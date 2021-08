Il 30 luglio è uscito nelle sale cinematografiche il film Jungle Cruise e, contemporaneamente, ha fatto il suo debutto anche sulla piattaforma di streaming Disney +. Un lungometraggio ambientato all’inizio del XX secolo di cui ci siamo occupati con una video recensione. La pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico tanto che ha raggiunto il gradino più alto nel botteghini statunitense incassando 100 milioni di dollari anche se non è stato molto apprezzato dalla critica. Certo, gli incassi ottenuti non hanno superato le aspettative. E’ sufficiente pensare che la realizzazione di Jungle Cruise è costata 200 milioni e sono rientrati 187 milioni dalle sale cinematografiche e 30 milioni dalla piattaforma Disney +: ovviamente, però, dobbiamo considerare il difficile periodo che stiamo vivendo e la Disney lo sta bene per questo, nonostante i risultati ottenuti, ha deciso di dare fiducia a Jungle Cruise rinnovandolo per un secondo capitolo.

Jungle Cruise: il secondo capitolo si farà

Il secondo capitolo di Jungle Cruise è già in lavorazione diventando, in questo modo, una vera e propria saga. La notizia arriva direttamente da Deadline che rivela come “squadra vincente non si cambia”. Alla regia, infatti, troveremo sempre Jaume Collet-Serra, mentre la sceneggiatura sarà ancora affidata a Michael Green. Al momento non ci è dato sapere nulla sul sequel, anche se vi è molta curiosità. Sicuramente ritroveremo Dwayne Johnson, attore californiano classe 1972, nei panni di Frank Wolff (capitano di un battello fluviale) al fianco dell’attrice Emily Blunt che interpreta la Dottoressa Lily Houghton. Una coppia che ha conquistato il pubblico e che si è trovata molto bene a lavorare sul set tanto che l’attore, in una recente intervista, ha affermato di non aver mai lavorato con una co-star tanto divertente quanto lo è la Blunt.

Dwayne Johnson ed Emily Blunt sul set di Jungle Cruise

Disney + Accesso Vip: la decisione della Disney

A differenza della sua collega Scarlett Johansson, Dwayne Johnson non ha intenzione di fare causa alla Disney. Il colosso americano, infatti, ha deciso di trasmettere Jungle Cruise contemporaneamente nelle sale cinematografiche e sulla piattaforma di streaming, ma nessun problema per l’attore e per la Seven Bucks Productions, sua casa di produzione. Anzi, Johnson è molto felice per il rinnovo del film tanto che ha voluto ringraziare tutti tramite i suoi profili social:

“Non è mai finita con noi due. Grazie per aver amato il nostro film e per averlo reso il più importante blockbuster per famiglie del 2021”.

Tuttavia, Jungle Cruise potrebbe essere stato l’ultimo film a far parte dell’accesso vip di Disney +: una strategia di distribuzione che ha fatto il suo debutto nel 2020, nel pieno della pandemia, e che è proseguito per tutto il 2021, ma per il nuovo anno le nuove uscite della Disney sono state presentate tutte come esclusiva cinematografica dando così, in modo indiretto, l’addio all’acceso vip.

Jungle Cruise quando sarà disponibile in Dvd?

Il primo capitolo di Jungle Cruise è disponibile per l’acquisto digitale in 4k Ultra Hd proprio da oggi, martedì 31 agosto. Per quanto riguarda i dvd ed il Blu-Ray, invece, sarà necessario aspettare il 16 novembre. Un’attesa che, però, ne varrà la pena stando a quanto rivela la Disney che sta pensando a contenuti speciali come la modalità Spedizione di Jungle Cruise, ovvero il poter conoscere fatti inediti e divertenti, le curiosità dei film e dei suoi personaggi, il poter seguire un’intervista con il regista Jaume Collet-Serra per conoscere meglio il procedimento cinematografico e scoprire come, tramite l’arte cinematografica, si è arrivati a creare il mondo di Jungle Cruise. Oltre ovviamente le immancabili scene tagliate ed i bloopers.

E tu hai visto Jungle Cruise? Cosa ti aspetti dal secondo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!