Lucifer sentirà tornare a galla in lui sentimenti umani che inizialmente non conosceva.

Nel ruolo dell’affascinante protagonista troviamo l’attore Tom Ellis; accanto a lui, tra gli altri, anche Lauren German, Kevin Alejandro, D. B. Woodside.

Serie TV Horror

STRANGER THINGS

Se non siete ancora familiari con il nuovo fenomeno cult Stranger Things, é ora che vi prendiate un paio di giorni di ferie per tornar sul pezzo. La serie é ambientata in una piccola città americana durante gli anni ’80. Un gruppo di ragazzini che amano giocare a Dungeons and Dragons si ritrova ad affrontare una realtà incredibilmente mostruosa.

Di fatto, la sparizione di uno dei membri principali della combriccola di amici svela una verità surreale e illogica per gli adulti. Solo l’immaginazione di un bambino potrà aiutare a scoprire il mistero offuscato da una realtà ordinaria.

Il giovanissimo cast vede la presenza di Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dye e molti altri.

MARIANNE

Una strega tormenta una piccola cittadina sulla costa francese e un’eroina la combatte con tutti i mezzi possibili. Questa è la trama della saga letteraria scritta dalla protagonista di questa serie, una giovane autrice che, scopriamo, scrive di una strega che da sempre è apparsa nei suoi sogni. Nel momento in cui decide di dedicarsi ad un altro genere di scrittura e abbandonare la saga che l’ha resa famosa, nella sua cittadina natale iniziano a verificarsi degli avvenimenti strani e misteriosi.

Gli ingredienti di una buona serie horror ci sono tutti, e Marianne merita sicuramente una visione soprattutto per gli appassionati del genere. Se volete saperne di più, qui trovate anche la nostra recensione.

Il cast della serie è composto da Victoire Du Bois nei panni della professionista, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot, Bellamine Abdelmalek, Mehdi Meskar.

THE HOUNTING OF HILL HOUSE

Anche conosciuta semplicemente come Hill House, la storia fa parte di una serie antologica che in ogni stagione tratterà un tema diverso. Nella prima e unica stagione, per il momento, i protagonisti sono un gruppo di fratelli che da piccoli hanno vissuto in una casa infestata di presenze paranormali e che da adulti, in modi e dimostrazioni molto diverse, ne pagano le conseguenze. L’horror si scatena nel momento in cui, per una serie di tragedie, la famiglia si troverà costretta ad affrontare i fantasmi del passato. Coinvolgente e da brividi. Un ottimo inizio per una serie antologica che promette davvero bene.

Tra gli interpreti principali del cast troviamo Timothy Hutton, Henry Thomas, Carla Gugino, Michiel Huisman.

BLOODRIDE

Un’altra serie horror antologica, che ultimamente sembra essere la formula più amata per il genere, è Bloodride. Di produzione norvegese, ogni puntata è una storia autonoma che racconta un avvenimento inquietante e paranormale. Un mix tra American Horror Story e Black Mirror, ma con un’atmosfera più nordeuropea.

La serie tv più adatta per chi ama guardare gli episodi in modo sporadico e con argomenti sempre nuovi piuttosto che una lunga e a volte estenuante narrazione.

Alcuni dei nomi che fanno parte del cast: Stig R. Amdam, Anne Bache-Wiig, Ellen Bendu, Pia Borgli e molti altri.

LOCKE & KEY

Tra i titoli più gettonati del momento, una serie horror (ma senza esagerare) che racconta della famiglia Locke che, dopo la morte del capo famiglia, decide di trasferirsi nella casa in cui l’uomo ha passata la sua adolescenza, senza volerci però mai tornare.

La villa è enorme e piena di misteri. Sarà quello che scopriranno i protagonisti quando troveranno delle chiavi che li catapulteranno in un’avventura inquietante e piena di pericoli.

Un horror delicato adatto anche ai più giovani, che condisce con atmosfere lugubri quella che a tutti gli effetti potrebbe essere un’avvincente avventura.

Nel cast della serie troviamo i nomi di Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones:Jackson Robert Scott.

Serie TV Comedy

BOJACK HORSEMAN

Una serie animata statunitense davvero interessante e che, sotto un primo sguardo molto leggero nasconde messaggi importanti. La storia si svolge ad Hollywood, in un universo in cui animali antropomorfi condividono la vita insieme alle persone. Il protagonista è un cavallo, famosa star di una sit-com degli anni ’90, che dopo il successo ormai passato, non riesce a trovare il modo di tornare al successo. Sotto una satira molto tagliente si nasconde un messaggio che guarda a temi come la depressione e le dipendenze. Istintivamente io non avrei mai premuto play per vederla, ma dopo averlo fatto non posso far altro che raccomandarla!

THE GOOD PLACE

Una delle commedie più divertenti in circolazione, la storia di una donna che, dopo essere morta in supermercato travolta da una pila di carrelli, si ritrova in paradiso dove viene trattata con grande riguardo e ringraziata per le grandi opere buone fatte in vita. La donna capisce così di essere stata scambiata per qualcun’altra, perché lei in realtà è sempre stata una persona egoista e non ha mai fatto del bene. Sarà quindi costretta a nascondere la sua vera personalità in un posto dove non l’è permesso nemmeno di dire le parolacce. Una storia semplice ma che funziona alla grande!

Il cast è composto da Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil, D’Arcy Carden.

IL METODO KOMINSKY

Basta sapere che è una comedy ideata da Chuch Lorre, lo stessa mente che ha creato The Big Bang Theory per dare una possibilità a questa serie tv. La storia parla di Sandy Kominsky, un attore con un grande passato di successo che è diventato uno stimato insegnante di recitazione ad Hollywood. Le sue vicende da star in declino che non vuole saperne di andare in pensione, insieme al suo migliore amico, sapranno divertirvi e intrattenervi meravigliosamente.

Un motivo in più per vedere Il Metodo Kominsky è la coppia di attori protagonisti interpretata da Michael Duglas e Alan Arkin, che compongono il cast insieme a Nancy Travis e Sarah Baker.

GOOD GIRLS

Le protagoniste di Good Girls sono davvero uniche: tre mamme di Detroit con una vita e una famiglia apparentemente normali e perfette. Sotto all’apparenza però ci sono svariati problemi che portano le tre famiglie sul lastrico. Come riusciranno queste tre mamme, tre donne normali, a superare la crisi e trovare il denaro per mandare avanti le proprie famiglie? Non vi sveliamo altro della trama, ma non tardate a scoprirlo, perché ci sarà da divertirsi un sacco.

Le tre protagoniste della serie sono interpretate dalle attrici Christina Hendricks, Retta e Mae Whitman, tre vulcani scoppiettanti e pieni di energia!

THE END OF THE F***ING WORLD

Una commedia dal sapore più grottesco, tratta da un fumetto di Charles Forsman, che ha come protagonisti due particolari adolescenti. Lui è un diciassettenne convinto di essere uno psicopatico che se ne va in giro a cercare una vittima da uccidere; lei una coetanea borderline, lunatica e insoddisfatta. Insieme i due decidono di scappare per movimentare la loro vita e una quotidianità apatica e monotona che odiano.

Se le comedy condite con una buona dose di black humor fanno al caso vostro, accomodatevi e godetevi la serie. Per il momento su Netflix sono disponibili due stagioni con protagonisti gli attori Jessica Barden e Alex Lawther.

DEAR WHITE PEOPLE

Se, scorrendo nel Browse, avete scartato la copertina di questa serie pensando che fosse la solita storia incentrata su i medesimi banali stereotipi triti e ritriti, vi siete sbagliati di grosso.

Basato sull’omonimo film, Dear White People é una commedia americana che fa parte della costellazione dei Netflix-original. La storia é stata influenzata da avvenimenti realmente accaduti nelle università statunitensi. Il programma tratta delle differenze e ingiustizie sociali e culturali che i giovani si ritrovano ad affrontare.

Ogni episodio si incentra sul punto di vista di un diverso personaggio della storia, dando quindi un’aperta visione di determinati temi come il razzismo e le discriminazioni. Il programma analizza uno spaccato sociale con un realismo strabiliante aprendo dunque la mente dell’ascoltatore. Insomma, che dire, Dear White People é un must che conta già 3 stagioni. Non perdertelo!

Serie TV Teen Drama

TREDICI

Ispirato dal bestseller della scrittrice Jay Asher, 13 Reasons Why è la tragica e agghiacciante storia di un suicidio. La ormai defunta Hannah Baker ha lasciato 13 casette per i suoi compagni di scuola. Queste registrazioni divise in capitoli raccontano i 13 motivi per cui la ragazza ha preso questa disperata decisione. Ogni cassetta é incentrata su una persona che ha contribuito a spingere Hanna nel baratro della depressione.

Il profondo ma terrificante contenuto della serie é stato estremamente criticato, ed ora, gli episodi vengono anticipati da un ammonimento grafico. Ad ogni modo, il racconto straziante ma appassionato merita un elogio. Dunque se siete dei patiti di racconti infelici e tormentosi, e avete il coraggio di fare i conti con temi estremamente profondi e delicati, ecco la serie per voi!

Il cast di Tredici è formato da Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Flynn, Justin Prentice.

ÉLITE

Dal sapore un po’ più thriller, un’altra serie tv che tratta tematiche importanti per l’adolescenza e sicuramente Élite. I protagonisti sono tre ragazzi Samuel, Nadia e Christian che hanno ricevuto la brosa di studio per frequentare una prestigiosa università di Madrid. L’esperienza universitaria dei tre, però, non sarà affatto facile, soprattutto quando un terribile omicidio si consumerà proprio nel loro ateneo.

Tra i temi trattati nella serie tv, hanno maggior spicco la disuguaglianza economica e sociale, il bullismo, le dipendenze, l’HIV e molto altro.

Nel cast della serie troviamo attori come Maria Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Jaime Lorente, Danna Paola.

ATYPICAL

Sam ha la Sindrome di Asperger, una malattia vicina all’autismo che lo rende agli occhi dei coetanei un tipo strano. Arrivato alla soglia dei 18 anni, Sam sente di dover conquistare la sua indipendenza e di avvicinarsi all’amore. Viene aiutato così, in questo percorso di crescita, dalla sua terapeuta, e dala sua famiglia che dovrà fare i conti con le sue stesse paure e fissazioni.

Una storia che parla del diverso da noi e che c’insegna a guardare le cose da un nuovo punto di vista.

Nel cast troviamo i nomi di Keir Gilchrist nel ruolo di Sam, e poi Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundy-Paine, Amy Okuda e Michael Rapaport.

BABY

Una serie tv italiana coraggiosa e ben fatta che è ispirata alla vera storia delle baby squillo del quartiere Parioli a Roma. Le protagoniste sono Ludovica e Chiara, due ragazze della Roma Bene che provengono entrambe da famiglie benestanti e felici. Sotto l’apparenza però, si celano grandi problemi, insicurezze e solitudini che porteranno le due adolescenti ad entrare in contatto con persone di malaffare e ad entrare così nel giro della prostituzione.

Una storia che, pur raccontando una vicenda terribile, non cade mai nell’eccesso e nella volgarità, preferendo concentrarsi sulla storia delle due adolescenti, della loro amicizia e dei loro problemi, restando una storia adatta ai teenager.

Nel cast troviamo i nomi di Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, nei panni delle due giovani protagoniste. Tra gli altri interpreti Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Max Tortora e molti altri.

SEX EDUCATION

Come trattare tematiche che hanno a che fare con il sesso in una serie dedicata agli adolescenti? La risposta è Sex Education, la serie tv britannica che ha come protagonista Otis, un ragazzo figlio di una nota terapista sessuale che, dopo aver aiutato un amico a superare i problemi legati al primo rapporto sessuale diventa il consigliere e terapeuta di tutti i ragazzi dell’istituto scolastico che frequenta. Un modo leggero e simpatico per trattare temi importanti nell’adolescenza.

Tra i protagonisti della serie troviamo gli attori Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa , Emma Mackey.

RIVERDALE

Serie tv ambientata nell’immaginaria cittadina di Riverdale, sulla costa est degli Stati Uniti, che segue le vite di un gruppo di studenti del liceo sullo sfondo della tragica morte di un loro coetaneo, apparentemente annegato in estate nel fiume Sweetwater. Questa vicenda segnerà le scelte dei personaggi e condizionerà i loro rapporti.

Il giovane cast vede la presenza di attori come KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch.