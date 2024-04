Gli Imagine Dragons sono un gruppo musicale degli Stati Uniti che ha visto la luce a Las Vegas nel 2008 e che è composto da Dan Reynolds (la voce ed alla chitarra), Wayne Sermon (alla chitarra) e Ben McKee (al basso).

Senza dubbio si tratta di uno dei maggiori esponenti del mondo pop rock americano con all’attivo sette album e più di 75 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Voce di brani come Enemy, Natural, Believer, Demons, Radioactive, Bad Liar, Thunder fino a Bones per citarne alcuni. Ed oggi gli Imagine Dragons tornano ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 5 aprile, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Eyes Closed che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Eyes Closed

Eyes Closed, il nuovo singolo degli Imagine Dragons, anticipa l’uscita di un nuovo progetto discografico del gruppo. Si tratta di un vero e proprio inno futuristico dove si fondono gli elementi della musica alternative, del rap, della musica elettronica e del rock. A tal proposito, Dan Reynolds, il cantante del gruppo, rivela che:

I componenti degli Imagine Dragons

“Dopo essermi preso un po’ di tempo per me e averlo trascorso con la mia famiglia e le persone che amo, ho provato il forte desiderio di tornare alle sonorità musicali che fin dagli inizi mi hanno dato più gioia realizzando però la nuova musica con un nuovo approccio e una nuova mentalità”.

Il testo di Eyes Closed non ammette compromessi ed, anzi, annuncia una tale sicurezza tanto che Dan Reynolds canta che “I could do this with my eyes closed” ovvero “Lo posso fare benissimo ad occhi chiusi”. Il brano, infatti, affronta i temi della resilienza, del superamento delle difficoltà e della ricerca della forza dentro di sé nonostante le avversità. Ci racconta le sfide che il narratore ha affrontato, come la disperazione, il tradimento ed il sentirti intrappolati, ma alla fine sottolinea anche la capacità di riuscire a superare questi momenti.

