Elio e Le Storie Tese è un gruppo musicale di Milano fondato nel 1980 da Elio Belisari che si è sciolto nel 2017 con il cantante che ha scelto di proseguire la sua carriera da solista ed ora è pronto a tornare sulla scena musicale italiana.

Questa volta, però, lo farà con una collaborazione importante insieme agli Istentales (band sarda formata da Gigi Sanna alla voce, Luca Floris alla batteria e Sandro Canova al basso) e dai Tenores di Neoneli. Si tratta di un inno alla Sardegna dal titolo O Sardigna che sarà disponibile a partire da martedì 22 febbraio in tutti gli store digitale. Si tratta di un inno dedicato all’isola della Sardegna, ovvero un racconto d’amore per la propria terra, di un popolo fiero ed orgoglioso della sua storia, cultura e tradizione. Come mai è stato scelto proprio Elio de Le Storie Tese? Perché è cittadino onorario di Orune e di Neoneli, infatti canta in veste inedita ed in dialetto sardo l’amore per l’isola, come lui stesso racconta:

“E’ molto bello, sembra veramente un inno. Può essere il nuovo inno, sarà il nuovo inno! Ascoltate il nuovo brano degli Istentales, canto anche io!”

Gli Istentales con Elio

Da parte sua Gigi Sanna, il leader del gruppo Istentales, prosegue:

“Ho visto tante penne navigare in fogli di carta bianchi per descrivere la bellezza di una terra, ma forse la mia più grande fortuna è quella di esserci nato”.

E tu cosa ne pensi di questa nuova collaborazione tra Elio e gli Istentales? Ti piacciono le canzoni in dialetto? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con il testo della canzone!

Il testo di O Sardigna

O Sardigna istimada das su coro a sa zente

Para semper su fronte e non t’arrendas mai

Ses s’orgogliu balente de una terra galana Zente firma e leale chi

non traichiti mai

O Sardigna sovrana sese in mesu e su mare

In sar feminas nostras podes sempes contare

Sun chircande dae meda de ti fachere dannu

Ma tue semper gherrera mustras s’atteru fiancu

O Sardigna feria mai su corfu mortale

Pronta a dare sa vida pro s’amicu e sarvare

Este in pannos de seda sa pandera de amistade

Cussor moros bendaos cheren sa libertade

O Sardigna ses patria de sa zente e gabbale

No accattande travallu es custretta a emigrare

Bene cherfia in tottube ca si fachet onore

Pranghet cando este partinde ma poi torrat a inoche

O Sardigna sos sardos sun provande a s’unire

Malumores a banda pro difendere a tive

Sun chircande e lassare a sor zovanos fizzos

Su chi amus connottu dae sor nostros anticos

o Sardigna ti lasso terra forte e gentile

Si ar bisonzu de mene semper prontu a partire

A naschire e a imbezzare grande onore e riguardu

Ti ringrazio de coro deo e su populu sardu