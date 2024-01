Keanu Reeves è un attore del Libano, naturalizzato canadese, classe 1964. E’ diventato famoso a livello mondiale dopo aver vestito i panni di Neo, nella famosa tetralogia di fantascienza Matrix, ma anche quelli di John Wick nell’omonima saga action.

Alle spalle ha una carriera degna di nota che lo ha portato ad essere protagonista di film al calibro di Le relazioni pericolose, Un mitico viaggio, Molto rumore per nulla, Constantine, La casa sul lago del tempo, Destinazione matrimonio fino a Bill & Ted Face the Music e SpongeBob – Amici in fuga per citarne alcuni. Senza ombra di dubbio ha attirato l’attenzione anche per il suo carattere ed il suo modo di essere, sempre pronto ad aiutare il prossimo e mai amante della bella vita o dell’esposizione mediatica. Adesso, però, è pronto ad andare oltre l’essere solo un attore.

Sappiamo bene che i volti noti del mondo di Hollywood amano sperimentare e non si fermano mai ad una sola carriera. Ed infatti Keanu Reeves è pronto per diventare uno scrittore e per pubblicare il suo primo romanzo. A darne la notizia è stato lui stesso con un video in esclusiva per Good Morning America. E già sappiamo abbastanza cose sul primo in arrivo. Sarà un romanzo sci – fi dal titolo The Book of Elsewhere e vedrà Reeves collaborare con China Miéville, lo scrittore inglese, infatti, lo ha aiutato nella stesura del romanzo. Il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Del Rey che è la parte della Penguin Random House che si occupa, appunto, di libri di fantascienza e di libri fantasy. Solo pochi anni fa, l’attore si era dilettato anche nei panni di fumettista pubblicando, nel 2021, la serie a fumetti Brzbkr insieme a Matt Kindt e Ron Garney ed ora è pronto per iniziare questa nuova avventura e replicare il successo.

Ed è proprio dall’universo raccontato in Brzbkr che China Miéville è voluto partire per iniziare il libro The Book of Elsewhere. Il suo obiettivo, infatti, è quello di trasformare in prosa l’universo dei fumetti. Il romanzo ci racconterà di un guerriero immortale che decide di intraprendere un viaggio lungo un millennio per riuscire a comprendere la sua immortalità e, finalmente, potersene liberare. Non ci resta altro che avere ancora un pò di pazienza: il primo libro di Keanu Reeves sarà pubblicato, in formato cartaceo e formato digitale, il prossimo luglio, ma siamo sicuri che prossimamente arriveranno altre indiscrezioni. Nel frattempo, l’attore è apparso visibilmente emozionato per questa nuova occasione che ha avuto e spera di non deludere i fan.

E tu sei un fan di Keanu Reeves? Cosa ne pensi del suo debutto come scrittore? Ti aspettiamo nei commenti!