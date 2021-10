Justin Bieber, cantante canadese classe 1994, non smette mai di stupire il suo pubblico. Come sappiamo, è da sempre un punto di riferimento per la generazione moderna, ma tuttavia ha voglia di farsi apprezzare anche dalle persone un po’ più mature.

Proprio come sta cercando di fare Elton John, ma al contrario. E così Justin Bieber ha deciso di rivolgersi a Diane Keaton, attrice di Los Angeles classe 1946 ed uno dei nomi più amati dal mondo dello spettacolo internazionale che è diventata la protagonista del suo nuovo videoclip per il brano in uscita Ghost, estratto dall’album Justice. Bieber ha voluto dare un’anteprima del videoclip diretto da Colin Tilley sui suoi profili social, mentre l’uscita ufficiale è attesa per domani, venerdì 8 ottobre.

Domani sarà un giorno importante per il cantante canadese in quanto ci sarà anche il debutto di Justin Bieber: Our World, documentario che lo vede protagonista con inediti retroscena della sua carriera e che andrà in onda su Amazon Prime Video. Tornando all’anteprima del videoclip, troviamo Diane Keaton nei panni presumibilmente della mamma di Bieber che la abbraccia affettuosamente da dietro mentre si trovano su una spiaggia e poi prosegue con l’attrice che guarda con sguardo dolce il cantante mentre balla. Diane Keaton ha commentato il tutto con:

Il cantante Justin Bieber

“Sto sognando? Che onore è stato lavorare con Justin Bieber ed il suo incredibile team”.

E questo commento ha confermato, ancora una volta, come tutti siano pazzi di Justin Bieber. Questa “collaborazione” è stata molto apprezzata dai fan che sono felici di questo nuovo ed importante sodalizio artistico. Inoltre, è un modo perfetto per Bieber per entrare nelle grazie delle persone più adulte. La sua carriera, nel frattempo, procede a gonfie vele ed anche la sua vita privata al fianco della moglie Hailey Baldwin.

E tu cosa ne pensi di questa novità artistica? Ti piace il sodalizio formato da Justin Bieber e Diane Keaton? Ti aspettiamo nei commenti!