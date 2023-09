Lady Gaga è una cantautrice ed attrice di New York classe 1986. Molto amata dal pubblico sia per la sua voce che l’ha vista protagonista di brani di successo mondiale come Bad Romance, Shallow, Poker Face, Just Dance, Judas e Paparazzi per citarne alcuni sia per il suo talento che mette in mostra nei film dove ha preso parte come in Sin City – Una donna per cui uccidere, A Star Is Born fino al recente House of Gucci, capolavoro uscito lo scorso anno e che l’ha vista recitare nei panni di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, mentre si raccontava l’omicidio di quest’ultimo.

Ed oggi Lady Gaga è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 29 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Sweet Sounds of Heaven che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Tuttavia, questa volta Lady Gaga non sarà sola, ma potrà contare su delle collaborazioni davvero importanti che la vedono duettare con nientemeno che i Rolling Stones e Stevie Wonder. Il singolo anticipa l’uscita di Hackney Diamonds, il nuovo album dei Rolling Stones atteso per il prossimo 20 ottobre. A proposito di questa collaborazione, i Rolling Stone hanno affermato su Lady Gaga:

“E’ una cantante davvero fantastica e non l’avevamo mai sentita cantare in questo stile prima. L’abbiamo incisa dal vivo in una stanza ed è stata una grande esperienza. A lei è bastato entrare nella stanza e si è lasciata andare, dimostrando a tutti il suo talento ed acquisendo, mano a mano, più sicurezza. Poi siamo tornati ed abbiamo aggiunto alcune parti extra “.

Lady Gaga e Mick Jagger

Il significato di Sweet Sounds of Heaven

Sweet Sounds of Heaven, il nuovo singolo di Lady Gaga con i Rolling Stones e Stevie Wonder, ha una durata importante in quanto si tratta di un brano di 7 minuti e 22 secondi, ma i cantanti hanno deciso anche di pubblicare una versione più “breve” di 5 minuti e 6 secondi. Si tratta di una ballata con delle sfumature gospel.

E tu sei un fan di Lady Gaga e dei Rolling Stones? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Sweet Sounds of Heaven? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Sweet Sounds of Heaven

Sento i dolci, dolci suoni del Paradiso

Che cadono, cadono su questa terra

Sento i suoni dolci, dolcissimi del Paradiso

Andando alla deriva, andando alla deriva su questa terra

Benedici il Padre, benedici il Figlio, ascolta il suono dei tamburi

Mentre risuona nella valle e scoppia, sì

Che nessuna donna o bambino soffra la fame stasera

Per favore proteggici dal dolore e dalla ferita, sì

Sento il profumo del dolce

Dolci profumi del Paradiso

Cadendo giù (venendo giù)

Cadendo giù per terra (dalla terra)

Sento i suoni dolci (suoni dolci)

I dolci suoni dei bambini (Ooh, i dolci suoni)

E stanno lodando (lodando)

La loro terra natale (No)

No, non andrò all’inferno

In qualche motel polveroso

E non sto andando giù

Nella terra (Sì, sì, sì)

Riderò (riderò)

Piangerò (piangerò)

Mangia il pane, bevi il vino

Perché finalmente, finalmente mi sto dissetando

La mia sete (Sì)

Non puoi avere una luce senza una piccola ombra, sì

Hai sempre bisogno di un bersaglio per il tuo arco e la tua freccia

Voglio essere inzuppato dalla pioggia del tuo amore celeste, oh, sì, andiamo

Lascia che la musica (lascia che la musica) suoni ad alto volume (suona ad alto volume)

Lascia che scoppi (lascia che scoppi) attraverso le nuvole (attraverso le nuvole)

E ne sentiamo tutti il calore

Del sole, sì

Sì, cantiamo, gridiamo (gridiamo)

Alziamoci tutti orgogliosi

Lascia che i vecchi credano ancora di essere giovani, sì

Suono dolce, dolce

Sembra così dolce (Oh, è così dolce)

Sembra così dolce (così dolce)

Paradiso, paradiso

Giù, cadendo (cadendo)

A questa terra

Ho sentito i dolci suoni del Paradiso

Suonami qualcosa, Stevie

Sento i profumi dolci, dolci

Del Paradiso

Scendendo (Scendendo), scendendo (Scendendo)

Alla terra (Dalla terra)

Oh sì, oh sì, oh sì, oh sì

Oh sì, oh sì, sì, sì, andiamo

Ooh, andiamo, andiamo, sì, sì

Ascolta gli dei ridere dall’alto

Del Paradiso

Cadendo, cadendo su questa terra

Oh oh oh oh

Lasciami sdraiarmi e dormire

Paradiso, paradiso