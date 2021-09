Italia’s Got Talent sta per tornare con una grande novità per quanto riguarda la giuria. Nel famoso talent e programma televisivo, infatti, accanto ai giudici confermati Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, si aggiungerà Elio.

Una notizia che indubbiamente accende l’attenzione di quanti amano la musica e gli Elio e le Storie Tese, ormai sciolti dal 2018. Con l’arrivo del musicista e cantante, ad ogni modo, siamo sicuri che la qualità del programma e degli artisti si alzerà di parecchio, e che anche il divertimento non mancherà di certo.

Sia Elio che Frank Matano hanno anche partecipato alla prima edizione del programma LOL Chi ride e fuori, confermandosi come una coppia che insieme fa scintille e fa ridere un sacco.

Riguardo alla sua partecipazione a Italia’s Got Talent 2022, Elio ha commentato con il suo solito umorismo:

Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria.

Elio