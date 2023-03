In Italia uno degli appuntamenti più attesi ogni anno è quello del Festival di Sanremo, ma nel resto del mondo c’è anche un altro appuntamento imperdibile che si aspetta con ansia anno dopo anno. Stiamo parlando degli Oscar che questa notte sono andati in scena con la loro 95esima edizione.

La protagonista indiscussa degli Oscar 2023 è stata, senza dubbio, Lady Gaga. Già prima di questa notte, infatti, si pensava che la cantante non sarebbe stata presente alla cerimonia poiché è impegnata con le riprese di Joker: Folie à deux tanto che Glenn Weiss, il produttore esecutivo degli Oscar, aveva affermato:

“Gaga sta girando un film. Ha pensato che non ce l’avrebbe fatta a mettere insieme una performance del calibro a cui è abituata, così ha rinunciato”.

Una decisione di tutto rispetto. D’altronde in questi anni abbiamo imparato a conoscerla come professionista e sappiamo che se non può dare il massimo, allora preferisce non partecipare. Ed invece poi, a poche ore dall’inizio della cerimonia, il colpo di scena: Lady Gaga sarebbe stata presente. Ha sfilato sul tappeto color champagne (da quest’anno addio al leggendario red carpet) con un abito lungo e nero firmato Versace con alcune trasparenze sensuali e per nulla volgari. Tuttavia a far parlare è stata la sua performance da brividi. La sua voce già la conosciamo e sappiamo che regala sempre emozioni, ma a far parlare è stato il look scelto dalla cantante per presentarsi sul palco tanto ambito. Siamo abituati a look eccentrici pronti a far parlare ed invece Lady Gaga ci ha confermato che spesso a vincere è la semplicità. Una maglietta nera a maniche corte, un paio di jeans strappati, nessun trucco di scena, una treccia e le scarpe Converse All Star nere. Un cambiamento totale ed è proprio questo che è piaciuto perché l’artista si è presentata senza fronzoli, proprio come ci si presenta ad una serata tra amici. Si è esibita sulle note di Hold My Hand, la canzone nominata all’Oscar di Top Gun: Maverick e prima della sua esibizione, che ha dedicato a Tony Scott il regista del primo Ton Gun venuto a mancare nel 2012, ha affermato che:

Lady Gaga durante l’esibizione di Hold My Hand agli Oscar

“Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te”.

Ancora una volta Lady Gaga è stata in grado di stupirci con il cuore in mano e ci ha raccontato la sua parte più intima in un’esibizione sincera ed autentica, lontana anni luce dall’eccentricità che ha contraddistinto Lady Gaga. Ed in questo caso il fatto che la canzone Hold My Hand non abbia vinto il tanto ambito Oscar passa in secondo piano perché Lady Gaga con questa esibizione ha vinto a prescindere e soprattutto con le parole che ha voluto dedicare a tutti:

“E’ profondamente personale per me. Abbiamo tutti bisogno l’uno dell’altro. Abbiamo bisogno di molto amore per attraversare questa vita. A volte abbiamo bisogno di eroi. Ci sono eroi intorno a noi…Potresti scoprire di essere il tuo eroe, anche se ti senti distrutto dentro”.

