Prima collaborazione per J Balvin e Khalid che in queste ultime ore hanno pubblicato il singolo Otra Noche Sin Ti, un brano cantato sia in inglese che in spagnolo dai due artisti che parla di un amore sofferto.

Già disponibile anche il video ufficiale di Otra Noche Sin Ti, che mostra i due artisti in un contesto tra il dark e il fantastico. La clip, che potete vedere in cima all’articolo, ci mostra infatti J Balvin e Khalid in un bosco buio e pieno di nebbia dove al suo interno si muovo figure quasi oniriche, come la donna che danza, una grande barca, un pozzo…

Un video davvero suggestivo per Otra Noche Sin Ti, che racconta bene i sentimenti che vuole trasmettere il testo della canzone.

Il significato di Otra Noche Sin Ti di J Balvin e Khalid

Il testo di Otra Noche Sin Ti parla di un amore sofferto, di una donna ormai persa che però è ancora fissa nei pensieri, nei giorni e nelle notti di chi canta.

L’autore del testo sa di aver commesso degli errori, sa di aver perso una persona importante, ma non riesce a fare a meno di sperare, di invocare il suo nome, di aspettarla e sognarla.

Un testo che quindi tratta con grande passione e tristezza un sentimento che ormai sfugge dalle dita e che, da quello che riusciamo a capire, lascia solo un grande dolore, quello di un’altra notte passata da soli, in un letto sempre più gelido.

Una bella canzone d’amore che con, le sue tonalità reggaeton e le voci di J Balvin e Khalid, ci regala un pezzo di grande effetto.

E tu cosa ne pensi di Otra Noche Sin Ti? Lascia un commento qui sotto per farcelo sapere, ma prima leggi il testo e la traduzione del brano di J Balvin e Khalid.

Il testo di Otra Noche Sin Ti

Yeah

Leggo

Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste (Escribiste)

Anoche te dejé un mensaje, pero no lo leíste (Ah, yah)

Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí

Dicen que te perdí, te perdí

Y yo no aguanto otra noche sin ti (No, no, no, no)

Otra noche sin ti (Yeah)

Me duele tanto otra noche sin ti (Leggo)

Otra noche sin ti, yeah-yеah

Otro día que me despiеrto y en mi cama no estás

Dime de qué me sirve el cash (Cash, cash)

Si lo que yo quiero no se compra (Hey)

De noche mi sombra te nombra

Bájale al orgullo, quiero verte, detente (Ah)

Loco, tú me tienes impaciente (Yeah)

De mis errores yo soy consciente (Yeah)

Pero los cobardes también sienten (Sienten)

Tengo que aceptar la realidad de no tenerte

Nunca pensé que me llegara un oponente

El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón

Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción (Leggo)

Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación (Come on)

En tu cama hay un party, y en ese party no tengo invitación (Invítame)

(En tu cama hay un party, y en ese party no tengo invitación)

Y yo no aguanto otra noche sin ti (Nah, nah, nah)

Otra noche sin ti

Me duele tanto otra noche sin ti (Come on)

Otra noche sin ti (Ah), yeah-yeah (Ah; mmm)

Been a while since I’ve seen your face

When you know it gets lonely in LA

Thinkin’ of you every day

Say the word, I’m on a one way

First I gotta follow your lead

Listen to whatever you say

And act like I’m okay

Why you want to cause my pain

When you know I’m sorry? (You know)

Used to shed tears in the Rrari

There I was wishin’ you would stop me

Here I am wishin’ you would call me (Ooh)

I’m outside and the rain is pouring

Hoping we’d be good at the morning (Morning)

You know I don’t do it in purpose

You know I can’t go another night without you (Night, umm)

No more nights without you (No more, no more)

Another nights without you (Night, night)

No more nights without you (Oh)

Y yo no aguanto otra noche sin ti (Yeah)

Otra noche sin ti (Yeah)

Me duele tanto otra noche sin ti

Otra noche sin ti

Oh-oh

Otro día que no sigue

Así más tiempo sigue

J Balvin y Khalid

A tu cama le hace falta la mía

Oh yeah

Yeah, yeah

Traduzione

sì

Leggo

Mi sveglio e la prima cosa che faccio è guardare se mi hai scritto (hai scritto)

La scorsa notte ti ho mandato un messaggio, ma non l’hai letto (Ah, yah)

Capisco che tu non voglia saperne di più di me

Dicono che ti ho perso, ti ho perso

E non posso sopportare un’altra notte senza di te (No, no, no, no)

Un’altra notte senza di te (Sì)

Fa davvero male un’altra notte senza di te (Leggo)

Un’altra notte senza di te, sì-sì

Un altro giorno mi sveglio e tu non sei nel mio letto

Dimmi a cosa servono i contanti (contanti, contanti)

Se quello che voglio non posso comprarlo (Hey)

Di notte la mia ombra fa il tuo nome

Abbassa il tuo orgoglio, voglio vederti, fermati (Ah)

Pazzo, mi fai impazzire (Sì)

Sono consapevole dei miei errori (Sì)

Ma anche i codardi si sentono

Devo accettare la realtà di non averti più

Non avrei mai pensato che un rivale sarebbe venuto da me

Quello che credevo meno possibile è stato quello che ti ha rubato il cuore

Ed è possibile che ora tu sia con lui a ballare questa canzone (Leggo)

E il mio nome è diventato proibito in quella stanza (andiamo)

Nel tuo letto c’è una festa, e in quella festa non sono invitato (Invitami)

(Nel tuo letto c’è una festa, e in quella festa non sono invitato)

E non posso sopportare un’altra notte senza di te (Nah, nah, nah)

Un’altra notte senza di te

Fa davvero male un’altra notte senza di te (Dai)

Un’altra notte senza di te (Ah), sì-sì (Ah; mmm)

È passato un po ‘di tempo dall’ultima volta che ho visto il tuo viso

Quando sai che ci si sente soli a LA

Ti penso ogni giorno

Di’ la parola, sono in un modo

Per prima cosa devo seguire il tuo esempio

Ascolta quello che dici

E comportati come se stessi bene

Perché vuoi essere causa del mio dolore

Quando sai che mi dispiace? (Sai)

Usato per versare lacrime nel rari

Stavo sperando che mi fermassi

Sono qui che vorrei che mi chiamassi (Ooh)

Sono fuori e piove a dirotto

Sperando che saremmo stati bravi al mattino (Mattina)

Sai che non lo faccio di proposito

Sai che non posso passare un’altra notte senza di te (Notte, umm)

Niente più notti senza di te (niente più, niente più)

Altre notti senza di te (notte, notte)

Niente più notti senza di te (Oh)

E non posso sopportare un’altra notte senza di te (Sì)

Un’altra notte senza di te (Sì)

Fa davvero male un’altra notte senza di te

Un’altra notte senza di te

Oh, oh

Un altro giorno che non segue

Quindi va più a lungo

J Balvin e Khalid

Il tuo letto ha bisogno del mio

o sì