La band Imagine Dragons ha pubblicato un nuovo video musicale per la loro canzone “Follow You”, con le stelle della sitcom C’è sempre il sole a Philadelphia, Rob McElhenney e Kaitlin Olson.

Diretto da Matt Eastin e girato all’interno del The Venetian Theatre del The Venetian Resort di Las Vegas, il video mostra Olson che sorprende McElhenney con un regalo speciale per il compleanno: un concerto riservato con protagonista la sua “band preferita”. Il problema è che la sua band preferita sono i The Killers, e Olson ha effettivamente prenotato la sua band preferita, gli Imagine Dragons, un riferimento ironico alle origini di Las Vegas di entrambe le band. Mentre gli Imagine Dragons cantano “Follow You”, Olson si tuffa in una storia fantasy in cui i membri della band la seducono (a torso nudo, ovviamente), mentre McElhenney immagina altre scene…

Gli Imagine Dragons avevano presentato per la prima volta “Follow You” la scorsa settimana insieme a un altro singolo, “Cutthroat“. Le due tracce, che saranno presenti in un album di prossima uscita, sono le prime canzoni della band dopo una pausa durata quasi 3 anni.

Qual è il significato di Follow You degli Imagine Dragons?

C’è un retroscena realistico di “Follow You” degli Imagine Dragon relativo a Dan Reynolds, che è l’autore principale del brano. Per farla breve riguarda il suo matrimonio. A un certo punto sembrava che il suo matrimonio con sua moglie, la cantante Aja Volkman, fosse finito.

Non si parlavano da sette mesi. Ma alla fine sono stati in grado di risolvere le loro divergenze e persino di riprendere i voti matrimoniali.

Durante tutto il fatto, ciò che il cantante ha imparato è che l’amore non è un affare perfetto. O in altre parole, le persone possono commettere degli errori in amore. E il modo in cui ha voluto riflettere quell’idea nella canzone è “rappresentando un amore realistico”, non perfetto.

Possiamo dire che questa canzone è un po’ ipocrita. Dan l’ha scritta dopo che lui e sua moglie sono tornati insieme dopo una pausa di quasi un anno nella loro relazione.

E se è lei la destinataria, sembra che lui non si prenda alcuna responsabilità effettiva per il fatto che la loro unione sia quasi andata in frantumi.

Dai testi si percepisce come se fosse lei quella che ha incasinato la relazione. Ma non era necessariamente colpa sua. Invece è dovuto a un difetto di personalità, se vuoi, in cui non è stata in grado di amare se stessa.

Qui sotto il testo in lingua originale del brano.

Il testo di Follow You

[Verso 1]

You know I got your number, number all night

I’m always on your team, I got your back, alright

Taking those, taking those losses if he treats you right

I wanna put you into the spotlight

[Pre-Ritornello]

If the world would only know what you’ve been holding back

Heart attacks every night

Oh, you know it’s not right

[Ritornello]

I will follow you way down wherever you may go

I’ll follow you way down to your deepest low

I’ll always be around wherever life takes you

You know I’ll follow you

[Verso 2]

Call you up, you’ve been crying, crying all night

You’re only disappointed in yourself, alright

Taking those, taking those losses if it treats you right

I wanna take you into the sunlight

[Pre-Ritornello]

If the world would only know what you’ve been holding back

Heart attacks every night

Oh, you know it’s not right



[Ritornello]

I will follow you way down wherever you may go

I’ll follow you way down to your deepеst low

I’ll always be around wherevеr life takes you

You know I’ll follow you

[Post-Ritornello]

La-da-da-da-da-da, la-da-da-da-da-da

La-da-da-da-da-da, you know I’ll follow you

La-da-da-da-da-da, wherever life takes you

You know I’ll follow you

[Ponte]

You’re not the type to give yourself enough love

She live her life, hand in a tight glove

I wish that I could fix it, I could fix it for you

But instead I’ll be right here comin’ through

(Right here coming through)

[Ritornello]

I will follow you way down wherever you may go (I’ll follow you)

I’ll follow you way down to your deepest low

I’ll always be around wherever life takes you (I’ll follow you)

You know I’ll follow you

[Post-Ritornello]

La-da-da-da-da-da, la-da-da-da-da-da

La-da-da-da-da-da, you know I’ll follow you

La-da-da-da-da-da, wherever life takes you

You know I’ll follow you