Justin Bieber, cantante canadese classe 1994, è molto amato dalle ragazze e dai ragazzi più giovani, ma non solo. D’altronde è un giovane in grado di attirare l’attenzione grazie al suo talento, ma anche grazie alla sua vita privata. Da sempre intorno ai personaggi famosi vi è la curiosità del pubblico di poter conoscere meglio le loro giornate, la loro quotidianità. Spesso si è portati a pensare che la loro vita sia sempre facile e piena di soddisfazioni, ma in realtà non è così e tendiamo a dimenticare che sono persone come tutti noi. Un esempio tra tutti? La Famiglia Reale inglese: la serie tv The Crown ci ha resi partecipi della realtà che non è tutta rosa e fiori. I documentari e le serie televisive basate sulla realtà servono proprio a questo, ad aprirci gli occhi. E mentre Justin Bieber si prepara a tornare sul palco degli Mtv Vma’s, arriva una novità che lo riguarda.

Justin Bieber: Out World il documentario su Prime Video

Come è la vita di Justin Bieber? Presto finalmente potremo rispondere a questa domanda grazie ad Amazon Studios che ha annunciato l’uscita del documentario Justin Bieber: Our World sulla sua piattaforma Amazon Prime Video. Non è la prima volta che la piattaforma di streaming si dedica alla vita dei cantanti. È sufficiente pensare che questo autunno uscirà il documentario Ben che ci svelerà momenti delicati della vita del cantante Benji Mascolo ed ora anche Justin Bieber è pronto a raccontarsi. Il documentario sarà diretto dal regista Michael D.Ratner e racconterà la vita della popstar internazionale, ma soprattutto le emozioni provate dopo tre anni di pausa ed il primo concerto. Cosa succede nel backstage degli eventi? Lo scopriremo, ma non mancheranno anche momenti della vita privata di Justin Bieber insieme alla moglie Hailey Baldwin con le riprese fatte direttamente da loro.

Quando uscirà Justin Bieber: Out World?

La domanda che sorge spontanea ora è quella di sapere quando potremo assistere sul piccolo schermo all’uscita del documentario su Justin Bieber. È presto detto: farà il suo debutto su Amazon Prime Video in autunno, precisamente l’8 ottobre ed uscirà in ben 240 paesi del mondo a dimostrazione di quanto il cantante canadese sia amato e seguito a livello mondiale.

La sinossi di Justin Bieber: Out World

“Justin Bieber Our World porta il pubblico nel backstage e onstage, nel mondo privato dell’icona della musica mentre si prepara per il suo concerto T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber. Dopo una pausa di tre anni da una performance completa e con le sale da concerto chiuse a causa della pandemia, Bieber offre uno spettacolo elettrizzante per chiudere il 2020 sul tetto del Beverly Hilton Hotel per 240 ospiti invitati e milioni di fan in tutto il mondo, in osservazione tramite livestream. Il film segue Bieber e la sua squadra affiatata nel mese che precede lo spettacolo. Questo mentre provano e costruiscono un palcoscenico monumentale aderendo a rigorosi protocolli di salute e sicurezza. Il film cattura anche momenti personali e autoscatti tra Bieber e sua moglie Hailey”.

