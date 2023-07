Un’idea rivoluzionaria per la storia, una straordinaria sensazione di fantascienza e un vero classico senza tempo che ha vinto quattro Academy Awards, “The Matrix” del 1999 è un autentico capolavoro di successo.

La trama segue notoriamente un programmatore di computer che, dopo aver appreso che la realtà è una simulazione nota come The Matrix, si unisce alla lotta contro gli oppressori robotici dell’umanità.

L’idea ha scatenato una serie di sequel e, data la serie di film innovativa e rivoluzionaria, non dovrebbe sorprendere apprendere che i film sono pieni di fatti affascinanti di cui la maggior parte degli spettatori non è a conoscenza.

Ecco 10 curiosità sui film:

Johnny Depp è stata la prima scelta per interpretare Neo

Mentre Keanu Reeves eccelleva nel rendere la parte di Neo a dir poco iconica, il ruolo da protagonista era stato originariamente offerto a molti altri attori che lo rifiutarono. La star originale che i fratelli Wachowski avevano in mente era Johnny Depp.

Essendo un rubacuori degli anni ’90 con un comportamento disinvolto è facile capire perché i cineasti fossero così ansiosi di averlo a bordo per “The Matrix”. Anche Brad Pitt, Val Kilmer e Will Smith erano altri attori presi di mira per il ruolo prima che Reeves si assicurasse la parte.

Carrie-Anne Moss non era la scelta originale per Trinity

Mentre i fan irriducibili di “The Matrix” erano probabilmente a conoscenza delle idee di casting iniziali dei Wachowski per Neo, potrebbe essere uno shock apprendere che anche il ruolo di Trinity è stato acquistato prima che Carrie-Anne Moss fosse scelta. Erano moltissime infatti le attrici famose che sono state guardate prima che fosse presa in considerazione una Moss allora poco conosciuta.

L’illustre elenco di protagoniste includeva nomi come Salma Hayek, Sandra Bullock e persino Madonna.

Gli occhiali da sole di ogni membro del cast sono stati realizzati su misura

Oltre al suo concetto strabiliante, alle brillanti sequenze d’azione e all’affascinante senso dello stile, qualcosa per cui i film di Matrix sono diventati famosi è stato il loro senso della moda unico. Gli occhiali da sole da soli erano sufficienti per definire l’aura tosta dei film di cool cyberpunk contemporaneo.

Secondo “Showbiz CheatSheet”, gli occhiali sono stati in realtà progettati appositamente da Richard Walker di una società chiamata “Blinde Design Project”, che ha realizzato su misura le tonalità lucide per tutti i protagonisti principali. L’azienda ha poi venduto una linea di occhiali da sole basata sui design di “The Matrix” sulla scia del successo del film.

Ogni piano di esistenza era codificato a colori

L’uso del colore gioca un ruolo fondamentale in qualsiasi film, ma i Wachowski sono stati particolarmente meticolosi nell’usare il colore in tutti i film. Oltre a usarlo per rafforzare idee tematiche e stati d’animo narrativi, hanno anche implementato colori diversi a seconda del regno in cui si trovavano i personaggi.

Essenzialmente codificando a colori il mondo, il regno simulato vantava una tinta verde mentre il mondo di superficie era intriso di blu, con l’unico verde mai visto nel mondo di superficie che era il codice sullo schermo della nave. Man mano che la serie si espandeva attraverso i suoi sequel, sono stati utilizzati più segnali di colore per aiutare il pubblico a determinare dove si trovassero esattamente i personaggi.

È stato girato a Sydney, per risparmiare denaro

Dopo un lungo processo per far riprendere il film da uno studio importante, i Wachowski non erano estranei all’uso del pensiero fuori dagli schemi per raggiungere i loro obiettivi, cosa che li ha aiutati molto quando hanno deciso di girare “The Matrix” a Sydney, in Australia, con una mossa che ha salvato la produzione di decine di milioni di dollari.

Mentre la Warner Bros. stimava che all’epoca sarebbe costato loro $95 milioni per realizzare il film in America, la produzione effettiva finì per costare solo $60 milioni, secondo. Il film avrebbe incassato oltre 463 milioni di dollari al botteghino internazionale.

I film erano una metafora trans

La stragrande maggioranza dei film usciti vanta un certo grado di allegoria per questioni o argomenti che sono rilevanti per la società. “The Matrix” non era diverso, con Lilly Wachowski che ha confermato a BBC News che la storia dei film doveva riguardare l’essere transgender in senso metaforico.

Mentre il duo di registi era conosciuto professionalmente come i fratelli Wachowski quando il film è uscito nel 1999, da allora sono passati e quel processo ha avuto una presenza allegorica in molti dei loro progetti. Mentre Lilly Wachowski ha affermato che il resto del mondo non era pronto per una narrazione più mirata sull’argomento nel 1999, ha avuto esperienze con persone trans che si sono aperte con lei sull’impatto che i film hanno avuto su di loro.

L’anime ha ispirato i Wachowski

Oggi l’anime è un mezzo di intrattenimento con un seguito di culto significativo che si diffonde in tutto il mondo. Negli anni ’90, tuttavia, era molto più di nicchia. Due persone che sono state investite nella forma d’arte, tuttavia, sono state le Wachowski, che hanno trovato una grande ispirazione per “The Matrix” da ciò che avevano visto in una serie di serie anime giapponesi.

Slash Film ha esplorato le molte somiglianze tra The Matrix e Ghost in the Shell, una serie anime di successo che i Wachowski hanno apertamente elogiato come forza motivante dietro il loro film. Dall’ambientazione cyberpunk agli archetipi dei personaggi e persino all’uso del colore, i Wachowski potrebbero avere sforzi pionieristici ben informati da una ricca storia di anime. A sua volta, il successo di The Matrix ha indubbiamente aiutato l’anime a diventare la forza che è oggi, con i Wachowski che hanno persino prodotto “The Animatrix” per rendere ulteriormente omaggio allo stile e all’influenza dell’animazione.

Keanu Reeves ha nascosto una lesione spinale per completare il programma di allenamento

Mentre essere pagati un sacco di soldi per leggere le battute sul set di un film sembra un sogno, il fatto è che gli attori spesso devono investire molto tempo nei loro ruoli. Per padroneggiare gli elementi fisici necessari per ritrarre i personaggi del film, a molti dei membri del cast di “The Matrix” è stato richiesto di intraprendere un programma di formazione di quattro mesi che prevedeva lezioni di arti marziali e un complesso lavoro con i cavi.

Il programma è stato particolarmente estenuante per Keanu Reeves che stava combattendo problemi in corso alla schiena e al collo che erano così gravi da richiedere un intervento chirurgico.

Gli attori hanno ricevuto i compiti

Un altro elemento trascurato della recitazione che potrebbe non piacere ai più è il lavoro necessario per comprendere complessi mondi narrativi e i personaggi che interpretano che li abitano. A Keanu Reeves è stato assegnato un lotto di letture obbligatorie, inclusi libri di testo filosofici che mettono in discussione i meccanismi della società moderna.

Tra questi c’erano tre libri essenziali che costituivano i compiti di Reeves erano Simulacra e Simulation di Jean Baudrillard, Out of Control di Kevin Kelly e Introducing Evolutionary Psychology di Dylan Evans.

I Wachowski hanno inviato ai produttori la scena iniziale

La leggenda, le voci e l’amore del pubblico per un grande racconto hanno visto emergere una storia per lo più fittizia secondo cui i Wachowski hanno speso l’intero budget iniziale di $10 milioni del film per girare la famosa scena di apertura del film per ottenere più finanziamenti dalla Warner Bros. Purtroppo, è stato smentito da CBR , ma c’è una storia di produzione sottostante all’interno di quel mito.

E tu conoscevi queste curiosità su "The Matrix"?